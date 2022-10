(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"UNA CENA INESPERADA"

(Trinos)

(SUSPIRA) Es agradable disfrutar del aire libre, ¿verdad?

Oh... Señora Pescatún... -Hola, ¿qué tal?

-¿También está aprovechando este hermoso día

para hacer un poco de ejercicio? -Uh, uh.

Hago marcha nórdica rápida cinco veces a la semana.

Uf, uf.

-¡Uh, uh!

(RÍE)

Qué autodisciplinada.

-Todo es cuestión de disciplina. Cuando envían a Jaimito

a mi despacho con tanta frecuenta, me digo a mí misma

que sus padres no le ponen límites.

-¿Puede repetir eso, por favor?

Y... Jaimito bota.

Bota dos veces. Bota tres veces.

Y... ¡Y mamá roba el balón!

Dribla a Jaimito. Ah.

Y... ha invitado a la señora Pescatún a cenar mañana.

(Trueno)

¿Qué... has dicho? He reaccionado igual

cuando la señora Pescatún me ha informado

de que tenías tres castigos. Ni hablar...

La directora... ¿en nuestra casa?

(GRITA) ¿Por qué? ¿Por qué?

¡Ah! ¿Por qué?

Para que vea que eres algo más que un mal alumno

y que somos una familia encantadora, a pesar de tus tonterías.

Y mamá encesta sin mirar.

Un día, hace mucho tiempo, la señor Pescatún cenó

en casa de los padres de una alumna y... ¿sabes qué pasó?

Después de esa cena, la alumna fue castigada

todo el año porque no le gustó la comida.

Eso es muy triste... Pero la señora Pescatún

cenará con nosotros mañana. ¿Eh?

¡Ah! Mamá,

si cancelas esta noche horrorosa, haré siempre todos mis deberes.

¿Estás diciendo que no siempre haces tus deberes?

¡Ah! Eh, mamá.

¿Mañana puedo quedarme con Yassine? Jaimito...

Claro, empieza con una cena y, luego, algún día...

pasarán las vacaciones juntos.

"Y la llamarás tía Pescatún. Igor será como tu hermano".

¡Ah!

¿Tía Pescatún? Parece el título de una película de terror.

¡Tengo que hacer algo!

(NOVELA) "Nunca te olvidaré, Juan". "Nunca te olvidaré, Pamela".

(Puerta)

¿Eh?

(Teclas)

Jaimito, estoy muy ocupada.

Tengo que confesarle un secreto. ¿Uh?

¿Qué has hecho esta vez? Es sobre mi madre.

Es una cocinera muy muy mala. Tiene que creerme.

Sus invitados terminan en el baño con calambres

que paralizarían a un caballo. Ah, ah. Siga mi consejo.

(SUSURRA) No debería venir.

Gracias por preocuparte tanto por mí, Jaimito,

pero tengo un estómago de hierro fundido.

(Chirrido)

¿De verdad tu madre es una cocinera terrible?

No, no. Cuando sigue la receta, es genial.

Espera... Tengo un plan para evitar que la directora se convierta

en tía Pescatún. Esta noche, voy a crear

una receta especial de Jaimito.

La mesa está puesta, la casa... limpia y...

-Tu pastel de queso y berenjena huele divinamente.

¿Qué? ¿Has dicho "berenjena"? Mamá,

¿quieres matar a la directora o qué? ¡Es alérgica a la berenjena!

Pero... la señora Pescatún va a llegar ahora

y no he preparado nada más. -¡No! Que no cunda el pánico.

Voy a improvisar un buen pollo al limón.

(Timbre)

¿Eh?

-Hola, señor Pescatún. Es un placer verla. Adelante.

-El placer es mío. Hola, Igor.

Hola, Jaimito.

(PESCATÚN RÍE)

Nuestras madres serán las mejores amigas del mundo...

¡Nos veremos todas las noches! ¡Tendrá un impacto desastroso

en el mis notas! ¡Y nunca me convertiré en presidente ejecutivo!

¿No lo ves? Mi futuro depende de ello.

Tú y yo seremos un equipo... para peor y para peor que peor.

(RÍEN)

Entonces, ¿tu madre no oye bien del todo?

No. Tendrán que gritarle todo lo que le digan

y... vocalizar. Contad conmigo, chicos.

Bueno, vamos a saludar a tu madre.

(Música intriga)

Harina. Tomate.

Chocolate. Patatas y uvas.

Y el toque final, más chocolate. Sí, perfecto.

Esto estará asqueroso. Sí.

(RÍEN)

En realidad, Jaimito quiere salvar el planeta.

De hecho, tiene algunas ideas originales.

(GRITA) ¡Sí! Por ejemplo, si no lo lavas todo,

ahorrarás mucha agua.

(RÍE)

¿Podemos hablar, madre? Oh, disculpen.

-¿Por qué gritas como un descosido? -¿No te lo han dicho los niños?

Tiene un problema grave de audición. -Ah, ¿sí?

Nunca lo había notado. ¿Crees que lee los labios?

