(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos par ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el reino arcoíris. #

"LA CUEVA DE LOS DESEOS"

(Música)

¡Atrápame si puedes, Vera!

(RÍE)

¡Detrás de ti, Rey Arcoíris!

¡Recórcholis, Vera, qué rápida!

Pero ¿puedes volar a la velocidad del arco?

Supervelocidad de las nubes, Cúmulo.

(RÍEN)

¡Rápido!

Cuidado con el árbol.

(RÍEN)

¡Yuju!

¡Sí!

¡Yuju! ¡Yuju!

(RÍE Y SUSPIRA)

¡Ha sido un vuelo excelente!

Vera hizo todo el trabajo, pero yo la animé como un campeón.

¿A que sí, chicos? ¿Verdad? ¿Chicos?

Claro que sí, Bartleby.

Bueno, me marcho a la Cueva de los Deseos.

Volveré a tiempo para nuestro delicioso pícnic.

Lo tendremos todo listo.

Buena búsqueda de deseos, Rey Arcoíris.

Hasta luego.

(CANTA) "A la cueva vuelo, vuelo, porque he sido un chico bueno

y mis deseos se concederán".

¡Tenemos un montón de dulces!

Pirulís, rollitos, "nubecistas", "bungabungas",

merengues, caramelos jugosos y...

Sí, he traído tus favoritas, las galletas de pececitos.

¡Galletas de pececitos! ¡Gracias, Vera!

¡Abrazo de grupo, tuyo y los peces!

(RÍE)

(SUSPIRA) ¡Ay!

Lloro de alegría.

Bartleby.

(SILBA)

(Silbidos)

(BALBUCEA)

Oh, hola, Rocky.

Voy a por unos deseos. ¡Deséame suerte!

(BALBUCEA)

(Estruendo)

(BALBUCEA)

(SUSPIRA) Soy un rey con suerte.

Esta zona está llena de deseos.

¿Quién está listo para venir conmigo al Árbol de los Deseos?

(NIEGA)

Ah, bueno, no te preocupes,

quizá en mi próxima visita, amiguito.

(BALBUCEA)

(RÍE) Pero tú estás lleno de energía,

ya estás listo para acompañarme.

¡Maravilloso!

(Respiración agitada)

¿Qué está pasando ahí?

Estas plantas están secas y marchitas.

Necesitan agua ya mismo, pero no veo agua por aquí.

Tengo que encontrar agua pronto.

Gotas. ¡Perfecto!

Va una, dos, tres...

¡Ay, pececitos, pececitos...!

¿Cómo podría vivir sin vosotros?

No podría, ni hablar.

(BALBUCEA)

¿Qué? ¡Un yeti!

(GRITA)

(RÍE) Quiere tus galletas.

¿Sí? Pues lo lleva claro.

Pienso proteger los pececitos con mis siete vidas.

Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.

No te preocupes, Bartleby,

seguro que el rey está a punto de regresar.

En... cualquier momento.

177.

(RÍE) Es suficiente por ahora.

Ábrete.

(GIME)

Ah...

(GIMOTEA)

¿Más? Oh, vaya, es terrible.

Nunca podré terminar de darte agua a este paso.

Tengo que avisar a Vera.

Vera, necesito tu ayuda.

Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.

"Vera, necesito tu...". ¡Oh!

Rey Arcoíris, ¿qué ocurre? "Necesito que...".

¿Qué "jjj"?

Nunca escuché la palabra "jjj" antes.

El mensaje no se recibe con claridad.

¡Habla más claro, por favor!

"Tengo que encontrar agua pronto.

Plantas gigantes.

No saldré nunca de aquí. ¡Ayuda!".

Sí, aquí también necesitamos ayuda para entenderte.

Oh, oh, esto pinta mal.

Parece que el rey tiene problemas, Bartleby.

Hay que ir a echar un vistazo. ¡Sí! Un momento, ¿te refieres..?

¿Dentro de la cueva? ¿Hay que entrar?

Es que, verás, no me gustan mucho las cuevas, Vera.

¿Es porque son un poquito oscuras?

Terroríficamente oscuras.

(GRITA) ¡Ah!

Te tengo.

Ay, gracias, Vera.

¡Hum! No podemos hacerlo solos, necesitamos la ayuda de los deseos.

¡Exacto!

(Eco)

(RÍE)

¡Cúmulo!

Hola, Cúmulo,

¿estás listo para llevarnos al Árbol de los Deseos?

¡Pues vámonos!

(Música)

¡Bien!

¡Guau!

Hola, deseos.

(BALBUCEAN)

Saludos, bienvenidos.

(SUSURRA) Hola, Zee. ¿Estás estudiando los deseos?

