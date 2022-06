¿Dónde está Cumulo?

¡Vera!

# Es Vera. ¡Vera!

# Vera. ¡Vera!

# Con deseos para ti y para mí.

# Ella es genial.

# Vera.

# y el Reino Arcoíris. #

"¿DÓNDE ESTÁ CÚMULO?"

(Música animada)

(AMBOS) ¡Wow!

¡Es un día perfecto para volar!

Ya lo creo.

Me encanta sentir el viento en el pelo.

Pues a mí, Bartleby,

me encanta sentir el viento en la cara.

(GRITAN DIVERTIDOS)

(AMBOS) ¡Yuju!

Me parece que ha llegado la hora

de nuestra fantástica caída libre.

Vamos allá.

(AMBOS) ¡Wow!

(RÍE DIVERTIDA)

Eres lo más, Cúmulo.

¡Ah!

Tienes razón, hoy Ciudad Arcoíris

está especialmente bonita, Cúmulo.

¡Vaya, es espectacular!

¿No sería genial que todo el mundo pudiese ver

Ciudad Arcoíris desde aquí arriba?

Ahora que me acuerdo...

estoy preparando una sorpresa especial

para todos sus ciudadanos.

¿Es una galletita de pececito gigante?

¡Oh, gracias, Vera!

Aunque si me comiese la galleta de pececito gigante,

batiría el récord mundial

y no quedaría suficiente para los demás.

Me parece que esta vez no lo has pensado bien, Vera.

Te equivocas.

Estoy haciendo algo bastante mejor.

Ya está casi listo.

(AMBOS) ¡Wow!

¡Yuju!

¡Esto es increíble, Vera!

¡Me encanta!

¿Qué es?

¡Es mi fantásticamente fabuloso barquito flotante!

Oh, ya lo pillo.

Es un barco que flota.

Sí, pero por el cielo.

Servirá para que todo el mundo

pueda ver el Reino Arcoíris como lo vemos nosotros.

Como cuando volamos contigo, Cúmulo

¡Ah!

Solo me quedan unos detalles para acabar.

¿Te ayudo?

Tranquilo, yo puedo.

Oh, genial,

yo también tengo que acabar una cosa.

Hola, galletas de pececitos.

Qué ricas. (RÍE)

¿Eh?

Tranquilo, yo puedo.

¡Ala!

(RÍE) ¿Eh?

Tranquilo, yo puedo.

¡Oh!

Tranquilo, yo puedo.

Oh... Tranquilo, yo puedo.

Tranquilo, yo puedo.

Tranquilo...

yo puedo.

Gracias, Cúmulo.

Y estas son las...

101 formas de comer una galleta de pececitos.

Es un récord mundial. Hecho.

Bueno, ¿qué te parece?

Pues... creo que podrían haber sido 102, pero...

Oh, pero ¿por qué no?

¡Voy a por la 102!

Ahora vuelvo. (RÍE)

Vale...

pero no tardes mucho.

Estamos listos para salir.

Hola, Vera. Hola, Mila.

Hola, Rocky.

¿Es tu barquito flotante? ¿Podemos montar?

¿Podemos? ¡Claro!

Seréis nuestros primeros pasajeros.

(RÍEN) ¡Bien!

¿Y cómo flota este barquito?

Es fácil:

primero, giro el equilibrador izquierdo.

Y luego, giro el derecho.

Y después, ya solo tengo que soltar el elevador

para subir muy alto.

Y pongo el sistema de seguridad

para que el barquito flotante no se vaya volando.

Oh, vale.

Bueno, demos una vuelta.

Vamos, Rocky.

¿Preparaos para despegar?

Girando el izquierdo.

Está un poco duro.

¿Oh?

Está bien, Cúmulo, puedo hacerlo yo sola,

aunque voy a necesitar mi llave.

Oh...

Solo un poquito de presión...

Ah, ahora sí.

¡Qué bien!

Ahora a girar el derecho.

¡Vamos!

(LLORA)

Oh, Bartleby, justo a tiempo.

Atento.

Suelto el elevador...

Ahora.

(Música animada)

Vaya, tu barquito flotante flota de verdad.

Sí.

Como lo planeé.

Nunca había visto un barquito flotante,

pero por cómo flotan los barquitos flotantes,

este es el que más flota. Gracias, Bartleby.

¡Es increíble!

Mira cómo va.

Está... un poquito más alto de lo que pensaba.

Sí, y sigue subiendo

y subiendo

y subiendo

y subiendo

y subiendo

y subiendo.

