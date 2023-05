Hola a todos, mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene, Simón ya viene. #

-# A por la misión # de los superhéroes. #

-# Con él estaremos a salvo. #

Superconejo.

(Música)

"El ladrón de caramelos".

Mamá, ¿puedo comer caramelos, porfa?

Vale, Simón, pero solo uno, que sino os dolerá la barriga.

(TODOS) De acuerdo, prometido.

Mmm. Mmm.

Qué rico está.

Simón, ¿podemos coger otro? ¿Uno pequeñito?

No, Gaspar, se lo hemos prometido a tu mamá.

Venga, vamos a jugar.

Oh.

Esperadme.

Qué rico estuvo ese caramelito.

Es verdad, estaba muy, pero que muy rico.

¿Y si cogemos solo uno y lo partimos en tres partes?

¿Cómo? ¿No hay caramelos?

El bote ha desaparecido.

Fijaos, hay unas pisadas.

Oh, a lo mejor son pisadas del Profesor Lobo.

Sí, sí, claro.

Imaginemos que el profesor nos ha robado los caramelos.

Y Superconejo y su pandilla tienen que recuperarlos.

A jugar.

(TODOS) Nueva misión.

Súper.

Me, me, mega.

Genial.

(TODOS) Transformación.

Qué ricos están los caramelos. Está ahí.

(TODOS) Suelta nuestros caramelos.

Son míos.

Sabíamos que habías sido tú. Devuélvenoslos, ladrón de caramelos.

Si quieres un caramelo pídeselo a tu mamá.

No, no, no, no.

(TODOS) Sí, sí, sí.

Bueno, os los devolveré,

pero solo si ganáis a mi robot Gigabobot.

(RÍE)

En un concurso supermegadifícil.

No nos los vas a devolver. No eres más que un mentiroso.

¿Yo, mentiroso?

Os lo prometo y os lo juro.

¿Y ahora qué hacemos, chicos?

No podremos vencerlo, el Gigabobot es muy fuerte.

Pero nosotros somos la pandilla de Superconejo,

no le tememos a nada, ya lo sabéis.

Muy bien, trato hecho, Profesor Lobo.

Esto va a ser superdivertido.

Atended, este es el concurso.

Gigabobot, levanta esa piedra.

-Señor Profesor Lobo.

(RÍE)

-Ahora os toca a vosotros, pequeños conejillos debiluchos.

-Superlea al rescate.

Vamos, vamos, Superlea. Vamos, vamos, Superlea.

Pesa demasiado.

Voy a usar mis supermúsculos.

¡Supermúsculos!

Voy a levantarla.

¿Y si usamos tu manta explosiva, Capitán Conejo?

Supermanta.

Cuidado, la manta va a explotar.

Tararará, manta explosiva.

(GRITA)

(TODOS) ¡Conseguido!

Lo han logrado.

(GRITA)

Ahora devuélvenos los caramelos.

Oh, no, ni en broma, están demasiado buenos,

me los pienso quedar.

¿Qué? Lo habías prometido. Sí, lo habías prometido.

El Profesor Lobo no es ningún mentiroso.

Esta era la primera prueba del concurso

y era demasiado fácil,

así que ahora tenéis que hacer la segunda prueba, la final.

¿Después nos devolverás los caramelos?

Os juro por el poder de Gigabobot que lo haré.

Pues yo estoy seguro de que es mentira.

Tienes razón, no podemos creerle.

¿Y si le damos una última oportunidad?

Oh, vale. Oh, vale.

Trato hecho, Profesor Lobo, pero esta vez que sea de verdad.

Claro, de verdad,

pero es que es imposible que ganéis la prueba final,

no podéis correr más rápido que mi Gigabobot.

(RÍE) Eso ya lo veremos.

El primer concursante que llegue a la meta

gana la carrera.

¿Lo habéis entendido? Perfectamente, Profesor Lobo.

Uno, dos, tres.

Vamos, Gigabobot.

Oye, él ha salido antes que nosotros,

eso es trampa.

Vaya, el Gigabobot es supermegarápido.

-Yo soy el más rápido.

Voy a activar la velocidad supersónica.

Bobovelocidad como un rayo. Guau.

Pesamos demasiado, creo que no podremos ganarle.

Tranquilo, Superconejo, asiento expulsable.

Manta paracaídas.

Vamos, más rápido, Gigabobot, más rápido.

-Activando la velocidad extremadamente rápida.

Ay.

¡Bien! ¡Yuju, lo hemos conseguido!

-Oh, mi Gigabobot.

Lo habéis roto y ahora tendré que repararlo.

Vale, pero ahora devuélvenos los caramelos.

¿Os lo habéis tragado otra vez?

No pienso devolvéroslos nunca jamás.

Eh, detente.

Nos lo habías prometido.

Nunca más volveremos a confiar en ti.

Au, ay, me duele la barriga.

A ver si así aprendes a no mentir, barrigón peludo.

(TODOS) ¡Misión cumplida!

Hemos recuperado los caramelos.

Espero que no hayáis cogido ninguno más.