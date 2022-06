(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"DESEO DESCONTROLADO"

(Música animada)

(RÍE) ¡Oh, hola, Rey Arcoíris!

Hola, Vera. ¿Quieres saltar con nosotros?

Es divertido, te ejercita y entretiene. ¿A que sí?

(RÍE) ¡Sí! ¡La Laguna Salta Salta es lo mejor para saltar!

¡Sí!

(RÍE) Me encantaría quedarme con vosotros,

pero he encontrado nuevos deseos maravillosos

en la Cueva de los Deseos y voy a por ellos con Zee.

¡Pasadlo bien! (RÍE) ¡Hasta más saltar, majestad!

¡Gracias, Rey Arcoíris!

¡Oh! ¡Qué deseos tan llenos de energía, Zee!

Aprenderán mucho sobre sus poderes cuando los entrenes para Vera.

Por supuesto, alteza. Tendré mucho que apuntar en la Deseopedia.

Pues no te entretengo más. Hasta otro arcoíris.

¡Adiós, majestad!

Bienvenidos al Árbol de los Deseos.

Me llamo Zee y yo cuidaré de vosotros.

(BALBUCEAN)

¿Qué deseo eres?

¡Pero qué tenemos aquí? ¡Sí que eres curioso!

Eso habrá que anotarlo.

¡Santa gravedad! ¡Un deseo desvanecedor!

(BALBUCEA)

No, no. No te avergüences.

Te enseñaré a controlar tu poder desvanecedor.

(BALBUCEA)

Creo que te voy a llamar... Esfumín.

(RÍEN)

(BALBUCEAN)

¡Ups! ¡Deseos a la carrera! ¡Espera aquí, Esfumín!

(Música suspense)

(BALBUCEA)

¡Ya estoy a...! ¡Ah! ¡Mi mesa! ¡Mis cosas!

¿Dónde está todo?

¡Salto ninja! (RÍE) ¡Sí! ¡Salto ninja!

(RÍEN)

¡Eso parece un deseo! Qué raro... ¡Oh!

Estoy segura de que es un deseo.

¡Cuidado!

¡Ah!

¡Qué gran técnica ninja! ¡Gracias!

(Llamada)

Vera, Bartleby, he perdido un deseo llamado Esfumín

antes de que pudiera enseñarle a controlar sus poderes.

Se ha asustado y ha huido. Nunca había pasado hasta ahora.

¡Oh, no! ¡Eso es terrible!

Trae a Esfumín al Árbol de los Deseos

antes de que el reino entero se desvanezca.

Haremos todo lo posible, Zee.

Ah... ¿Vera? Esfumín va en esa dirección.

¡Y va directo a nuestra casa!

¡Vamos, Bartleby! ¡Sigamos a ese deseo!

(BALBUCEA) ¡Esfumín, espera!

¡No borres nuestra casa! ¡No la borres!

¡Mi acogedor ático de gatito! Oh, no...

Mi mantita blanquita estaba ahí.

Mis galletitas de pececitos y mi almohadita favorita.

(LLORA) Me cuesta mucho dormir en esta almohada de emergencia.

Estoy triste... Buena idea, Bartleby.

Haremos que Esfumín se duerma.

¡Hola, Esfumín!

¿Te apetecería echar una cabezadita?

(GRITA ASUSTADO)

(GRITA) ¡Ah! ¡Mi cola!

¡Oh, vaya! Esto es terrible Vera...

Un gato sin cola es como una gato sin ropa.

¡Espera! ¡Yo no suelo llevar ropa!

(Balbuceos)

Oy, qué detalle. Esto... No voy a llevar una cuerda en vez de cola.

(BALBUCEAN)

No pierdas la cola, Bartleby... Ups... Digo... No te preocupes.

Una vez llevemos a Esfumín al Árbol de los Deseos

podremos arreglarlo. ¿Lo de mi cola también?

¿Promesa de zarpa? ¡Por la zarpa!

Vale. Te creeré. Vengo a arreglar su tejado.

(GRITA) -Volveré otro día...

Oh, oh... Esfumín es un deseo pequeño muy poderoso.

Si intentamos que regrese estando alterado desvanecerá más cosas.

Necesitamos ayuda de deseos. ¡Oh, Cúmulo!

(Música)

¡Miau, miau!

¡Al Árbol de los Deseos! ¡Sí!

(Continúa la música)

¡Zee!

Esto... ¿Qué están haciendo esos deseos?

Protegiendo la Deseopedia. Oy, qué considerados.

Es lo único que Esfumín no ha borrado todavía.

Bueno, eso y los deseos.

Oh, me alegro tanto de que estéis aquí, deseos...

