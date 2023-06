Simon - El monstruo durmiente

Hola a todos.

Mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-Con él estaremos a salvo.

Superconejo.

(Música)

"El monstruo durmiente".

(JADEA)

(RÍE) A mí, a mí.

Pásamela a mí, Simón.

¿Oh? ¡La tengo!

Ay, caramba, ¿qué está pasando aquí?

¿Eh?

(JADEAN)

(GRUÑE)

(RONCA)

-¿Y ahora quién va a por la pelota?

Ha sido Simón quien la ha chutado.

Así que ve a por ella. Eh, ni hablar.

Ese argumento no me vale.

¿Por qué no vas tú? No, no, no.

No iré, no me gusta que me griten.

Pues, entonces, habrá que echarlo a suertes.

El que saque la piedrita azul,

tendrá que pedirle la pelota.

Oh...

Oh, no. (RÍE) Te toca, Gaspard.

Yo no quiero hacerlo.

¿Podéis acompañarme, porfa?

Vale.

Pero creo que es una misión para superconejo y su pandilla.

(AMBOS) ¡Qué guay!

(TODOS) Nueva misión.

-¡Súper!

Eh... ¡Mega!

¡Genial!

(TODOS) ¡Transformación!

(Música)

¿Eh?

(JADEA)

(RONCA)

Es un dragón y da muchísimo miedo.

Shhh.

Está dormido.

No hay que despertarle si queremos recuperar la pelota.

(RÍE) Vaya, vaya, vaya.

Pero si es la chupipandi de superconejo.

¿Qué estáis haciendo aquí? Shhh.

Vas a despertar al dragón.

Sí, y nunca recuperaremos la pelota

porque, si no, nos freirá como croquetas.

Uh, no sabéis la pena que me da solo imaginarlo.

(RÍE)

(TODOS) Shhh.

Pues no hagas ruido, ¿vale?

(RÍE)

(RÍE) ¿Alguna vez os han dicho que sois muy ridículos?

(EL DRAGÓN HACE RUIDOS)

-Oh.

¡No! (GRITA)

(RONCA)

Por poco nos come vivos

por culpa del cabeza hueca del profesor lobo.

Se me ha ocurrido una idea para recuperar la pelota.

Voy a usar mi cuerda de megasalto.

(Música)

Muy despacito.

(Música)

(RÍE) -Música, maestro.

-¡Ay!

Manta tóxica.

Ohhh.

Que sepáis que no os vais a ir de rositas.

Jamás recuperaréis vuestra pelota.

Estaba convencido de que te iba a convertir

en una tostada, Lea.

El profesor lobo volverá en cualquier momento.

(Fuegos artificiales)

Oh, no.

Otro de los trucos del profesor lobo

para despertar al dragón.

Necesitamos un plan.

Uno de nosotros irá a por la pelota.

Los otros controlarán al profesor.

Echémoslo a suertes con las piedritas de antes.

Sí, buena idea.

Déjame tu supermanta, Gaspard.

Bien, cerrad los ojos.

El que coja la piedra roja, irá a por la pelota.

Y esta vez, quien la saque no se libra.

Oh, no, no es justo, he vuelto a perder.

Arranca motores, superconejo. ¡Vamos!

Vale, pero no creo que pueda hacerlo.

Claro que puedes, confía en ti.

Eres un superhéroe, capitán conejo.

Bueno, vale.

(RÍE) Cuando termine la cuenta atrás,

se van a enterar de lo que son unos fuegos artificiales.

Gran dragón, a desayunar tres conejitos.

Ni hablar.

Ya está bien de darnos la tabarra.

Activando la función atrapa lobo malvado.

Oh, no, espera un momento.

-Vamos, tenemos que ayudar al capitán conejo.

-Oh, no, esperad.

¡Desatadme!

-(RONCA) Eh...

Shhh, tú sigue durmiendo, dragoncito.

Duerme tranquilo, dragoncito bonito,

pero dame mi pelota. (RONCA)

(Música)

(JADEA)

Misión cumplida.

Bien hecho. Sabía que lo harías.

(GRITA)

(RÍE)

Hola, señor dragón.

(GRITA)

-¿Qué está pasando?

(Música)

-Eh, pequeño, ¿qué quieres?

Disculpe, señor,

solo queríamos recuperar la pelota

si no le importa.

No, faltaría más, pequeñín.

Ningún problema.

Pasadlo bien. -(JADEAN)