Así es. Llevo aquí todo el día escuchando a un deseo susurrante

y a un deseo sigiloso para ver cuál es el más silencioso.

¿Y cuál es? No tengo ni idea.

No se escucha nada.

¿Cómo puedo ayudarte, Vera?

Estamos preparando un pícnic para cuando el Rey Arcoíris

regrese de la Cueva de los Deseos, pero todavía no ha vuelto.

Puede que se haya metido en un gran lío

en ese sitio tan oscuro y aterrador.

¿En un lío? ¿El Rey Arcoíris?

Reflexionemos un momento y busquemos juntos una solución.

(A LA VEZ) ¡Vaya!

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

¿En qué lío se ha metido?

Estábamos hablando por videoburbuja...

Y su mensaje se... "jjj" interrum... "jjj"... pía.

Solo pudimos entender que necesitaba encontrar agua.

Luego dijo algo sobre ¿plantas gigantes?

¡Plantas gigantescas!

¡Dijo que sin ayuda jamás podría salir de allí!

¿Graves problemas? Tenemos que ir y...

Ah...

(INSPIRA Y ESPIRA)

Queréis ir a rescatarle, ¿cierto?

Sí, pero llegar hasta él es difícil, la cueva está llena de fosos.

Necesitaremos la ayuda de los deseos para sortearlos.

Sin duda, será complicado moverse por las cuevas.

Además, está oscuro.

Utilizaremos un deseo para darnos luz.

Dijisteis que el rey mencionó algo sobre buscar agua

y ¿unas plantas gigantes?

Si no puede encontrar agua, quizás la cueva esté seca.

Necesitaremos otro deseo para poder encontrar agua.

Es hora de pedir vuestros tres deseos.

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Por favor, concédeme lo que quiero.

(TODOS) ¡Ah!

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme

# deseos, deseos, deseos, deseos,

# deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia se me cumplirán. #

(SUSPIRA)

(RÍEN)

Vaya, son unos deseos geniales, Vera.

(A LA VEZ) ¡Guay!

Veamos qué dice de la Deseopedia de ellos.

(Música)

¡Ah!

Tu primer deseo... Ah, aquí está.

Se llama Estironcín. ¡Ah!

Se estira y además te permite caminar por él.

Pero también es muy elástico, ten mucho cuidado.

Me encantan las cosas elásticas,

nunca sabes cuándo es necesario rebotar.

(RÍEN)

Y tu deseo brillante es Bombillo.

(RÍE)

Puede crear una luz superbrillante o mucho más tenue.

Pero, además, este deseo puede ser...

(SUSURRA) Miedoso como un gato.

¡Anda, igual que yo, a lo mejor somos familia!

Y tu último deseo es... ¡Pulpillo!

(BALBUCEA)

Es superacaparador.

Sus tentáculos sirven para un montón de cosas

como, por ejemplo, para llegar a sitios difíciles.

No sé cómo Pulpillo va a ayudarme a encontrar agua en la cueva...

¿Mm? Pero seguro que pensaremos en algo.

Vamos a ayudar al Rey Arcoíris.

¡Gracias a ti, Árbol de los Deseos, por concederme lo que yo quiero!

(Música)

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Uh!

Bueno, adiós, Zee. Gracias por tu ayuda.

Esperad, me gustaría ir con vosotros.

(A LA VEZ) ¿Eh?

¿Quieres salir del Árbol de los Deseos?

Sí, el Rey Arcoíris me necesita y yo le admiro.

Me enseñó todo lo que sé acerca de los deseos,

pero, por encima de todo, él es nuestro amigo.

¿Los deseos estarán bien sin ti? Claro que sí.

Volveremos pronto, ¿de acuerdo?

(BALBUCEAN)

¡Pues vamos a ayudar al rey!

(Música)

Quizá sea mejor no mirar abajo.

(RÍE)

¿Oh?

(GRITA)

Mm... Interesante.

Gracias, Cúmulo. Ah... Sí.

¿Cuántos fosos profundos crees que podría tener esta cueva?

¿Cientos? ¡Cientos!

¿Miles? ¡Miles!

¿Millones? Eso parece mucho.

Y eso me pone nervioso. Bartleby...

No hace falta que entremos todos en la cueva.

¿Ah, no? No.

Alguien se tiene que quedar aquí...

¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo, yo! Protegiendo la cesta de pícnic.

Así podré proteger mis pececitos de...

¿Uh?

Del yeti.

¡Largo, yeti, largo! Buena suerte, Bartleby.

¿Preparado, Zee? ¡Vamos!

(BALBUCEAN)

¡Cuidado! ¡Ah! ¡Uoh!

Aquí fue donde Bartleby resbaló. Gracias, Vera.

¡Mira! ¿Eh? ¡Mola! Echemos un vistazo.

(A LA VEZ) ¡Uoh!