¡Y subiendo!

¡Olvidé el sistema de seguridad!

¡Se nos escapa!

Bartleby, rápido.

Súbete a mi cabeza.

¡Oh!

Cógela.

La tengo, la tengo.

¿Lo contrario a la tengo?

No la tengo.

¡Es el mejor viaje... del mundo!

Has puesto un botón para bajar, ¿no, Vera?

Pues...

No, Bartleby, no lo he puesto.

Pues, ¿cómo vamos a hacer que bajen Mila y Rocky?

Necesitamos a Cúmulo para subir a por ellos.

¡Cúmulo!

¡Oh, Cúmulo!

¡Oh, Cúmulo!

Oye, qué raro.

Cúmulo siempre aparece al llamarlo.

Será mejor que vayamos a buscarlo.

¡Cúmulo!

Disculpe, ¿ha visto a Cúmulo?

Sí, una nube blanca y esponjosa.

Así de...

grande.

¿Una nube blanca y esponjosa así de grande?

Pues hay algo en los arbustos

que encaja con esa descripción.

Sí, creo que podría ser Cúmulo.

Muchas gracias.

Venga, Bartleby.

¿Cúmulo?

(SOLLOZA)

¿Por qué te escondes?

¡Yuju!

¡Oh, Vera!

¡Oh, vaya, el barquito flotante es genial!

¡Lo estamos pasando genial!

(AMBOS) Hola, chicos.

Parece que se lo están pasando muy bien por ahí arriba.

Aún así, tenemos que conseguir bajarlos

por si sale mal algo.

Mila y Rocky tienen problemas.

Hay que llegar hasta el barquito flotante,

¿puedes llevarnos, Cúmulo?

Ajá.

(Música animada)

¿Cúmulo es más pequeño...?

O... ¿hemos crecido?

Algo ha cambiado.

¡Uh!

Me temo que no vas a poder subirnos.

Oh...

(LLORA)

¡Cúmulo!

¡No te vayas!

¡Ala, se está haciendo más pequeño!

Y está lloviendo.

Nunca le había visto hacer eso. Yo tampoco.

Por suerte para ti, botas amarillas.

Esto es serio, Bartleby.

Necesitamos ayuda.

¡Al Árbol de los Deseos!

Pero ¿cómo vamos a llegar allí sin Cúmulo?

Esto no te va a gustar, Bartleby.

Vamos a tener que usar...

nuestros pies.

(RÍE)

Me parto, Vera, qué divertida eres.

(RÍE) Espera, ¿vas en serio?

¿Preparado, By?

En sus marcas, listos...

¡Ya! Oye, espérame.

(Música animada)

¡Bien!

¡Yupi!

(Claxon)

Debimos coger el autobús.

No creo que pueda llevarnos al Árbol de los Deseos.

Ya... Habrá que comentárselo al Rey Arcoíris.

¡Ahí está! Menos mal.

Ahora tenemos que llegar a la cima.

Debería ser fácil.

¡Conseguido!

No del todo, Bartleby.

¡Oye, ya estamos!

Eh... casi.

Ay...

Vale, esto tiene que ser la cima.

Solo un poquito más.

(RESOPLA)

Lo conseguimos, Bartleby. Estoy orgullosa.

Vale. Gracias, Vera.

¡Zee, necesitamos a los deseos!

Vera, Bartleby.

¿Qué pasa?

Mi barquito flotante se fue volando

con Mila y Rocky dentro.

Y Cúmulo empezó a llover y... y a encogerse.

Y luego Cúmulo huyó, pero lo encontramos.

Y no cabíamos encima y luego volcó y...

Vinimos andando y no puedo...

Respira.

(RESPIRA PROFUNDAMENTE) Buena idea.

Vale, sentémonos

y vamos a pensar.

(LOS TRES RESPIRAN)

Vera, veamos, ¿cómo te ayudaría el Árbol de los Deseos?

Primero, tenemos que bajar a Mila y a Rocky,

con cuidado, hasta el suelo.

Están en el barquito flotante.

El problema es...

que no puedo bajarlos sin la ayuda de Cúmulo.

¿Qué le ha pasado a Cúmulo?

Cúmulo se ha hecho muy pequeño.

Tanto como nosotros.

Y se ha ido.

Hay que encontrar a Cúmulo

y traer sanos a Mila y a Rocky

y a mi barquito flotante.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Llegó el momento de los tres deseos.

