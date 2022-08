123313

El osito de peluche de Fernando

Fernando está invitado a pasar la noche en casa de Simon. Ha traído un montón de juguetes, pero no su osito. Después de todo, ahora es un niño grande y no lo necesita desde hace mucho tiempo. Pero cuando llega la hora de irse a la cama, Fernando no puede conciliar el sueño, prefiere jugar.