¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

¡A por la misión de los superhéroes!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # -¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

"Operación aprender a volar"

(Timbre)

Eh, Simón, Lea, por favor, esperadme.

Espera, Gaspard, yo te ayudo.

Muchas gracias, Simón.

¿Preparado?

¡Vamos!

Oh... Oh... Oh... Oh...

¡Tú puedes, Gaspard! ¡Mira hacia adelante!

(GRITA) ¡Oh, no! ¡Voy demasiado rápido!

¡Gaspard, frena! ¡Vamos, frena!

¡Ya te tengo! (SUSPIRA)

¿Estás bien, Gaspard?

Oh, nunca voy a aprender a ir en bici.

Claro que aprenderás. No, es demasiado difícil.

¿Y si jugamos a que eras un superhéroe

y tu bici era una nave espacial?

¡Claro y te enseñaremos a volar con tu meganave espacial, Gaspard!

-Guau, ¿lo prometes? -¡Claro que sí!

¡Te convertirás en un megapiloto!

¡Eso es!

(TODOS) ¡Una nueva misión!

-Súper... Vale, mega...

¡Genial!

(TODOS) ¡Transformación!

(TODOS) ¿Eh?

Guau, mi nave espacial es superchula.

¡Jajá! ¿Aprieto el botón rojo para que se encienda?

Oh, no, no, no.

Ese es el botón de emergencia, solo por si tienes un problema.

Para arrancar es el botón azul.

Sí, sí, vale, vale.

Y para ir en línea recta empuja esa palanca.

Despegando.

¡Jajá!

¡Uh...!

(Música)

Bien hecho, capitán conejo, ya eres un profesional.

Sí, sí.

Es muy fácil, mira esto, estoy yendo súper recto.

¡Yupi!

(RÍE)

Así que el bebé capitán conejo está aprendiendo a volar.

Es la ocasión perfecta para capturar a la pandilla de Superconejo.

(RÍE)

-Muy bien, capitán conejo, lo estás haciendo superbien.

Lo haces increíble. ¿Estás listo para despegar?

No, todavía no.

Lo estoy haciendo muy bien.

Sí, pero una nave espacial está hecha para volar más alto.

Yo soy quien decide cuándo estoy listo para volar, ¿vale?

¡Pero Gaspard si es megadivertido! Solo debes tirar de la palanca y...

(GRITAN)

¿Hola? ¿Superconejo, Superlea?

¿Podéis oírme?

Capitán conejo, capitán conejo, ¿me recibes?

Por favor contesta, ¿estás bien? Mi nave espacial está destruida.

Vamos, tenemos que averiguar qué le ha pasado al capitán conejo.

(AMBOS) (GRITAN)

-Oh, no, es el profesor Lobo. -¡Ja! ¡Os pillé!

(Música)

(AMBOS) (GRITAN)

No sé cómo podré encontrarlos.

Mi nave espacial está escacharrada y no sé cómo volar.

(AMBOS) (GRITAN)

-Por fin he atrapado a la pandilla de Superconejo.

Eso no es verdad, a mí no me has atrapado, malvado narizotas.

Pero a ti no tengo que atraparte, capitán conejo.

Ni siquiera eres un superhéroe.

Tú no eres más que un bebé. (RÍE)

-Capitán conejo, necesitamos tu ayuda.

(GRUÑE) ¿Te vas a encender o no?

¡Enciéndete ahora mismo!

¡Ah, el botón de emergencia!

(GRITA)

¡Oh, no! ¡Va demasiado rápido!

¡Oh, no!

¡Vamos, vamos, yo puedo hacerlo!

¡No soy un bebé!

¡Soy capitán conejo!

Ahora que os he capturado, ¡he ganado!

No tan deprisa, profesor Lobo.

¿Qué va a hacer el pequeño bebé ahora?

No soy un bebé, ¡soy el capitán conejo!

Voy a usar el robot biberón.

¿Eh? ¿Qué demonios es eso?

(RÍE)

Bien pensado, capitán conejo.

Bien hecho, robot biberón.

No os escaparéis tan fácilmente.

No podemos saltar desde aquí.

¡Tomad! ¡Utilizad mi mantita!

Gracias, capitán conejo.

¿Listos? ¡Megamanta paracaídas!

-Oh, no puedo creerlo. ¡Ese bebé no puede vencerme!

¿Sabes lo que tiene este bebé para ti?

¡Bombardeo de piruletas!

Oh, no...

(GRITA)

¡Me duele la cabeza!

-¡Nos has salvado! ¡Gracias, capitán conejo!

Ahora sí que eres un piloto increíble.

¡Sí! ¡Soy un superpiloto!

(Timbre)

Ah, mira, voy yo solo, voy yo solo.