Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

La piragua supersónica

(Ríen)

Espera conejito, ¿coges esta bolsa? Sí, pues claro, mamá.

Voy a alcanzarte Simón.

Ni hablar, soy demasiado rápido.

¡Guau!

Vamos, en marcha, chicos. Oh, vale, mamá.

(Los dos) ¡Síí! ¡Las piraguas!

¡Guau, son supermolonas!

¿Cuál es mi bote, papá? Dime, cuál.

Está bien, tú, Gaspar, irás con mamá y yo iré con Simón.

Sí, claro, yo también remaré.

Puedes intentarlo,

pero tened cuidado.

¡Genial!

Gaspar, tú vendrás conmigo y ya verás, seremos los más rápidos.

Ah, sí, claro, genial, mamá.

Guau, esto es increíble. ¡Yuju!

Oh, vamos, mamá, más rápido. Está bien, Gaspar.

¡Sí, somos los más rápidos! Na na na na.

Eh, está yendo muy deprisa, tenemos que alcanzarles, papá,

hay que remar a velocidad supersónica.

Está bien, Simón, a velocidad supersónica.

Somos super mega rápidos. Na na na na.

Eh, ah, ¡ay!

Tranquilo, Simón, ahora desembarranco.

¡Super conejo! Eh, super conejo,

tienes una oruga en la cabeza.

¡Oh! ¡Ah!

Sí, bueno tú tienes una araña colgándote de la oreja.

Oh. Cuidado, que te alcanzamos.

¡Sí! Eh, oh no estamos perdiendo.

Esto no es ninguna carrera. Oh, vaya si lo es.

¡Vamos, más rápido, papá!

Lo conseguiremos.

Oh, no jolines se me ha caído el remo en el agua.

Deprisa, tenemos que recuperarlo.

Aquí tienes tu remo, Simón. Sí, hemos ganado.

Hemos ganado, mamá, yuju.

Oh, no, papá hemos perdido. Qué más da, Simón,

ahora con el picnic ya verás como te animas.

Estos sándwiches están buenísimos.

Igual que mis patatas.

(Ríe) Los tomates son mega explosivos.

Me toca a mí, y...

Vamos, chicos, ya es hora de volver. ¿Echamos otra carrera, Gaspar?

Oh, sí, claro, genial. No vamos a desafiarlos.

Pues claro que no, somos demasiado rápidos,

ganaremos de nuevo. Oh, sí, somos demasiado rápidos.

Pues si lo que quieren es carrera la tendrán.

Sí, claro, desafiémoslos, sí.

Oh, más rápido, más rápido, papá, rema más deprisa.

Corre, mamá, deprisa, nos están alcanzado.

Vamos, papá, esta vez ganaremos.

Pero...

Porqué estamos frenando.

Cálmate e intenta remar al mismo tiempo que yo.

De acuerdo, papá.

Somos los más rápidos.

Oh, mira ahí, Gaspar.

Oh, ¿qué es?

Ay, mamá, mamá, está temblando toda la barca, tengo miedo.

No, no, todo va muy bien, Gaspar, tranquilo.

¡Genial! ¡Yuju! ¡Sí!

¡Sííí!

Ha sido mega alucinante, papá.

Oh, hemos perdido la carrera, mamá. Ya, pero no te preocupes Gaspar,

no era ninguna carrera.

Y aun así hemos ganado, ¿verdad que sí, papá?

(Ríen)