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(RÍEN)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos,

# un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme.

# Con tu magia...

# se me cumplirán. #

Vamos a ver qué dice la deseopedia sobre sus poderes.

El primero es Floto. Floto.

¡Increíble!

Es una pompa de deseo

que te hace subir tan alto como necesites.

Perfecto.

Llévanos hasta el barquito flotante, por favor.

¡Floto!

Este es Ampliarín, un deseo telescopio.

¡Ampliarín!

Te ayuda a ver objetos muy pequeñitos que están muy lejos.

Como el pequeño Cúmulo.

Bienvenido, Ampliarín.

Veo claro que serás de gran ayuda.

(RÍE)

¡Ampli, Ampli, Ampliarín!

¡Qué ganas de ver el siguiente!

Este es Salpicarín,

uno de los deseos más excepcionales.

Salpicarín es muy pequeño.

Vamos a necesitar a Ampliarín para verlo.

¡Salpicarín!

Oh, Salpicarín es una monada.

¿Tu poder es ser adorable?

Sí, mono y mini,

pero también potente.

Que no os engañe su tamaño,

Salpicarín es superfuerte.

Mientras ocurre la deseomosis,

Salpicarín puede absorber mucha agua

y echarla de nuevo mediante su epidermis porosa.

En otras palabras:

Salpicarín puede...

salpicar. Sí, exacto.

Pero recuerda gritar:

"¡Salpicarín, salpica!"

Estoy segura de que todos serán de gran ayuda.

¡Qué ganas de verlos en acción!

¡Vamos, deseos, en mi mochila meteos!

Suerte, Vera. Gracias, Zee.

Vamos, Bartleby.

¡A por Cúmulo!

(Música animada)

Gracias, Árbol de los Deseos.

(RÍEN)

Mila y Rocky.

(Música de acción)

Eh, ahí están Vera y Bartleby.

¡Hola, chicos!

¡Mila!

¡Rocky!

¡Enseguida os bajamos!

Oh, no te preocupes, Vera,

esto es estupendo.

Y las vistas son espectaculares.

Ahora no veo nada.

Oye, han desaparecido.

Están atascados en esa nube.

Será mejor que subamos antes de que pase algo.

¡Hora de mi primer deseo!

(Música animada)

¡Te elijo a ti pequeño deseo!

Venga, Floto,

dame lo que quiero.

Floto, tenemos que llegar hasta el barquito flotante.

¡Ajá!

¡Burbuimpúlsanos, Floto!

Todas las nubes me parecen iguales,

¿en cuál están Mila y Rocky?

No lo sé, pero deben de estar por aquí cerca.

Oh, me aburro mucho.

¿Oh? ¿Para qué servirá esto?

(GRITAN DIVERTIDOS)

¡Oh... oh...! Están volando demasiado rápido.

Solo Cúmulo puede ir tan rápido.

Floto, gracias por todo,

pero tenemos que bajar.

Hay que encontrar a Cúmulo.

Gracias por la vuelta, Floto.

Llegó el momento de volver a mi mochila.

Vale, aquí vimos por última vez a Cúmulo.

Estaba llorando.

¡Mira, Vera, charcos!

Esto parecen lágrimas de nubes.

Bartleby, Cúmulo ha tenido que ir por aquí.

¡Vamos!

(Música de acción)

El rastro acaba aquí.

¡Cúmulo!

¿Dónde estás?

(SUSPIRA)

Creo que nunca lo encontraremos.

No está por ningún lado.

No llores, Vera, lo averiguarás.

Siempre lo haces.

Oh, bueno...

Gracias, Bartleby, pero no estoy llorando.

¿Una gota de lluvia?

Cúmulo tiene que estar cerca.

Pero ¿por dónde?

Ha debido de encoger tanto

que no somos capaces de verlo.

Pero quizás podemos encontrarle.

¡Es el momento de mi segundo deseo!

(Música animada)

¡Te elijo a ti pequeño deseo!

Venga, Ampliarín,

dame lo que quiero.

Hola, Ampliarín, ¿nos ayudas a encontrar a Cúmulo?

Tiene que estar en este árbol.

Ampliarín.

Vamos a ampliarlo.

(RÍE)

¿Qué ves, Vera? ¿Puedes ver algo?

Aún nada.

Solo muchas hojas.

¡Oh!

¡Cúmulo!

¡Ahí estás!

Gracias, Ampliarín.

Ya me encargo yo.

De vuelta a mi mochila, por favor.

(SOLLOZA)

Menos mal que estás bien, pero no te escondas, Cúmulo.

