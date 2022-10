(Música cabecera)

(Timbre)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

(RÍEN)

LAS TRAVESURAS DE JAIMITO

"LOS DIENTES O CONSECUENCIAS"

(Música)

(GRUÑE)

(RÍE)

(BOSTEZA) Hola, mamá. Hola, Francis. Hola, Nina.

(A LA VEZ) Hola, Jaimito. -Hola, cariño.

No olvides cepillarte los dientes después.

No hace falta, mamá, hoy no voy a comer nada raro.

Insisto, Jaimito, no lo olvides,

después de que termine el cole, te llevaré al dentista.

¿Al dentista? ¡No, al dentista, no! ¿Qué he hecho yo?

Me castigas por el cero en matemáticas, ¿verdad?

¿Qué cero en matemáticas? Ah... No me cambies de tema.

No es justo que me obligues a ir al dentista.

No es un castigo, Jaimito, solo es por tu salud

porque, si no vas al dentista, tendrás los dientes como...

Francis y Nina. ¿Eh?

Nuestros dientes son bonitos, ¿verdad, Jaimito?

-¡Ah!

Qué asco.

"¿Al dentista?".

Uh, madre mía, la que te espera, amigo mío,

porque dentista es igual a dolor extremo.

Yassine, se supone que debes tranquilizarme,

no asustarme.

Sí, deja de exagerar, colega.

Aparte de babear, que te quiten el sarro de los dientes

y que te hagan agujeros en las encías, todo está bien.

-Además del taladro, que odio a muerte.

¿El taladro? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir con eso?

El taladro es algo que usan. Es pequeño, pero hace mucho ruido.

Ah... Bastante ruido.

Bueno, es un ruido aterrador. -Sí, es espantoso.

¡Ay!

(Música terror)

"El siguiente paciente, por favor". ¡Ah!

No lo has entendido bien,

porque el dentista no te corta los dientes,

te los arranca de un tirón.

¿Ah?

-Jaimito, no te pongas nervioso, el dentista te pondrá anestesia.

-Con una enorme aguja puntiaguda.

¿Estáis intentando asustarlo o qué?

¿Y decías que yo estaba exagerando?

Venga, Jaimito, piensa en un plan para evitar ir allí.

Ah...

Eh, tienes razón, Yassine,

tengo que idear un plan para no tener que ir al dentista.

Exacto, y evitarás la enorme y puntiaguda aguja.

¡Uh! ¿Hola? Eh... Hola.

Ay, Jaimito.

(Música)

Un plan...

Sí, ¿qué haría el señor Incorregible en tu lugar?

Mm...

"Lo siento, no puedo ir a mi cita en este momento,

estoy en medio de una batalla cósmica".

No, mamá no aceptará la vieja excusa de lo de la batalla cósmica.

Oh.

¡Eh! Oh. ¿Qué haces con esa vieja caja de queso?

Apesta. Las colecciono. Y ya tengo 87.

¿En serio? ¿Coleccionas cosas que apestan?

Es como si buscaras formas de asegurarte de no tener amigos.

¡Jo!

¡Claro, esa es la solución! ¿Qué?

¿Vas a coleccionar cajas de queso apestoso?

(RÍE) Sí. Eh, no.

Necesito tener el peor aliento del mundo,

así el dentista no se acercará a mí. Un plan fantástico,

pero ¿qué vas a hacer para que tu boca apeste tanto?

Mm...

(Música)

Deprisa, si nos pillan aquí, estaremos lavando platos

el resto de nuestra vida.

Buah.

Perfecto.

¡Uh!

¿Qué haces ahí, jovencito?

Ah, se me ha quedado algo en la garganta.

Necesito beber un poco de agua y las jarras están vacías.

Ven conmigo, te daré algo.

(TOSE ATRAGANTADO) ¡Oh!

¿Qué te pasa, chico? Uy. ¡Ya!

Ay. ¿Estás bien ahora?

¡Vaya, me has salvado la vida! Es mi heroína.

¿Heroína? Oh, qué buen muchacho.

(Música)

Vamos, salta.

Salta por encima.

¿Oh? Haz algo para distraer a la profesora.

¡Ah! ¿Mm?

(HACE ESFUERZOS) ¿Te burlas de mí, Yassine?

Lo intento.

¡Ah! (RÍEN)

(GRUÑE)

Mm...

(RÍEN)

(SONRÍE)

Solo nos falta una última cosa, el ingrediente final.