Esfumín está desvaneciendo un montón de cosas de Ciudad Arcoíris.

Lo sé... Tenemos que pensar cómo hacer que regrese. Y rápido.

Para que recupere mi cola.

Pronto... Bien.

Sentémonos y pensemos un poco.

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

¿Qué tenéis pensado hacer para que Esfumín regrese?

Bueno... Esfumín solo desvanece cosas cuando bota sobre ellas,

pero al alterarse se pone nervioso y bota sobre más cosas todavía.

Está alterado porque tiene miedo de sus propios poderes

y aún no sabe cómo usarlos.

(BALBUCEAN)

¿Una flor? ¿En serio? ¡Venga!

¿La tenéis en azul?

(BALBUCEAN) Gracias, chicos.

Esfumín no tendrá miedo si conseguimos que se divierta.

Deberíamos usar deseos que nos ayuden a crear un juego

para llevarlo de vuelta al Árbol de los Deseos.

¡Es una idea genial!

Ojalá que funcione...

El Árbol de los Deseos te ha oído.

Es hora de concederte tus tres deseos.

(Música)

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(INSPIRA)

(ECO) Por favor, concédeme lo que quiero.

(ECO) Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

# Deseos, deseos, deseos, deseos,

# deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia se me cumplirán. #

(SUSPIRA)

Esa sí que es una gran variedad de deseos.

Veamos qué dice la Deseopedia sobre ellos.

(Música)

¿Eh?

Esta página está en blanco...

¡Y esta!

¡Y esta! (TODOS) ¡Ah!

¡Rayos y centellas!

Ha desaparecido todo lo que había en el libro.

(LOS DOS) Esfumín...

Ha botado sobre la Deseopedia

y ha borrado las páginas por accidente.

No te preocupes, Zee.

Si alguien puede recordar todos los deseos eres tú.

(RÍE) Creo que tu cara me suena.

¡Hala! ¡He vuelto a perder la cola!

Espera, puedo sentirla. ¿Cómo puedo sentirla pero no verla?

Porque es un deseo de camuflaje.

¡Claro! Es Camuflín.

(BALBUCEA)

Este deseo puede ocultar cosas

haciendo que sean del mismo color que su entorno.

Lo que hace más difícil verlo. ¡Oh! Qué divertido.

Camuflín es el deseo ideal para entretener a Esfumín.

¿Y el segundo deseo cuál es?

Este deseo parece marcar puntos en el aire... o puntea marcas.

¡Ah! ¡Punterín!

Este deseo puede dejar un rastro de puntos para que lo sigas.

¿Un rastro de puntos?

Podríamos crear un rastro de puntos

para hacer que Esfumín regrese al Árbol de los Deseos.

Podría ser un juego genial.

(BALBUCEA) Y este deseo es...

(BALBUCEA) ¿Se mueve hacia atrás?

¿Puedes darnos otra pista? (BALBUCEA)

¡No tengo ni idea de quién eres ni de qué poder tienes!

(RESOPLA)

Ojalá no se hubiera desvanecido la Deseopedia.

El Rey Arcoíris se va a enfadar cuando lo descubra.

Pues díselo. Él te ayudará de algún modo.

Gracias, Zee.

Y gracias, Árbol de los Deseos, por concederme lo que yo quiero.

(Tintineo)

¡Hasta luego! ¡Suerte, Vera!

¡Vamos a buscar a Esfumín, Cúmulo! ¡Ay! ¡Adiós, cola-flor!

(SUSPIRA)

(Claxon)

¡Ou!

-¡Ay, mi pelo!

¿Dónde estará Esfumín?

Tú sigue el rastro de cosas desapareciendo

y, por cierto, si encuentras mi cola, me avisas.

(RÍE)

Gracias, Cúmulo.

(BALBUCEAN)

Ag, ¿vosotros otra vez? No me gustan las plumas.

(ESTORNUDA) (GRITAN)

¡Mi pelo se ha desvanecido! De repente... ¡Puf!

Yo te veo favorecido. Cierto.

La verdad que me queda bien. Se lo voy a enseñar a Mildred.

Disfruta tu nuevo look. (RÍE)

(Música)

Oh...

Esfumín no deja de moverse.

Sí que va a ser difícil atraparle. Hum...

No queremos coger a Esfumín, Bartleby... Eso podría asustarle.

Pero sí que hay algo que podemos hacer.

¡Jugar a Tú la llevas!

¡Oh, sí! (GRITA) ¡Hora del gatito ninja!

Nadie va a pillar a este gatito molón.

(LOS DOS) ¡Sí!

Cada vez que Esfumín

intente cogerte, acércate más al Árbol de los Deseos.

Entendido.

