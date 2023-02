Special trip around the world

There's a shark in my water park

99031

Super Wings en inglés

6797588

There's a shark in my water park

Jett viaja a Austria para entregarle a un niño que se llama Lukas un vagón muy grande para llevar a su mascota, el Capitán Jack, un pez que parece un tiburón, por el parque acuático. Pero cuando el pez cae al agua y asusta a los visitantes, Jett necesitará la ayuda de Dizzy para recuperarlo.

0 min, 0 sec

10-02-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6797588/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/super-wings-ingles/video/theres-shark-in-my-water-park/6797588/

https://www.rtve.es/v/6797588/

Super Wings en inglés - There's a shark in my water park