(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERCARIÑOSO"

(Música)

Hola, Sasha.

-Hola, Irvin.

-Hola, Zachari.

-Hola a todos. -¡Ay!

(GIME)

-¡Arg!

Élie, que me asfixias.

¡Ah, arg!

-¿No puedes saludar como todos?

-¡Ay!

-Yo prefiero dar abrazos, mi mamá siempre dice:

"Un abrazo mola mazo".

(BURLONA) -Ña, ña, ña.

¡Mis cosas, pero qué rabia!

(RENIEGA)

-No pasa nada. Tranquila, Sasha, espera,

voy a ayudarte dándote un gran abrazo.

-¿Un qué? ¿Y eso para qué vale?

-Ya verás como después te sentirás mucho mejor.

¡Ay! ¡Ay!

(RÍEN BURLONES)

-¿Sienta bien darle un abrazo a la acera?

(RÍEN BURLONES)

-Vaya, ya no tengo azul.

-Te presto el mío si quieres. -¿De verdad?

Gracias, Néstor. -¡Ay, ay!

¡No, suéltame!

Ya me has puesto perdido de pintura con tu maldito abrazo.

-Eh...

Lo siento.

-2-1, te toca sacar.

-¡Au!

-Élie, ten cuidado, Charlie tiene los huesos frágiles.

-Discúlpame, no lo he hecho a posta. -Tranqui, no tengo nada ro... ¡Ah!

¡Mi espalda! -Perdón.

¿Qué te pasa, Fiona?

(TRISTE) -Sylvain me prometió que jugaría conmigo en el recreo.

-¡No pasa nada! -¡Uy!

-Tranquila.

-Élie, eres muy amable, pero... ¡Oh, no, Sylvain!

-Fiona, disculpa mi retraso.

no sabía que tuvieras ya un enamorado.

-¿Eh? ¡Pero que no es eso!

¡Tú y tus abrazos!

-Los abrazos hacen que te sientas bien.

-No cuando obligas a dártelos.

Sylvain, espera, te lo explicaré.

(TRISTE) -Oh.

(Música triste)

Solo quería arreglar las cosas.

-He dicho que no pintes el mobiliario. Confiscado.

-Ya no tengo botes de spray para pintar, qué fastidio.

-Hoy no es nuestro día, anda, ven a mis brazos.

-¡Déjame, yo no soy tu novia!

-¡Ay, oh!

-Eh, mirad, Élie tiene tan pocos amigos, que abraza a los árboles.

(RÍEN BURLONES)

-¿Eh?

¿Qué van a hacer en el circo?

-¡Ánimo, tú puedes! -¡Sí, vamos, Suzanne!

(RÍE)

-Eh, compis, ha molado un montón.

(RÍEN)

-Ya te lo dije.

-Una tirolina, qué guay, yo también quiero subir.

-Oh, no, el empalagoso.

-Hola, compañeros, ¿me dejáis montar con vosotros?

-No, tú no, empezarás otra vez con tus abrazos

si nos hacemos daño al aterrizar.

-No lo haré, lo prometo. Dejadme probar.

-Bueno, vale.

-Gracias, gracias.

-¿Lo ves? ¡Ya estás otra vez, déjanos respirar un poco!

-Perdón. -Sí, no te queremos más,

ve a abrazarte tú solo.

(Música triste)

(SOLLOZA)

(LLORA) -¿Por qué nadie quiere que yo le abrace?

(Música)

¡Eh! ¿Eh?

¿Eh?

(Música triunfal)

Hala, este disfraz es superagradable.

-¡Ay! Increíble, es que te gusta ensuciarme a todas horas, ¿o qué?

-Perdona, Néstor, ha sido sin querer. -¡Deja ya de dar estos tan...!

(Música suave)

Tan... tan dulces.

Es verdad que sientan bien.

-¿Qué dices? -Me siento mucho mejor.

-¿Eh?

-Tengo ganas de saltar en los charcos.

¡Yupi!

-Es increíble, mis abrazos sientan bien a la gente.

(Ladridos, maullidos)

(MAÚLLA) (LADRA)

-Oh, pobre gatito.

Tienes que ser bueno, perrito.

(Música suave)

(RÍE)

Genial.

Esta vez no hay duda, mis abrazos sientan muy bien.

¡Yo soy Supercariñoso!

(Música)

(SORBEN)

¿Seguís enfadados, parejita? -¿Eh?

¿Pero qué es lo que...? -¿Qué estás haciendo?

(Música suave)

(RÍE)

-¿Te gustaría compartir mi zumo, Trompi?

(ASIENTE)

(Música suave)

(Música)

-¡Apártate! -¿Qué haces, Dino?

-No estoy de humor.

¿Otra vez? Déjame o...

Perdóname por el empujón.

Qué bonito es abrazarnos.

¡Un árbol!

(Música)

Los adoro.

(Continúa la música)

Hola, señor panadero. -¿Y esto a qué viene?

(RÍE)

-¡Yupi!

(Música)

-¡Vamos, Zachari, que es para hoy!

-Es que... es que no me atrevo, tengo miedo.

-¡Déjate de niñerías y salta!

(Música dramática)

¡Si no saltas, me voy a enfadar mucho con...!

Ay, qué abrazo tan dulce.

Tómate el tiempo que quieras.

-¿Eh?

-Mientras, voy a recoger unas flores para mi mamá.

(Música suave)

-Tranquilo, con un superabrazo no tendrás miedo de nada.

(Música)

¡Oh, no, he perdido mi superpoder!

-¡La escalera, estamos atrapados!

-Oh, no, los dos pesamos demasiado. -¡Quiero bajar!

-No temas, pediremos ayuda a Sasha. -¡Sasha, la escalera!

-¡Sasha, la escalera, rápido!

(RENIEGA)

-¡Te arrancaré quieras o no!

¡Ay!

-¡Sasha! -Es que no nos puede oír.

¡Estamos perdidos!

Oh. -Tienes que tirarte ya,

quizá la plataforma no se caiga si estoy solo.

-No puedo, tengo miedo.

-Entonces, no hay opción, dame un abrazo fuerte.

-¿Eh?, no es el momento. -Sí, sí lo es.

¡Abrázame con ganas, rápido!

(GRITAN)

-Ya estás con los abracitos.

-Sí, pero esta vez nos han salvado la vida. Gracias, Élie.

-Zachari, me asfixias, ¿no puedes saludar como todo el mundo?

(RÍEN)

(RAPEA) "A los amigos los tienes que abrazar,

pero no seas muy empalagoso.

Si no les dejas respirar,

no les gustará que seas tan cariñoso".