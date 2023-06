Simon - La súper mega carrera

¡Hola a todos!

¡Mirad!

# Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

-¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

(Música)

LA SUPERMEGACARRERA.

(Música)

Niños, hoy haremos una carrera de obstáculos.

(Música)

(RÍE)

¡Tachán!

Anda, muy bien, Simón.

Bien hecho.

Es tu turno, Lea.

Vamos, cruza la barra.

Ah, ah, ah...

-¡Profe, no puedo hacerlo!

-Por supuesto que puedes, Lea.

-Oooh...

-Y si te cayeras de la barra,

hay una colchoneta en el suelo.

-Es que tengo miedo.

(Timbre escolar)

-¡Oh!

¡Hora del recreo, niños!

¡Podéis salir a jugar!

(A LA VEZ) ¡Sí!

-No te preocupes, Lea.

Puedes volver a intentarlo después del recreo.

-Oooh.

-Les gusta cómo lo hacían ellos... -No le salía.

¿Estás bien, Lea?

¿Qué te pasa?

Es que tú has cruzado muy bien la barra,

pero yo no puedo hacerlo.

¿Qué te parece si jugamos a una carrera de obstáculos

de superhéroes para practicar?

¡Vale, sí! ¡Qué buena idea!

(A LA VEZ) ¡Una nueva misión!

¡Super!

¡Mega!

(A LA VEZ) ¡Transformación!

(A LA VEZ) ¡Guau!

Esta carrera de obstáculos es perfecta para practicar.

Primero tenemos que saltar sobre las megahojas.

Luego, bajar por el túnel de tobogán,

luego cruzar la supermegarama

que es como una barra, y llegamos a la meta.

¡Venga! ¡Vamos allá!

Y... ¡Ya!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Y...Ya!

¡Cuidado que voy a ganar!

¡Voy primera!

¡Yujuuu!

¡Sí!

¿Uhm?

¿Estás bien, Superlea?

No puedo cruzar, no puedo.

Tengo miedo de caerme.

Pero si te cayeras, tienes tu supermegacuerda.

¡Es verdad! ¡Tienes razón, Superconejo!

¡Megacuerda!

(Música)

Y con tu megacuerda no puede pasarte nada malo.

¡Ay!

No.

Va.

¡Ya!

¡Sí!

¿Has visto, Superconejo? ¡Lo conseguí!

¡Bien hecho, Superlea!

(GRITA)

¿Estás bien, Superconejo?

(GRITA)

¡Eres increíble, Superlea!

Sí.

Mi megacuerda es el artilugio más super de todos.

(A LA VEZ) ¿Oh? ¡Eh!

-¡He atrapado el artilugio más super de todos!

(A LA VEZ) ¡Megamimi!

(A LA VEZ) ¡Eh!

¡Devuélvenosla ahora mismo!

¡No es tuya!

¡Hidropistola modo hielo!

(GRITA)

(RÍE) ¡Te tengo!

(GRITA) ¡Superconejo!

¡No te muevas, Superlea!

Yo te ayudo.

Gracias, Superconejo.

Vamos, rápido.

Iremos a recuperar tu megacuerda.

¡Oh, no! ¡Se ha escapado!

¿Dónde se ha metido?

Uhm...

-¡Estoy aquí!

-¡Megamimi! ¡Devuélvenos la megacuerda!

¡No! ¡Jamás!

¡Adiós, Superconejos!

(GRITA)

(GRITA)

-¡Devuélveme la megacuerda ahora mismo!

-¡Jamás!

(A LA VEZ) ¡Oh!

(RÍE)

¡Ahora nadie podrá cogerla!

La recuperaremos con las meganaves espaciales.

¡Es fácil!

¡Meganave espacial!

¿Oh?

(RÍE)

He desactivado vuestras meganaves.

¡Oh! ¿Qué es eso de allá?

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Eh, no!

(RÍE)

¡Hidropistola!

Has fallado.

Oh, no, otra vez no.

¿Eh?

(GRITA)

-Ay, me he quedado atrapada.

Pues, te lo mereces.

(A LA VEZ) Oh...

-¡La megacuerda ha caído sobre la rama!

¡Voy a buscarla!

¡No! Es mi megacuerda.

¡Debo ir a buscarla yo!

Pero, ¿no tienes miedo de caerte sin tu cuerda?

Sí, un poco.

¡Pero tengo que hacerlo!

¡Superlea lo conseguirá!

Y... ¡Ah!

(Música)

(GRITA)

¡Cuidado, Superlea!

(GRITA)

(RÍE)

¡Lo logré!

(RÍE)

¡Eres genial, Superlea!

(A LA VEZ) ¡Misión cumplida!

-Magnífico, Lea.

¿Has visto como sí que podías?

-Pues, claro.