Te necesito.

Sé que no te pedí ayuda con el barquito flotante, es que...

a veces, creo que puedo hacer las cosas yo sola.

Así soy yo.

Pero me equivoqué, lo siento, Cúmulo.

Siempre necesito tu ayuda.

Sí, y yo. Te echamos de menos, Cúmulo.

Vamos, Cúmulo.

Muy bien.

No puedo bajar el barquito flotante

y salvar a Mila y a Rocky sin tu ayuda.

¡Oh!

(Grito)

Oye, Rocky,

¿quieres ir más rápido aún?

(GRITAN)

Necesitamos que te hagas grande, Cúmulo.

Y rápido.

¿Cuál es el plan, Vera?

Aún me queda un deseo,

Salpicarín.

¿De qué le sirve este deseo a Cúmulo?

Se me ha ocurrido una idea,

pero tenemos que buscar un poco de agua.

(Música de acción)

¿Estás listo, Cúmulo?

Ajá.

¡Es el momento de mi tercer deseo!

(Música animada)

¡Te elijo a ti pequeño deseo!

Venga, Salpicarín,

dame lo que quiero.

Vale, Salpicarín,

vamos a mojarnos un poco.

(RÍE)

Perdonado.

(Música de acción)

¡Ala, eso es mucha agua, Salpicarín!

¡Salpicarín!

Vale, Salpicarín,

ahora ven aquí donde está Cúmulo.

Eso es.

Despacito.

Vale, Salpicarín.

¡Salpica!

(Música animada)

¡Ah!

¡Cúmulo!

¡Qué bien que vuelvas a ser normal!

Estás mejor que nunca.

Gracias por tu ayuda, Salpicarín.

(TODOS RÍEN)

¡Vamos, deseos, en mi mochila meteos!

¡Vera, Bartleby!

¡Miradnos!

¡Wow!

¡No parece que estén a salvo!

¡Esto es increíble!

Venga, Cúmulo,

no hay tiempo que perder.

¡Vamos, Cúmulo!

(Música de acción)

¡Adiós!

-Eh, quiero probar eso.

-No me malinterpretes, estoy divirtiéndome mucho,

pero... se me están cansando los brazos.

-Yo quiero ser eso cuando sea mayor.

-Vale, chiquitín, es hora de parar.

¡Ya llegamos, Mila!

¡Más rápido, Cúmulo!

¡Más rápido!

Hola, Mila, hola, Rocky.

¿Qué tal vais?

Genial, pero creo que queremos bajarnos del barquito flotante.

¡Aguanta, Cúmulo!

¡No los pierdas!

¡Mila!

¡Rocky!

¡Tenéis que soltaros!

¿Soltarnos?

¡Tranquilos, os cogeremos!

Vale, Vera.

¿Preparados?

Tres...

Dos...

Uno...

¡Vamos!

¡Wow!

Ay. ¡Sí!

(RÍE)

¡Vaya, las nubes son superblanditas!

Gracias, Vera, me lo he pasado muy bien.

De nada.

Pero no lo habría conseguido sin la ayuda de Cúmulo.

¡Sí!

¡Gracias, Cúmulo!

-¡Ah!

¡Un aplauso para la mejor nube del cielo!

¡Bien! ¡Sí, así se hace!

(TODOS) ¡Sí, bien!

-Estoy bien.

-Gracias de nuevo, Cúmulo.

Vamos, Rocky, vamos a hacer parkour.

Gracias, Cúmulo.

Eres genial.

Sí, bien hecho, Cúmulo.

Bueno, Vera, parece que hemos vuelto a triunfar.

Excepto...

que el barquito flotante está roto.

¿Puedes arreglarlo, Vera?

¡Claro!

Con la ayuda de alguien especial.

(Música animada)

¡Bien! -¡Hurra!

-¡Hurra!

La llave inglesa, por favor.

Gracias, Cúmulo.

¡Ah!

En fila, por favor. Que disfruten.

No suelten el pasamanos en ningún momento.

¿Siguiente? Vale.

Pequeños ayudantes,

tenéis que medir al menos esto para montar.

¡Bien jugado!

¡Todos a bordo!

¿Qué tal va, Vera?

Casi listo, Bartleby.

Solo tengo que hacer una cosa más.

(TODOS) ¡Sí!

Vale, Cúmulo.

Todo tuyo.

¡Bien!

-¡Vamos!

¡Hurra!

-¡Yuju!

(TODOS) ¡Uh, bien!

-¡Yupi!