¡Vaya!

¡Asombroso, cristales brillantes!

Rey Arcoíris, ¿dónde estás?

¡Oye, Vera, mira!

Muchos Zees, ¡un Zee! Muchos Zees, ¡un Zee!

Muchas Veras, ¡una Vera!

¡Muchas Veras!

Vamos, Zee.

(BALBUCEA)

Es un abismo impresionante.

Conozco el deseo perfecto que nos ayudará a cruzar.

(Música)

Te elijo a ti como primer deseo.

¡Ah!

Despierta, Estironcín. ¡Oh!

¡Y concédeme lo que quiero!

(RÍEN)

Estironcín, ¿puedes ayudarnos a cruzar el abismo?

Mm...

(ASIENTE)

(GRITA)

¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Sí!

Qué puntería. Ahora a probarlo.

Es muy elástico, pero parece sólido. Vamos.

(BALBUCEA)

¡Oh! Zee, mira.

¡Ey, es Rocky! ¡Está atrapado!

Necesita ayuda.

¡Nunca podrás evitar la trampa de palitos de Bartleby!

(Chasquido)

¿Ves? Te he oído.

Ahora me aseguraré de que mis pececitos

siguen todavía en su punto.

(Chasquido)

¡Ajá!

(Crujido)

¿Quién anda ahí? ¡Yeti, sé que eres tú!

(Chasquido)

¡Ah!

Buena recepción. Por cierto, ¿no habrás visto...?

(GRITAN)

Proteger la cesta es más duro de lo que pensaba.

Pero por los pececitos merece la pena.

¡Uh! Qué duro es esto, cómo se sufre.

¡Aguanta, Rocky! (BALBUCEA)

Vera, ¿qué podríamos hacer para ayudarle?

Mm...

Tengo una idea.

Empezaremos a saltar y haremos que Rocky nos imite.

¡Uh! ¡Ah!

(RÍEN)

¡Uh! ¡Uh!

Saltemos hacia ese lado.

¡Funciona! Sigue saltando.

¡Vamos, Rocky, ahora tú!

(GIME)

No pasa nada, puedes hacerlo.

(GRITA)

Bien hecho.

Buen trabajo, Estironcín.

Hora de volver a la mochila.

(BALBUCEA)

Creo que nos da las gracias. ¡Oh! De nada, Rocky.

Nos veremos cuando encontremos al Rey Arcoíris.

(GRUÑE)

(RÍE)

(Música)

¿Eh?

¡Ja!

(RÍE)

(Continúa la música)

(GRUÑE)

(GRITA)

¡Ey!

Parece que hay una gran ausencia de luz en este lugar.

¡No por mucho tiempo! Tengo un deseo para eso.

(Música)

Te elijo a ti como segundo deseo. ¡Ay!

¡Despierta, Bombillo, y concédeme lo que quiero!

Hola, Bombillo,

¿estás preparado para encender tu lucecita?

(NIEGA)

Ay, no tengas miedo, yo te sujetaré, Bombillo.

¡Sí!

(Música)

(Balbuceos)

¿Qué ha sido eso?

(Balbuceos)

(RÍE)

(GRITA)

¡Espera, vuelve!

Bombillo, ya pasó, puedes volver ya.

La Deseopedia decía que Bombillo a veces es miedica como un gato.

Esa es una de esas veces, ¿no? Eso parece.

(Balbuceo)

Zee, ¿has oído eso?

(BALBUCEA)

Bombillo, ahí estás.

No tienes nada que temer, estamos aquí.

¡Ay! No logro alcanzarte.

Zee, ¿puedes probar con tu vara?

Sube. Ah.

¿Te sentirías mejor con un abrazo?

(ASIENTE)

Una luz perfecta. Gracias, Bombillo.

Y gracias, Rocky. Si no fuera por ti,

Bombillo seguiría dentro de esa grieta.

¡Uf! ¡Ay!

(Música)

¿Eh?

¿Cómo?

¿Qué...? Eh.

(SILBA)

¿Dónde está?

(RÍE)

¿Cómo puede correr tan rápido ese yeti tan enorme?

(RÍE)

Uno, dos, ¡tres yetis!

(A LA VEZ) ¡Ey!

¡Ah!

(BALBUCEA)

¡Ah!

(JADEAN)

Sí, esas son las plantas que vimos en la videoburbuja.

Este es el lugar. ¿Plantas cavernarias?

Normalmente tienen una fuente de agua subterránea,

pero estas están secas. Rey Arcoíris, ¿puedes oírnos?

(Eco)

Mm... ¿Qué tiene esa planta tan grandota en la boca?

¡Ah! ¡Es el cetro del rey!

¿Esa planta se ha comido al Rey Arcoíris?