Mamá, Jaimito me ha abierto los ojos al propósito

de mi existencia aquí, en la tierra.

Tengo que dejar el colegio para dedicarme en exclusiva

a proteger el planeta. Cielito, estoy hablando

con la mamá de Jaimito, así que cuéntame esa bromita

de camino a casa, ¿vale?

(SUSPIRA) Es una locura. Tu madre te ignora,

como en el colegio. Es... Todos te ignoran, Igor.

Por cierto, Jaimito, ¿Francis oye bien?

Me recuerda a una tía mía mayor que hablaba en voz muy alta

porque tenía un problema de audición bastante grave.

Oh... Es cierto, señora. Ya no puede oír nada,

pero no lo sabe, así que fingimos y le gritamos.

Ah...

(RÍE)

(GRITA) Mm... Qué bien huele.

¡Es el limón!

(AMBOS) ¡Jaimito e Igor, unidos por siempre,

salvando el planeta! ¡Jaimito e Igor,

unidos por siempre, salvando el planeta!

¡Empezaremos viviendo siempre en pijama!

¡Nunca volveremos a vestirnos! ¡Menos ropa significa

menos contaminación! Jaimito, vístete inmediatamente.

Vamos a cenar.

(OLFATEA) Esto es muy extraño. Nunca me había quedado así.

¿Es esto mole?

(A LA VEZ) ¿Un qué?

Eh... ¡Mole! ¡Pollo en salsa de chocolate!

¡Es una receta mexicana! -Ah... ¡Sí, sí!

¡Un mole! Exacto. -¡Adoro el mole!

¿Qué? No...

Es como el que comí en Yucatán. -¡Sí! ¡Está delicioso!

(RÍEN)

Qué idea tan maravillosa.

Ha sido perfecto.

Tenías razón, Silvia. Qué hermosa familia tienes.

(ASIENTE)

(SUSURRA) Alerta roja aterradora.

¡Mamá! Subo a mi habitación a jugar con Igor.

Jaimito, espero que tengas otro plan,

uno que funcione de verdad. No es culpa mía

si tu madre se come todo lo que le damos.

Tranquilo, tengo otra idea. ¿Sabes bailar?

(Música disco)

¿Eh?

Oh, esta música es muy animada. ¿No os parece? Vuelvo en seguida.

(AMBOS) ¡Sí!

(RÍEN)

¡Bajad el volumen! ¡Sí!

¡Sube el volumen, sube el volumen! ¡Vamos a tope!

¡Jaimito, abre la puerta ya!

-¿Quieres que vaya yo? Sé cómo hablarles a estos muchachos.

-¡No, gracias! ¡Iré yo!

¡Jaimito, baja la música! -¡Pum, pum!

(RÍE)

(Timbre)

¡Llaman a la puerta!

(Timbre)

(SUSPIRA) Bueno, iré yo.

-¡Esto es inaceptable!

-Lo que es inaceptable es no decir buenas noches.

¡Buenas noches, señor!

(Portazo)

¿Eh?

-Dejen que la especialista en educación se encargue de esto.

Niños, voy a contar hasta tres. ¡Uno!

¡Dos...! Hola, chicos, ¿va todo bien?

Hola, mamá.

¿En qué pensabas poniendo la música tan fuerte?

-A mí me encanta.

Esto es lo que bailamos en mi clase de hip-hop.

¿En su clase de hip-hop? ¿No tienen límite de edad?

Uno, dos, tres...

(TARAREA)

¡Muy bien! ¡Dale caña!

¿Eh? Me duele tener que decir esto,

pero... tu mamá es realmente genial. ¡Eso es imposible!

¡No puedes pensar que mi madre es genial!

¡No! ¡No lo es! ¡Sí!

¡Ah, uh!

(Rugido tripas)

Oh... Espera. ¿Qué es esto?

Esto nunca me pasa a menos que haya comido cebolla.

-He puesto cuatro cebollas en el pollo.

-¿Cómo dices? -¡He puesto cuatro cebollas

en el pollo! -¡Soy alérgica a las cebollas!

¿Es que quieres que enferme? -No lo sabíamos...

¡Pensábamos que eras alérgica a la berenjena!

-¿Qué? ¡Me encantan las berenjenas!

¡Y, por favor, deja de gritarme! ¡No soy sorda como el pobre Francis!

-¿Qué? Yo tampoco soy sordo. ¿Quién te ha dicho eso?

-¿Uh?

Eh...

(RÍE) ¡Eh! Cebollas, berenjenas... Las dos crecen,

debo haberlas confundido.

(Portazo)

Y felicidades por no ser sorda.

(Rugido tripas)

Ay... Ah.

¡Igor, no vamos! Mami necesita tomar su medicina.

Ay...

¡Date prisa, Igor!

Eres el mejor, Jaimito. La señora Pescatún

nunca volverá a tu casa. Sí...

Ahora tengo que pensar la manera de que nunca vuelva al cole.

(RÍEN)

(Música créditos)