Y para hacerlo todavía mucho más divertido

haremos que sea difícil cogerte.

Precisamente tengo el deseo adecuado.

(Música)

Te elijo a ti, primer deseo. Despierta, Camuflín...

y concédeme lo que quiero.

Hola, Camuflín.

Vamos a empezar a jugar a Tú la llevas.

(BALBUCEA) ¿Puedes enseñar a Bartleby

cómo le camuflarás para que Esfumín no le coja?

(ASIENTE)

¡Ajá! ¡Camuflaje ninja!

Vale. (LOS DOS) ¡A jugar!

¡A que no me coges!

¡No me pillas! ¡Eres lenta, muy lenta!

Hola, Esfumín. Estoy jugando a Tú la llevas con Bartleby.

¿Quieres jugar?

¡Aquí, aquí! (BALBUCEA)

¡Genial! ¡Gana el primero que lo coja!

¡Aquí estoy!

¡Tarán!

¡Y ahora aquí!

¡Ve e intenta cogerle!

¡Funciona! ¡A Esfumín le gusta el juego!

Ay, qué me van a pillar...

(Música)

(BALBUCEA)

Buen trabajo, Camuflín.

Así nunca me encontrará.

Bien, Bartleby. Sigue así

y en poco tiempo guiaremos a Esfumín al Árbol de los Deseos.

Nadie sabe que estoy aquí.

(RÍE) ¡Me has encontrado!

(Música)

¡Oh! ¡Vera!

Oh, no. ¡Dime que no acabamos de ver desaparecer un deseo!

Es que acabamos de verlo esfumarse.

Tenemos que hacer que Esfumín vuelva.

¡Por el sagrado pimiento verde!

¿Cómo es posible que se haya borrado toda la Deseopedia?

Lo siento muchísimo, majestad. Oh...

No pasa nada, Zee. Fue un accidente.

Pero vos lo arreglaréis. ¿Lo desdesvaneceréis?

No puedo hacerlo, Zee. Tú lo harás.

Conoces todos los deseos que existen en el mundo.

Solo necesitas algo de ayuda para recordarlos

y la mejor forma de hacerlo es volviendo sobre tus pasos.

¿Volver sobre mis pasos? ¡Sí!

Recuerda que es lo que hiciste paso a paso a paso a paso.

(Música)

# Recuerda y piensa un poco. # Olvidar te vuelve loco.

# Usa la cabeza y piensa mucho. # No tengas memoria de trucho...

# y los recuerdos volverán.

# Dos pasos más, # a recordar.

# Mira hacia atrás,

# es el lugar.

# Lo perdido yo lo quiero encontrar.

# La solución

# es ir atrás. #

Bueno, ¿entonces qué deseos has examinado?

Uno era Aplastón, un deseo aplanador.

Y Esfumín, era desvanecedor.

Ajá. ¿Y cuáles ayer? Pues eran...

¡Brochín! El deseo pintor y creo que Buabua, el deseo llorón.

¡Uh! ¡Estás volviendo sobre tus pasos

y pronto recordarás el nombre del tercer deseo de Vera!

Vamos a pensar un poco.

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

(Música)

¡Eh! ¡Yo quería tutti frutti!

-¡Ah! Se ha acabado...

Ay, hemos perdido a Esfumín. Oh, no...

¡Ay, ah! ¡Pelusas! ¿Pero queréis parar un poco?

Esto empieza a cansarme. Pensemos...

Estamos intentando parar a Esfumín para que no desvanezca cosas,

pero ¿y si le hacemos perseguir algo que no importe que desaparezca?

Algo que en él encuentre divertido desvanecer.

¡Es una buena idea, Vera! (BALBUCEAN)

¿Pero y qué podría hacer desaparecer Esfumín?

Algo que solo puede crear uno de los deseos.

(Música)

Te elijo a ti como segundo deseo. Despierta, Punterín...

¡y concederme lo que quiero!

Hola, pequeño.

Vamos a jugar a la rayuela con Esfumín

y necesitamos que dibujes muchísimos puntos.

Yo saltaré así, Punterín,

y donde veas que vaya a tocar mi pie,

tú creas un punto, ¿vale? (BALBUCEA)

Bien. Tú sigue a Punterín saltando una y otra vez sobre los puntos.

Claro. ¿Pero seguro que nos seguirá?

Solo si hacemos que parezca muy divertido.

¿Puntos musicales? ¡Qué pasada!

Salta, salta, salta, punto, punto, punto.

Salta sobre los puntos.

Ven a jugar con nosotros.

En este juego tan solo tienes que saltar de un punto a otro.

No te preocupes. Puedes tocar y desvanecer estos puntos.

