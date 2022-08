Hola a todos.

Mirad.

Simón ya viene.

Mi lindo conejito.

Mi precioso conejito.

A jugar.

¡Tú la llevas Simón!

Chicos, cinco minutos más y os vais a la cama.

De acuerdo, abuela.

Te voy a atrapar, Gaspar.

¡Ah!

No puedes atraparme, Simón.

¡Súper-Conejo te atrapará!

¡Niños tened cuidado con las hortalizas del jardín!

Sí, no te preocupes, abuelo.

Tomates verdes.

¡Me dan mucho asco!

¡Parecen pelotillas enormes!

¡Gaspar! ¡Simón!

¡Tened mucho cuidado con los tomates!

¡Oh!

¡Oh, no!

Oh, creo que la hemos liado.

¡Arreglado!

¡Te he pillado, Gaspar, tú paras!

¡No me atraparás, Gaspar!

¡Cuidado, Simón!

¿Estás bien, hijo?

Sí, sí, estoy bien, abuelo.

Oye tus tomates son muy raros.

Sí, son muy raros.

¿Por qué todos son verdes?

Bueno, porque el elfo que pinta de rojo los tomates

aún no ha aparecido.

Pero vendrá muy pronto.

¿Un elfo?

Cuando los tomates sean más grandes,

vendrá un pequeño elfo a pintarlos de rojo.

Ese es su trabajo.

¿En serio?

¿Y cómo lo hace?

Si os metéis en la cama ahora mismo,

iré a contaros la historia.

Rápido, Gaspar, ¡vamos a la cama!

¡Corre!

¡Corre!

Muy bien, ¿estáis listos?

¡Sí, abuelo!

El elfo vive bajo tierra, justo debajo de los tomates.

Pero, ¿qué quiere decir 'bajo tierra'?

¿Cómo donde viven las patatas?

No, esperad un momento que os lo cuente

En su casa, el elfo tiene un gran bote.

Y con su pequeño cepillo, recoge unos pedacitos de sol

y los pone en el bote.

Y así es como pinta de rojo los tomates.

¿Alguna vez has visto al elfo?

No, nadie le ha visto nunca.

Porque sólo trabaja de noche, cuando todos los conejitos duermen.

Y por cierto, es hora de apagar las luces.

Buenas noches, niños.

Buenas noches, abuelo.

Oye, Gaspar, ¿tu crees que existen los elfos?

¡Claro que existen los elfos!

Bueno

yo quiero que existan.

Sólo hay una manera de averiguarlo,

esta noche tenemos que vigilar los tomates.

¡Si vamos!

Coge tu manta, tendremos que dormir fuera.

Oh.

Pongámonos debajo de la mesa.

¡Sí!

Genial, desde aquí no nos lo perderemos.

Sí, éste es el sitio perfecto.

¡Eh, ahí!

¡El elfo!

Ah, sólo era una ranita, Simón.

Oye, ¿Por qué no viene el elfo Simón?

¡Ya lo sé!

Tenemos que fingir que estamos durmiendo,

si no el elfo no vendrá.

¡Claro, tienes razón!

Pssst, Gaspar, ¿ya has visto algo?

Ah no, no, aun no he visto nada.

¿Qué ha sido eso, Simón?

Ah, sólo es un búho.

Tengo miedo, Simón.

Vamos, no te asustarás por un pequeño búho, ¿verdad?

Ah sí, ese búho me da mucho miedo Simon.

¡Shhht!

No grites.

Si no, el elfo no podrá venir.

Venga, vamos a escondernos.

Gaspar, no te duermas

no podemos dormirnos.

Hola, conejitos.

¡Oh, los tomates ya están rojos!

¡Oh, no, nos hemos perdido al elfo!

A lo mejor, ni siquiera existe.

Sin embargo.

Estoy segura de haber oído al elfo, anoche.

¿Abuela, abuelo?

¿Habéis dormido fuera?

¿No habréis creído que íbamos a dejaros dormir solos fuera, verdad?

Eh, abuelo,

¿has visto que todavía hay un montón de tomates verdes?

Por supuesto, no puede pintarlos todos en una noche.

¡Eh, mira!

¡Es el bote del elfo!

¡Guau!

Ves cómo el elfo si que existe.

Por supuesto Gaspar, los tomates no se vuelven rojos

ellos solos.

Ah ah.

Ya verás, encontraremos la casa del elfo.