La Máscara del Dragón

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

¡A por la misión de los superhéroes!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # -¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

"La máscara de dragón"

Quiero ver el disfraz de mi hijo.

¡Guaaau! Tu disfraz mola un montón, Lea.

Oh, gracias, Simón.

Tu disfraz también es muy guay.

¿Estás preparado?

Sí, claro, súper megalisto.

Vamos a ver quién hay de público.

(Música)

Qué guay.

Va a ser superincreíble.

Simón, Lea, ¿estáis listos, niños?

Sois los primeros en salir.

Sí, seño.

Vamos a ir a buscar nuestros disfraces.

Oh, no...

¡No! ¡Mi máscara! ¡Ha desaparecido!

Qué raro, ¿dónde puede estar?

Oh, no. No puedo salir sin la máscara de dragón.

-Estoy segura de que no necesitas

la máscara para ser un dragón increíble.

-Ya, pero es que sin la máscara no soy un verdadero dragón.

-Tranquila, Lea, seguro que la encontraremos.

-¿Y qué pasará si no la encontramos?

Claro que lo haremos.

¿Y si jugamos a que es una misión de la pandilla de Superconejo?

¡Así sí! ¡Buena idea!

(AMBOS) ¡Una nueva misión!

-Súper... Mega...

(AMBOS) ¡Transformación!

Megareloj buscando la máscara de dragón.

"No puedo localizar la máscara de dragón".

Jolín, el mega reloj se ha vuelto loco.

No, significa que alguien me ha robado la máscara de dragón.

¿Cómo? Pero, ¿quién iba a coger una máscara que no es suya?

(AMBOS) ¡El profesor Lobo!

(Música)

-Vaya, parece que no hay nadie en casa.

¿Cómo vamos a...?

Mira, Superlea,

el profesor Lobo ha dejado la trampilla del techo abierta.

(RÍE) ¿Qué te parece si hacemos una visita sorpresa?

¡Eh, cuidado!

¡Hidropistola!

Un momento, Superconejo. Gigabobot no está enchufado.

¿Cómo? Ah, tienes razón.

No me das ningún miedo, viejo Gigabobot.

(RÍE)

(Risa maléfica)

-Es el profesor Lobo.

Vamos a escondernos ahí dentro.

-Oh, por fin en casa.

Nadie me molestará gracias a la máscara que robé

a la banda de conejitos,

porque estoy solo y no hay nadie más aquí.

(RÍEN)

Es un narizotas.

¡Ajá! ¡Os pillé!

Pero, ¿cómo ha sabido que estábamos aquí?

Facilísimo.

Os he estado viendo por la ventana.

(RÍE)

Ahora preparaos porque os voy a atrapar.

¡Moco de dragón!

(GRITAN)

-¡Oh, no! ¡Parece un dragón de verdad!

-¡Jajá! ¡Soy un dragón!

(GRITAN)

-¡Os voy a atrapar!

¡Despierta, Gigabobot!

Gigabobot activado.

-Pe... pe... pero, ¿qué haces?

-Gigabobot no puede ver nada de nada.

-Oh, no... ¡Mi Gigabobot!

¡Lo habéis roto todo!

¡Estoy muy, muy enfadado!

¡Megamoco de dragón!

(GRITAN)

-¿Dónde os habéis metido esta vez?

¡No podréis esconderos por mucho tiempo!

¡Jajá!

Oh... También puede volar.

Nunca podremos vencerle, Superconejo, es incluso,

más fuerte que un dragón.

¡Eh! Podemos convertirnos en dragones.

Pero, ¿cómo?

Si no tenemos disfraces ni la máscara de dragón.

No necesitamos una máscara para ser dragones.

Megareloj activa el superamplificador.

¿Ah? Pero, ¿qué es esto que oigo?

No estáis muy lejos, os voy a encontrar.

(GRUÑE)

¿Qué ha sido eso?

(GRUÑE)

¿Sois vosotros, mocosos perdedores?

Oh... ¡qué miedo!

(GRITA) (GRUÑE)

-¡Oh, no! ¡Un dragón de verdad!

(GRITA)

(GRUÑE)

¡Ayudaaaa!

-Estas sombras de dragón que haces son increíbles, superconejo.

Y tus gruñidos eran geniales.

Sonabas como un verdadero dragón.

¡Oh, no! ¡Mi máscara!

¡Está destrozada!

-Simón, Lea...

Es vuestro turno.

Oh... Tu máscara, parece que alguien la ha chafado.

-En realidad no me importa.

No necesito una máscara para ser un superdragón.