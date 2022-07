Hoy examen oral. Qué nervios... (RÍEN)

Venga, Óscar, última oportunidad. ¿Cuánto es cinco al cubo?

Es fácil.

Cinco al cubo. Es muy fácil y me la sé.

Si todos dejarais de mirarme...

Venga, Óscar, esto es un examen oral. Debes contestar en voz alta.

Cinco al cubo. ¿Cuánto es cinco al cubo?

Sé que se la sabe, es muy bueno en matemáticas,

pero se pone nervioso hablando en público.

De acuerdo, siéntate. La semana que viene te examinaré.

Pero que sepas que, si suspendes el examen, te suspenderé todo el curso.

-"Game over, game over. Te has caído con el equipo".

Papá se pondrá hecho una furia si suspendo matemáticas.

Tranquilo, no suspenderás y aprenderás a hablar en público.

No es tanto hablar en público, es por Gerardo el guapo.

Me pongo muy nervioso cuando me presiona de esa manera.

¡Eh!

Míralo. Es que da miedo y todo.

No tiene que darte miedo, solo tienes que acostumbrarte.

Conozco un truco que seguro que te ayuda.

¿Sí? ¿El qué? Pronto lo sabrás.

(Móvil)

¿Qué?

¿Ah, sí?

Enseguida vamos.

Tenemos un caso. ¿De qué se trata?

De un robo. ¿Qué han robado?

¿Dinero, joyas?

No, pepinos.

Hace días que me desaparecen pepinos.

¿Quiere que investiguemos verduras que desaparecen?

¿Qué es esto? ¿Una broma?

Claro que no.

Un constructor muy rico y despiadado quiere fastidiarme

y sospecho que me roba cosas del huerto para enviarme un mensaje.

Hace meses que le planto cara. Ahora se está vengando.

¿Por qué? Supongo que porque le doy miedo.

No, quiero decir que por qué le planta cara.

¿No lo sabéis?

Hay un proyecto para eliminar todos los solares del barrio

y construir un aparcamiento para coches.

(SE SORPRENDEN)

(GRUÑE)

¡Eso significa que Precioso se quedará sin casa!

Y nosotros sin agencia.

Mucha gente se quedará sin huerto.

No es que sean nuestros.

El ayuntamiento nos los cede, pero no pueden quitárnoslos así.

Lo primero que haremos es comenzar investigar.

Buscad pruebas para podernos enfrentar a ese hombre.

Abuela, esta vez lo has adivinado. Somos los mejores detectives.

¡Pues ya podéis empezar a trabajar! (ASIENTEN)

(LADRA)

Aquí hay muchas malas hierbas. Pues arrancadlas.

Aquí el trabajo no sale solo.

(RÍE) Estos de ciudad...

Hace años tuve un ayudante que era tan chapucero como tú.

Le encantaba el huerto,

pero siempre rompía cosas y se le caía todo.

Yo le llamaba el manazas, ¿pero cómo se llamaba?

Era muy buen chico.

Se fue a vivir a otro sitio y me iría bien tener un ayudante.

¿Te animarías, Rabanito? (DUDA)

¡Eh!

¡Mirad qué ha encontrado Precioso!

Son huellas.

Venga, Fred.

Es un huerto, es normal que encontremos huellas.

Pero son de zapatos elegantes, mira.

¿Quién va a un huerto con unos zapatos así?

Son de Cash, el constructor del que os he hablado.

Siempre va con zapatos elegantes.

Tenemos una prueba, a trabajar. De acuerdo.

¿Este agujero estaba antes aquí?

No.

El ladrón entraría por aquí. Cuesta mucho abrir la puerta.

Fijaos, parece sangre. A lo mejor se hizo daño.

¿Seguro que es sangre? Lo sabremos enseguida.

Llevo Luminol.

¿Cómo lo que lleva la policía?

No es como el de verdad, pero se parece.

La sangre cambia de color por arte de magia.

Sí que es sangre.

Mirad, hay más.

Allí hay otro.

Esto nos llevará directamente al ladrón.

Y cuando pesque a ese cretino,

se arrepentirá de haberse metido con Margaret Elizabeth Spencer.

Ahora ya sé de dónde le viene el mal genio a Charly.

(RÍE) Venga, vamos.

No perdamos más tiempo.

(Música)

(Ladrido)

(OLFATEA)

Vaya, se han acabado.

¿Y ahora qué?

(OLFATEA)

(LADRA)

¿Qué has encontrado?

(TODOS) ¡Oh!

¿Y si el ladrón aún está aquí?

Es el ayuntamiento.

No me extrañaría, Cash siempre hace sus tratos aquí.

(GRITA) ¡Sabemos que estás aquí, ladronzuelo!

¡Da la cara, venimos a hacer justicia!

-¿Qué hacéis aquí a estas horas?

¿Eh?

Ya sé quién eres tú. Eres la loca de aquel solar.

-Y tú el constructor malvado y ladrón de pepinos.

