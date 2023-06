¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. #

¡A por la misión de los superhéroes!

# Simón ya viene, # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # ¡Con él estaremos a salvo!

¡Superconejo!

"Cuidado viene una tormenta"

No puedes coger la pelota, Gaspard.

Espera y verás, Simón.

Conejitos, entrad a casa que va a llover.

Oh, no. Nos estamos divirtiendo mucho.

La tengo. Oye, esas son trampas.

Creo que va a caer un buen chaparrón.

Rápido, entrad. Oh, no.

Me da mucho miedo las tormentas.

Pues, a mí no me da.

(AMBOS) (GRITAN)

Vamos, venid, conejitos.

No tengáis miedo.

No nos pasará nada si estamos dentro de casa.

Pero ahora no podemos jugar afuera, Simón.

(Rayos)

Oye, Gaspard, ¿jugamos a que había un malvado controlando los rayos

y teníamos que atraparlo?

Oh, oh, sí, sí, ¡vale!

Pues, tenemos... (AMBOS) ¡Una nueva misión!

¡Sí, vamos, mega! Súper...

(AMBOS) ¡Transformación!

(Rayos)

Los rayos están aún más peligrosos aquí.

No te preocupes, estamos a salvo, nuestra base es indestructible.

¿Estás seguro? ¿No nos puede pasar nada?

(AMBOS) (GRITAN)

(Rayos)

Pero, ¿de dónde vienen tantos relámpagos?

¡Megaprismáticos!

¡Allí! ¡Hay una especie de cañón disparando rayos!

(Rayos)

Quiere destruir nuestra base.

Pues, no se lo vamos a permitir.

Pero no podemos salir con tantos rayos, es demasiado peligroso.

Oh, no te preocupes.

(Rayos)

Eso no es un problema, iremos por un túnel.

Si no salimos, los rayos no podrán tocarnos.

¡Superconejo! ¡Y capitán conejo!

(AMBOS) ¡Contra todos los malvados!

¡Meganave espacial!

¡Supertaladro!

(Música)

-Mi cañón no puede destruir la base de la pandilla de Superconejo.

¡Ya lo tengo!

Lo conectaré a otra nube diferente

y así tendremos el doble de rayos.

-Profesor lobo, eres tan inteligente.

-Tú te encargas, Gigabobot.

-Profesor lobo, hay algo moviéndose por aquí bajo tierra.

-¿Qué?

¡No!

Encárgate de eso, Gigabobot.

-Entendido, profesor Lobo.

(Sonido de taladro)

-Muy bien. Ahora tú conecta el cable, Megamimi.

-Sí.

(Música)

¿Ya hemos llegado, Superconejo?

Aún no, pero estamos cerca.

(GRITA)

(GRITAN) ¡Gigabobot!

Prepárate, capitán conejo.

¡Hidropistola, munición de chicle!

Ah, Gigabobot no puede ver nada.

¿Dónde estás, Superconejo?

No te vas a poder escapar.

¡Já! ¡Te hemos ganado, Gigabobot!

¡Bien hecho!

Si Gigabobot está persiguiéndonos

significa que el profesor está detrás de esto.

Ya lo sé, si seguimos el túnel excavado por Gigabobot,

llegaremos al profesor.

Vale, sí.

(Música)

Cable conectado, profesor Lobo.

-Ahora debería haber suficientes rayos

para destruir la base secreta de Superconejo. (RÍE)

Pero, pero... ¿Qué estáis haciendo aquí?

Ya es suficiente, narizotas malvado.

Deja de asustamos con tus rayos.

¿Qué dices? ¡Yo hago lo que quiero!

De todas formas, nunca podrás destruir nuestra base,

imposible destruirla con rayos. Sí, nanananá.

Ah, si eso no funciona no me importa

porque ahora os voy a capturar.

(RÍE)

Yo no estaría tan seguro.

Estoy atrapado.

(GRITA)

(Cortocircuito)

(GRITA)

Me duele todo...

A partir de ahora no podrás hacer más rayos.

Mira, Superconejo, ha salido el sol.

(AMBOS) ¡Misión cumplida! (RÍE)

Chicos, la tormenta se ha ido y ha salido el sol.

Si queréis, podéis salir a jugar.

Da igual. Ya no me dan miedo las tormentas.

-Y a mí ya no me dan miedo los rayos.