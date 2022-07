Tutu - ¿Cuántos higos tenemos?

(Música animada)

(TUPA) Acordaos, chicos.

Necesito, por lo menos, diez higos para la tarta.

Que sí, Tupa, tranquila. Sabemos contar bastante bien.

Sí, yo sé contar hasta diez, incluso sin usar los dedos de Tutu.

Solo con la mente.

(DESCONFIADA) No sé si ir yo misma.

No te preocupes. Esta es una misión muy fácil.

¡Hasta ahora!

¡Tutu, mira! ¡Ahí hay higos!

Sabía que iba a ser una misión súper fácil.

Tenemos 20. Venga, vamos a volver.

Tengo hambre. ¿Por qué no nos comemos algún higo?

Bueno, yo también tengo algo de hambre.

La verdad es que tenemos higos de sobra.

(DEGUSTA, CON PLACER)

Mira, Tutu, ahí hay más.

Parece que hay tres.

Cógelos, y así reponemos los que comimos.

¡Ya está! Venga, vámonos.

¡Ay!

(Pajaritos)

¡Eh! ¡Que nos roban!

Déjalos.

Cuando se den cuenta que son higos, nos los devolverán.

¡Pero qué dices! Más bien se los comerán.

Los pájaros no comen fruta. Ellos son más de yogur y nueces.

Bueno, pues, parece que ahora les gusta la fruta.

¡Quién lo iba a decir!

Tenemos que saber cuántos higos nos quedan.

Quizás llevemos menos de diez.

¡Oye, que no puedo abrirla! Se ha atascado.

Tutu, no es cuestión de fuerza. Es cuestión de ingenio.

Anda, déjame probar a mí.

(SE ESFUERZA)

¡Nada! Que no hay manera.

¿Y ahora, qué hacemos?

¡Puedo construir una máquina del tiempo!

Necesitamos un reloj de agujas, un meteorito, tres bisagras...

O ir a ver a Fante. Sí, eso también podría funcionar.

¡Pues, vamos!

Fante, necesitamos tu ayuda. ¡Nos ha ocurrido un desastre!

De ti depende que Tupa pueda hacer una tarta.

¿Una sabrosa tarta de Tupa? A delicious cake made by Tupa?

¡Sí! De higos.

¡Hum! ¡Qué rica!

Decidme, ¿en qué puedo ayudaros? How can I help you?

Cogimos unos higos para el pastel. Después nos comimos algunos.

Pero volvimos a coger más.

Unos pájaros nos robaron unos cuantos

y ahora no sabemos cuántos hay.

Pero ¿sabéis cuántos higos necesita Tupa?

Sí, diez.

Pues, fácil. Solo tenéis que contarlos.

El problema es que no podemos abrir el cesto.

Y Tutu no quiere hacer una máquina del tiempo.

Creo que va a ser mejor que saque otra cosa.

Another thing!

Para que averigüéis vosotros cuántos higos hay dentro de la cesta.

¿Eso, qué es?

Es un ábaco. An abacus!

Es como una calculadora con bolitas. With little balls.

Cada bolita es como un número.

Y se mueven de un lado a otro de la hilera.

Según quieras sumar o restar.

Si recordáis los higos que habéis metido y sacado...

Solo habrá que sumar y restar.

Y así sabremos los higos que hay dentro sin tener que abrir la cesta.

The basket!

A ver, al principio cogimos 20 higos.

¿Véis? Cada bola.

Each ball, es como un higo.

Por eso, he movido 20 bolas.

Diez y diez. Son 20 bolas.

Como los 20 higos que habéis cogido.

Después yo me comí dos higos y Tutu otros dos.

¡Y qué ricos estaban!

Ahora hay que restar dos y dos.

Así hemos restado cuatro a veinte.

Es decir, quedan 16.

Sixteen!

Más adelante nos encontramos una higuera en el camino

y cogimos tres higos más.

Hay que sumar tres a estos 16.

Ahora quedan diez bolas en la primera fila y nueve en la segunda.

Por lo tanto, suman 19. Nineteen!

Justo después yo me tropecé y se cayeron seis higos al suelo.

Y los robaron unos pájaros que prefieren la fruta al yogur.

¿Qué habría que hacer ahora?

Hay que restar seis higos a los que quedaban.

¿Y cuántas quedan en total?

Quedan 13.

Pues, esos son los higos que os quedan dentro de la cesta.

Trece. Thirteen!

Entonces tenemos de sobra para que Tupa haga la tarta.

Gracias por enseñarnos a usar el ábaco, Fante.

¡Ha sido genial!

(RÍE) Nada, chicos. Ha sido un placer.

Venga, corred, que Tupa debe estar cansada de esperar.

¡Y decidle que me deje un trozo!

-Muchas gracias por haber traído los higos.

Pensé que ya no veníais. Tuvimos algunos problemillas.

Pero hemos traído 13 higos.

¡Hala! ¿Cómo lo has hecho?

Son muchos años de práctica.

A ver... ¿Cuántos higos hay?

Efectivamente, hay 13.

Con esto podré hacer la tarta un poco más grande.

(RÍEN)

¡Hola, Tupa! Vengo a ayudarte con la tarta.

-Ayudar a comerla, ¿no?

(Pájaros)

¡Ey! ¡Que los pájaros se llevan la cesta!

(TUPA) ¡Coged la cesta!

-(FANTE) ¡No, no, no! ¡Pequeños pájaros, volved, please!