Diviértete.

(LOS DOS) Salta, salta, salta, punto, punto, punto.

Esto es divertido. Saltemos todos juntos.

Ya casi estamos llegando.

Lo que significa que estamos a punto de recuperar mi cola, ¿verdad?

¿Eh?

¡Hola, Vera! Acaban de dejar mi grizmóvil super-superreluciente.

¡Brilli, brilli!

¡Oh, no! ¡Ahora está lleno de puntos!

¡Y..!

¡Ha desaparecido!

Oh, no...

Ya casi estábamos en el Árbol de los Deseos

y ahora Esfumín se dirige a...

(LOS DOS) ¡Se dirige al Bosque Infinito!

(Música)

Espero que Esfumín no vaya a la Cueva de los Deseos.

¡Pues ha entrado en la Cueva de los Deseos!

¡Ah! ¡Aquí es donde el Rey Arcoíris viene a por los pequeños deseos!

¡Esfumín! ¡Ya estás volviendo, colega!

¡Olfatín! ¡El deseo olfateador! (RÍE) Espléndido.

¡Pegachu! ¡Hace que cualquier cosa se pegue a él!

(RÍE) Sí que lo ha hecho.

El día que Pegachu llegó lo hizo junto a otro nuevo deseo.

No podía entender que decía y tenía que hablarle al revés.

Y además se movía hacia atrás, como el tercer deseo de Vera.

¡Ese es! ¿Y por qué se movía hacia atrás?

Por... que... ¡Ah! ¡Es un deseo rebobinador!

¡Se llama Rebobín! (RÍE) ¡Rubíes rubicundos!

¡Lo has solucionado sin el libro!

¡Rápido! ¡Vamos a decírselo a Vera!

Vamos a hacer una llamada multiburbuja.

¡Esfumín! (BALBUCEA)

¡Aquí estás! No debes tenernos miedo, amiguito.

(Ruido)

(Música suspense)

¡Oh, no!

(Llamada)

¡Zee, Rey Arcoíris! Ayudadnos...

¿Habéis recordado qué hace el tercer deseo?

¡Zee ha podido recordarlo!

Genial, porque nos vendría bien un deseo que nos saque de esta.

El nombre del deseo es Rebobín.

Es un deseo rebobinador que ayuda a deshacer las cosas.

Pero Rebobín solo os podrá entender si le habláis al revés.

Eso me da una idea para empezar a arreglarlo todo.

¡Oh!

Si podemos hacer que Rebobín y Esfumín vayan juntos...

Rebobín puede ayudar a Esfumín a retroceder sus pasos

y así desdesvanecer todo lo que hizo desaparecer.

¿Dos deseos juntos? ¡Qué ingenioso!

Vera, nunca se ha hecho eso. ¡Es brillante!

¡No! ¡Inaudito!

¡No! ¡Eso es increíble! Gracias.

Ya os diré si ha funcionado. Suerte, Vera.

Bartleby, ayudaremos a Esfumín a volver sobre sus pasos

y desdesvanecer todo. ¿Incluida mi cola cola cola?

Sí, sí, y sí. (RÍE)

Rebobín, es hora de rebobinar.

(RÍE) Esto es muy raro.

(Música)

Te elijo a ti como tercer deseo.

(Silencio)

(GRITA)

Uy, es verdad... Zee dijo que tenemos que hablarle al revés.

Deseo tercer como ti a elijo te.

Rebobín, despierta.

Quiero que lo concédeme y.

Hola, Esfumín. Me ayudas a... Eh...

Esfumín, a... ayudar... puedes... deshacer... todo.

Todo desdesvanécelo.

(Música)

# Coloca un pie detrás del otro.

# Ve con paso firme y no roto.

# Es otra forma de correr.

# Y así tus pasos retroceder.

# Para encontrar lo que has perdido.

# Recuerda y piensa un poco...

# Porque olvidar te vuelve loco.

# Usa la cabeza y piensa mucho...

# Y, recuerda, no seas trucho...

# Tu recuerdo no perderás.

# Dos pasos más...

# A recordar.

# Mira hacia atrás.

# Es el lugar.

# Lo perdido...

# Lo quiero encontrar.

# La solución es ir atrás. #

¡Mi cola! ¡Ha vuelto! ¡No volveré a perderte de vista!

¿Ves? Sigo mirándote.

(RONRONEA)

Os estoy muy agradecido por devolver a Esfumín al Árbol de los Deseos

y arreglar la Deseopedia.

Y también por todo lo demás.

¡Mi cola!

(RÍE) Parece que todo ha vuelto a la normalidad.

Gracias, pequeños ayudantes, pero ya tengo mi cola.

(SOPLAN)