Discúlpeme, señor,

por casualidad no tendrá uno de esos deliciosos yogures,

¿verdad?

Porque soy un niño en crecimiento y hoy tengo mucha hambre.

Claro, Jaimito, compartiré mi yogur de cereales.

¿De chocolate o de plátano?

De plátano.

Sí, allá vamos. Señor chef, pásame los ingredientes apestosos.

Cortezas de queso. ¡Uh!

El yogur del señor Salsa. ¡Aj! ¡Aj!

¿Oh?

(OLFATEA)

¿Para qué necesitas oler el desodorante

de la profesora de gimnasia?

Para encubrir el asqueroso hedor de mi mezcla

porque, si no, no podría tragármela.

De acuerdo, amigo, adelante y buena suerte.

¡Ah!

Finge que huele muy bien, no sé, como agujas de pino navideñas.

Oh, no, no hables de agujas.

Oh, vale, un pastel de chocolate.

Un pastel de chocolate, un pastel de chocolate,

un pastel de chocolate...

Pero ¿qué diablos es esto?

Es un gran pastel de chocolate que ha hecho su madre.

(OLFATEA)

Mm...

Bueno, comételo todo y no dejes nada. Y quita ese cuenco de mi vista.

Lo lograrás, amigo, yo estoy aquí, yo estoy aquí contigo.

(Música)

A partir de ahora, intenta no abrir la boca,

así todo el mal olor se quedara ahí dentro.

Perfecto, ya había planeado no participar en la clase de hoy.

Bien, es hora de leer los poemas con vuestros compañeros.

Jaimito y Carol, empezad.

(Música)

Jaimito, ¿te ocurre algo?

Ah, señorita, Jaimito tiene un problemilla en la boca.

Creo que ahora mismo no puede salir a la pizarra.

Jaimito, te quitarás las manos de la boca

y recitarás tu poema con Carol.

¡Ah!

"Oh, el cielo, tan hermoso y puro".

"Oh, el cielo, tan hermoso y puro". ¿Ah? ¡Ah!

Jaimito, venga ya, apestas.

-Carol, no debemos hablar así a nuestros compañeros de clase.

Yassine ya le ha dicho que tengo un problema en la boca.

Ah...

De hecho, tienes un pequeño problema de mal aliento.

Bueno, basta de poesía.

Haremos problemas de matemáticas cada uno en su cuaderno

y en silencio. Ten la boca cerrada.

(Música acción)

¡Me toca!

¡Oh! Tarjeta roja, es completamente ilegal oler tan mal.

Intento sobrevivir a este día. Ah, ¿sí?

Para que sobrevivamos has terminado de jugar al fútbol,

amigo.

Jaimito, no es bueno tener un aliento tan malo

como el tuyo.

Tienes que ir al dentista y conseguir que te ayude, ¿vale?

No, todo lo contrario,

he hecho que mi aliento huela peor que un pedo

para no tener que ir nunca al dentista.

No, Jaimito, si te huele el aliento,

es cuando te obligan a ir al dentista.

Y luego hasta podrían sacarte el estómago.

¡Ah! (GRITAN)

¡Ay!

Todo el mundo va al dentista. No es tan terrible.

Lo sé, pero no quiero quedarme sin dientes o que me castiguen.

No, aprecio demasiado mi vida. ¡Uy!

Qué susto, casi se ahoga.

Mm...

¡Ah! ¿Qué estás haciendo?

(Música)

¿Qué? ¡Oh!

-Oh, Jaimito, a mi despacho ya.

(ASIENTE)

Si no te conociera mejor, diría que lo has hecho a propósito.

Yo nunca haría tal cosa.

¡Uh!

Bueno, solo por esta vez no te castigaré,

no ha sido una falta grave, así que vete, tengo mucho trabajo.

¡No, no! ¡Por favor, no!

Uh. "No".

Tiene que castigarme, tiene que castigarme.

Jaimito, ¿qué te pasa?

Mamá, por favor, no me lleves al dentista.

Mi aliento huele a caca de perro. No quiero ir.

Uh, vale, cariño. Hoy no tienes que ir.

¿Eh?

El dentista ha llamado, ha tenido una emergencia.

No podrás ir hasta mañana.

Oh, vaya, he de encontrar algo muy repugnante para comer mañana.

Eh, sé qué puede ser.

Oye, mamá, ¿mañana podrías hacer tu pastel de espinacas y cebolla?

Si quieres, sí, pero ¿por qué?