¡No, no, no, no, no!

¡Ah! ¡Comerse al Rey Arcoíris sería terrible!

Pero, espera un momento, Zee, tomémonos un instante y pensemos.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Todavía tenemos mucho que aprender del Rey Arcoíris.

Es mi modelo a seguir,

me enseñó todo lo que sé acerca de los deseos.

Además, él es mi mejor amigo.

Pero qué cosas tan bonitas oigo.

¡Lo habéis conseguido! Le echo tanto de menos

que es como si pudiera escuchar su voz aquí mismo.

Está detrás de ti, Zee. Está aquí mismo.

¡Bienvenido de vuelta, majestad!

Me alegra que estéis aquí.

Porque necesito ayuda.

Estas plantas necesitan agua urgentemente

y no podemos irnos hasta que la encontremos.

Lamentablemente, estas gotitas que caen tan despacio

son lo único que he podido recoger con mi cetro mágico.

Este grandullón tenía tanta sed

que se ha bebido todo lo que tenía almacenado.

(RÍE)

Gracias.

Pensemos un poco. Mm...

Si están cayendo gotas del techo por un agujero,

quizás haya mucha más agua encima.

Si Pulpillo pudiera hacerlo más grande,

entonces saldría más agua.

El agua caería como si estuviera lloviendo.

Eso es.

Sé que estáis cansadas, pero debo subir arriba.

¿Pudo saltar por vuestras hojas?

(ASIENTE)

Gracias.

¡Uh!

Vuestras hojas son como muelles.

Llegó la hora de los deseos.

(Música)

Te elijo a ti como tercer deseo. ¡Yuju!

¡Despierta, Pulpillo, y concédeme lo que quiero!

Hola, Pulpillo. ¿Ves esa gotera?

(ASIENTE)

Necesito que vayas allí.

¡Ay! Pero no creo que pueda alcanzarlo.

(BALBUCEA)

¡Rocky! ¡Tú puedes ayudarme!

¿Puedes saltar hasta mí como hiciste antes?

(ASIENTE)

¡Vaya! Eh, eso me da una idea.

Si saltamos muy alto juntos, podríamos subir a Pulpillo al techo.

¿Listo? (BALBUCEA)

¡Uoh!

(BALBUCEA)

(A LA VEZ) ¡Uh!

Ya está. ¿Ah?

Pulpillo, ¿puedes hacer que la gotera se agrande

para que pueda salir más agua? Ah...

(ASIENTE)

¡Ah!

Necesitamos más.

¡Tienes que presionar más fuerte, Pulpillo!

¿Lo intentas otra vez? (ASIENTE)

¡Puedes hacerlo, Pulpillo, confío en ti!

¡Oh! ¡Oh! ¿Funcionará?

¡Ah! ¡Ah!

¡Sí, funcionó!

¡Y ahora gira, gira, gira y deja caer el agua!

¡Uh, uh, uh, uh!

(Música)

(SUSPIRAN)

¡Bien, Pulpillo! ¡Uh!

¡Está lloviendo! ¡Maravilloso!

¡Muchas gracias!

Vuelve a tu lugar. Oh.

¡Pop!

¡Maravilloso! ¡El agua llega a las plantas!

¡Sí! ¡Funcionó!

¡Lo hemos conseguido!

Pulpillo ha hecho un trabajo estupendo regando las plantas.

Pero ¿cómo sabíais que estaba aquí?

Estironcín y Bombillo hicieron casi todo el trabajo.

(BALBUCEA)

Pero no habríamos llegado hasta aquí sin nuestro buen amigo Rocky.

Buen trabajo, Rocky. Ahora volvamos al pícnic.

(A LA VEZ) ¡Bien!

(Música)

(Risas)

¿Qué?

(MASTICAN RUIDOSAMENTE)

Riquísimos pececitos. Hola, Bartleby.

¡Ay! ¡Rey Arcoíris! Qué... Qué bien, has vuelto.

Así es. ¡Mm! Ah... ¿Un rollito?

¡Oh! ¡Me encantan los rollitos!

(RÍE)

Creía que querías mantener alejado al yeti,

o a los yetis, de nuestro majestuoso pícnic.

(A LA VEZ) ¡Hola!

(A LA VEZ) ¡Hola!

¿Qué ha pasado? No son tan malos en realidad,

así que he sido un buen gatito y he compartido los dulces.

Además, sé lo que es pasar hambre.

(SUSPIRA)

¿Le molesta, Rey Arcoíris?

(RÍE) Para nada, Bartleby.

Sé amable con los demás y los demás lo serán contigo.

¿Cierto, Vera? Claro que sí, Rey Arcoíris.

(BALBUCEA)

Rocky, ¿quieres un pececito?

(BALBUCEA)

(RÍEN)