El dolor de muelas

(Música)

# Vamos, Smighties.

# Somos grandes héroes,

# pequeños, pero con un gran poder.

# Oh-uh, oh. Oh-uh, oh.

# Oh-uh, oh.

# Únete a nuestro equipo.

# Vamos, Smighties. #

Bien, ¿qué os parece mi último invento?

¡Madalenas de caramelo crujiente!

Desde luego, es crujiente. Mucho.

ya lo creo.

Por fin llegas, Zip, hermana. Uy, ¿estás bien?

Bien... No me pasa nada.

Oye, Zip, prueba mi madalena.

Au... Ay...

¿Qué? Es genial, eh.

Ay... Genial.

Vale, Zip, ¿qué te pasa?

¡Uau! Eso sí es un moflete hinchado.

¿Te duele una muela, Zip?

¿Por qué no lo habías dicho?

Bueno, verás...

Le da miedo el dentista. -Es que me dolerá.

¡Tonterías!

El dentista puede dar miedo, pero es tu mejor amigo.

Sobre todo cuando te duele un diente.

Ellos pueden hacerte sentir mejor.

No te preocupes, Zip, vamos contigo.

Te ayudaremos. Todo irá bien.

Eso me da una idea para un malo,

malísimo, "requetemalísimo" plan.

Espabila o te espabilo. Tenemos cosas que hacer.

¡Vamos!¡No, no!

Hay un dentista nuevo en Smightylandia,

el Doctor Masedadental.

Sí, por suerte para nosotros,

acaba de abrir su consulta cerca de aquí.

Ahí mismo.

¿Sabéis? Ahora ya no me duele tanto. Falsa alarma.

Buen intento. ¡Adentro!

Vale, entraremos nosotros primero

para demostrarte lo fácil que es y luego entrarás tú.

-¿Promesa del meñique Smighty? -Lo prometo.

Yo estaré aquí. Mi condena...

¡Mi final!

¡Mi dolor!

Para de retorcerte.

¿No ves que si no te disfrazo de auxiliar de dentista

mi plan se irá a la porra? (RÍE)

Es que me haces cosquillas.

Aguanta.

Tenemos que fingir que somos una consulta dental

para que yo pueda usar tu último invento,

el "gaseador de la risa".

Gasearemos a los super seis

que estarán tan entretenidos riendo, parloteando y babeando

que no impedirán que me apodere de Smightylandia.

¡Siguiente!

Mi primera víctima. Eh... paciente. Túmbate.

-Habrá que usar el torno. -¿Qué? Si aun no me has mirado.

¿Es que tú eres dentista? ¡No!

El gas, amable ayudante.

(RÍE)

¡Siguiente!

¡Eh! (RÍE)

¡Leia, cuánto tiempo sin ir al dentista!

(RÍE)

¡Siguiente!

¡Siguiente!

¡Siguiente!

No te preocupes, Zip, no es para tanto.

¡Siguiente!

(GRITA)

¿Siguiente?

¿Dónde está la última?

(RIEN)

Biggs, basta de hacer el tonto.

Hay que encontrar a la sexta Smighty.

(GRITA)

¡Ya basta!

Una Smighty no le tiene miedo a nada.

Ni al dentista....

(RÍE) Toc, toc ¿quién está ahí? ¡Tú!

Tanta risa es incontrolable. ¡Haz algo, Biggs!

Doctor Masedadental, ¿está ahí dentro?

¡Es ella!

Ya me duele la panza.

Hala, qué mascarilla más grande tienes.

Es para sacarte los dientes mejor.

Pero, esto no me va a doler, ¿verdad?

No vas a notar nada.

Incluso te reirás cuando todo haya terminado.

Este no es un dentista, es Sneevil.

(GRITA)

(GRITA)

Por fin solo falta una.

Sí, me has leído el pensamiento.

¡No!

Me parto de risa.

Abre la boca y di... ¡Ah!

(SUSPIRA) Por fin a acabado todo. Me duele la cara de tanto reír.

Lo he conseguido. Le ido a la dentista.

A una de verdad. Me ha quitado la muela enferma.

No me ha dolido nada, ni me he enterado.

(TODOS) ¡Bien!

Lo pondré debajo de la almohada

y esperaré que venga el Ratoncito Smighty.