¡Feliz Smightydad!

(Música)

# Vamos, Smighties.

# Somos grandes héroes,

# pequeños, pero con un gran poder.

# Oh-uh, oh. Oh-uh, oh.

# Oh-uh, oh.

# Únete a nuestro equipo.

# Vamos, Smighties. #

"Papá Smighty."

(Música)

(RÍE) Ahí va un árbol de Smightydad.

(Música)

-¿Eh? -¿Eh?

(RÍE)

Estás debajo de mi muérdago smighty.

Un abrazo.

-¿Eh?

# Adornad con regalos smighty,

# la, la, la, la, la,

# Smighties. #

Smightydad. ¡Ay!

¡Smightydad!

¡Smightydad!

¡Smightydad!

Perdón.

Pero ya llega la noche smighty

en la que Papá Smighty y sus ocho renos

recorren las casas de los pequeños Smighties buenos

para llevarles postres deliciosos

como el pudín de chicle con globos de verdad

y bastones de caramelo.

Incluso he escrito un nuevo villancico smighty.

(Música)

¡Qué ilusionada estoy!

(Música)

(RÍE) Eso hace algo de cosquillas.

(Música)

Venga,

dejemos la bolsa de Papá Smighty llena de chuches para Melody.

¡Oh!

Es tan tierno que ella aún no sepa

que Papá Smighty es tan solo un cuento inventado

para los niños pequeños...

Y no vamos a decírselo nosotros.

Hay que esperar a que Melody se quede dormida.

Ah... Ah... ¡Ah!

Tengo que ir al pequeño smightybaño.

-Deberías haberlo pensado antes de vestirte.

¡Ay!

No te comportes como una criatura smighty, Biggs.

Necesito que seas mi muñeco de nieve malvado

mientras yo voy disfrazado de Papá Smighty

con mis ocho renos salvajes.

No creo que a esos wómbats salvajes les guste el disfraz.

Qué pena.

Necesito que tiren de tu último invento:

el "agarradeitor",

que atrapará los regalos, todos los regalos,

en lugar de repartirlos.

(RÍE)

Vámonos de aquí.

¡Ho, ho, ho!

¡Feliz Smightydad!

¡Ho, ho, ho! (RÍE)

(Música)

Tengo que quedarme despierta esperando a Papá Smighty.

Tengo que quedarme despierta...

(RONCA)

¿Qué?

¡Papá Smighty!

(GRITA)

(RÍE)

Este botín es de marca mayor.

Hola, Papá Smighty.

Este año he sido muy buena smighty, ¿qué me has traído?

Para ti tengo un...

¡Hasta pronto!

Tengo una lista de cosas que quiero, como...

Un smightwis dulce,

un pastel de queso smighty con queso de verdad,

galletas smightydeñas...

¡Ay!

Creo que he pisado una púa de guitarra.

Silencio,

no queremos despertar a Melody.

(GRITA)

¿Papá Smighty?

¡Guau! ¿Sois dos?

¿Qué?

Oh, eh...

¡Ho, ho, ho!

¡Feliz Smightydad!

¿Has sido una buena smighty?

He sido una smighty superbuena.

Espera un smightymomento.

¡Uh! Tú no eres Papá Smighty.

Eres Dude.

Vaya...

Se ha descubierto el pastel.

-Oye, Melody,

hay algo que queremos decirte

desde hace tiempo, pero no hemos podido.

Por eso, Zap te lo va a decir ahora.

-Em... Verás...

En realidad, no existe ningún Papá Smighty.

Lo hemos fingido todos estos años.

Nos hemos disfrazado para no quitarte la ilusión.

(RÍE) ¿Creéis que no lo sabía?

¿Qué? ¿En serio?

¿De verdad? ¿Cómo puede ser?

No me digas.

Sí, yo fingía que me lo creía

porque así no os quitaba la ilusión.

Os lo pasabais tan bien entrando a hurtadillas en mi casa...

que no quería quitaros la diversión.

¡Pues vaya! No me lo esperaba.

Vaya.

Solo tengo una duda.

Si vosotros os hacéis pasar por Papá Smighty,

¿quién es el Papá Smighty del otro lado de la casa?

-¿Qué? -¿Cómo?

(Música)

Es Sneevil.

¡Ho, ho, ho!

¡Feliz Smightydad!

(Música)

Hey, vosotros, wómbats mal disfrazados,

sentaos.

¡Ay!

Ahora dad vueltas.

(GRITAN)

Y, ahora, a casa.

(GRITAN)

No, no.

Devuélveme mis renos.

Tomad unas tortas de frutas, bandidos.

(Música)

¡Ah! ¡Ay!

Mmm...

Qué bueno.

(Música)

Estáis debajo del muérdago smighty.

Hay que darse un abrazo.

(SE QUEJA)

No soy un bandido cariñoso.

¡Ho, ho, ho, toma!

(GRITAN)

-(TODOS) ¡Sí! ¡Bien!

(RÍEN)

Oye, Melody,

¿no te importa que Papá Smighty sea un montaje?

Pero es el mejor de los montajes.

Ahora,

devolveremos los regalos robados

a todos los niños y niñas smighties.

(TODOS) ¡Sí!

(Música)

¡Ho, ho, ho, ho!

¡Feliz Smightydad!