(A LA VEZ) ¡Hola a todos!

# Mirad, Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Simón ya viene.#

-A por la misión de los superhéroes.

# (A LA VEZ) Simón ya viene. #Simón ya viene.

# Simón ya viene.# -Con él estaremos a salvo.

¡Super Conejo!

"A compartir se ha dicho"

Bueno, Gaspard, yo me quedo la que brilla un montón.

En este caso yo me quedo dos verdes.

¿Qué? Ni hablar.

Dijimos que las verdes valían tres azules,

así que ahora me quedo con las azules.

No, no, eso no es justo. Yo quiero las azules.

Felicidades. Mira lo que has hecho, Gaspard.

Yo no he hecho nada, ha sido culpa tuya.

¿Qué os pasa? ¿Por qué discutís, conejitos?

(A LA VEZ) Es culpa suya, se quiere quedar todas las canicas.

Si no podéis compartir las canicas sin discutir, haced otra cosa.

Por ejemplo, mientras yo las recojo,

¿por qué no vais a recoger fresas?

Hay que recogerlas antes de comer.

¡Cuántas fresas! Yo me encargo, abuelo. Yo lo recojo.

No, no, quiero recogerlas yo.

Hala, el abuelo tiene un montonazo de fresas, Simón.

Creo que esta es una misión para la pandilla de superconejo.

¡Sí!

¡Nueva misión! ¡Nueva misión!

¡Mega...! ¡Genial!

¡Transformación! ¡Transformación!

¡Ahí va! ¡Mira qué fresas tan sumamente grandes!

Hala, son supermegaenormes.

(Música)

"La pandilla de superconejo".

Oh, Megamimi. Oh, Megamimi.

"No toquéis mis fresas".

Eso no tiene sentido, son nuestras fresas.

"Quitaos del medio, conejos"

Oh, no. Megamimi está con Gigarobot.

(Alarma)

Gigarobot, Megamimi, ¿habéis encontrado ya las fresas?

-"Un montón de fresas".

-"Oh, genial. Las quiero todas para mí".

Cómo no. El Profesor Lobo los ha mandado a robar las fresas.

Pues no os vais a llevar ni una de ellas.

"Eso ya lo veremos".

(GRITA) (RÍE) ¡No me vais a pillar!

(SE BURLA) ¡Oh, oh!

"Las fresas son nuestras".

(GRITA)

Aguanta, Capitán Conejo. ¡Hidropistola!

¡Hidropistola supercongelante!

Son nuestras presas, cabezón.

"Son las presas del Profesor Lobo".

Rápido.

¡Meganave espacial!

¡Sí, nos vendría de perlas!

(Música)

"Destruir a la pandilla de superconejo".

Oh, no. Va a atraparnos.

¡Sí, lo logramos!

Menos mal, me he quedado sin canicas.

Oh, no. Ahí viene otra vez.

"Tornillos misiles".

¡Agárrate, que bajamos!

Cuidado, nos ataca de nuevo.

Agárrate, Capitán Conejo.

"(GRITA)"

¡Yuju! ¡Yuju!

¡Esta vez sí que no se escapa!

No tan rápido. Devuélvenos nuestras fresas, Megamimi.

"No, no, jamás".

¡Manta explosiva!

¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida!

"(LLORA)"

¿Pero qué pasa? ¿Por qué lloras?

"Las fresas eran para el cumpleaños del Profesor Lobo".

¿Eh? ¿Es el cumpleaños del Profesor Lobo?

¿Ese pepinillo con patas tiene cumpleaños?

"Sí y le encanta la tarta de fresas".

Hum, ¿compartimos las fresas con él?

De eso nada. Las fresas son nuestras.

Lo sé, pero el cumple del Profesor Lobo

solo es una vez al año.

Pero él es malo todos los días del año.

"Las fresas son nuestras".

No, vamos a compartirlas.

Si no, nos enfrentaremos otra vez y ninguno se las llevará.

"De acuerdo, os damos la mitad, Super Conejo".

Oh, no. Se han llevado las fresas más grandes.

No importa, Gaspard. Seguimos teniendo un montón.

¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida!

Espero que no hayáis comido demasiadas fresas.

Eh, no, abuelo.

Bien, pues voy a preparar unas cuantas para la merienda.