-¿Qué dices de pepinos?

No sé de qué me hablas.

Ya tengo la licencia para hacer el aparcamiento.

Saborea los últimos pepinos que te queden

porque el lunes os despediréis de todos vuestros huertos.

-Eso ya lo veremos. -Pues sí.

-Ellos son detectives. Encontraremos la forma de pararte.

-¿Unos críos y una abuela? Ja, mirad cómo tiemblo.

-¡Te voy a...!

(LADRA)

Tranquila, abuela, olvídalo.

¡Mirad!

¿Quién era? No sé, pero tenía cara de asustado.

¡Ah!

"Hola, Rabanito. ¿Estudiamos matemáticas?"

¿Qué te parece? ¿A que casi es de verdad?

La voz la he grabado con tu aplicación.

Puedes entrenarte toda la semana y preparar el examen.

Me da miedo mirarlo. Qué va.

Así el día del examen de recuperación

no te intimidará tanto.

Anda, al menos, pruébalo. "¿Cuánto es 5³?"

Respira, tranquilo. Está hecho de cartón.

"¿Cuánto es 5³?"

A ver... 5³.

Son... ¡Son 125!

"Correcto". ¡Sí!

Ya está haciendo efecto. "Soy muy guapo".

Y he... añadido dos frases para que parezca más real.

Aún funcionará y todo.

(LEE) "Aviso de desahucio".

Antes del lunes deben abandonar los huertos.

Pues es cierto lo que nos dijo Cash.

¿Tú qué haces?

¡Llévate esto!

Y dile a tu jefe que, si hace falta,

me encadenaré a la puerta de mi huerto.

No, te encadenaré a ti.

-Por favor, yo solo soy un trabajador.

No le hagas nada, él no tiene la culpa.

¡Oh!

Se nos está acabando el tiempo.

Me cuesta creer que el ayuntamiento deje hacer esto a Cash.

Están amenazados, igual que la abuela de Charly.

Exacto.

Seguro que debe de tener antecedentes.

A ver qué encontramos aquí.

Buscaremos por Robert Cash, aparcamientos y antiecologista.

(RÍE) 953 resultados.

¡Hala! Qué bien emplea usted las nuevas tecnologías.

Charly no ha heredado esto de usted.

A ver qué dice esto.

Si tiene antecedentes, los utilizaremos para detenerlo.

Ha construido apartamentos por todas partes con la empresa You Park.

También ha devastado parques y reservas naturales.

Y se dedica a intimidar a la gente que intenta protegernos,

como a mí, que me ha robado los pepinos.

De eso aún no tenemos pruebas.

Vamos, ¿quién sino habría sido?

¿Eh?

(LADRA)

Así me gusta, que les plantes cara.

Olvidémonos de los antecedentes de Cash,

las demoliciones las tenemos que para nosotros.

¿Cómo?

Podríamos hacer una recogida de firmas

en contra del aparcamiento.

Sí, se van a enterar. ¡Pasemos a la acción!

Genial.

Tengo un examen de mates que seguro que suspendo,

un constructor de quizá roba pepinos

y una anciana enfadada armada con un rastrillo.

¿Qué hago yo?

"Tengo un solar que mide 12 por 12. ¿Qué área tiene?"

Son 12 por 12.

144 m².

Te he puesto unas cuantas preguntas de actualidad.

"Si cada 4 m² del solar tengo plantado un ciruelo,

¿cuántos ciruelos tengo?"

Sería dividir 144 por 4, que me dan...

30...

¡Tienes 36!

"Estos ciruelos dan 120 kilos de ciruelas al año.

¿Cuántos kilos de ciruelas recolecto cada año?"

Esta es difícil.

120 kilos de ciruelas multiplicado por 36 ciruelos...

Son...

4320 kilos de ciruelas.

¡Más de 4 t!

¡Fantástico!

¿Cómo tienes los folios de las firmas?

Tal como diría la abuela, ahora toca pasar a la acción.

(RÍEN)

(Música)

¡Fuera!

(Continúa la música)

Gracias.

-Claro.

Adiós.

Hemos recogido muchas. ¿Y vosotros qué?

Pues...

¡Eh! Mirad quién llega.

Ah, mira qué bien, son los niños detectives.

¿Qué estáis recogiendo? ¿Firmas? (RÍE)

Da igual que recojáis firmas, chicos,

el proyecto me lo ha aprobado personalmente el alcalde.

-Si no le importa, ahora tengo una reunión.

-Sí, hombre, sí, tira.

Os deseo suerte, la necesitaréis.

Era el de ayer. ¿Quién?

El que estaba en la ventana con cara de susto. Es el alcalde.

Cash lo debe estar presionando. ¿Pero cómo? Es el alcalde.

Qué montonazo de firmas. Ahora sí que nos van a hacer caso.

Verán que mucha gente está en contra.

¿No deberías estar estudiando?

Tienes que estudiar y mucho.

(GRITA) ¡No!

¡Corred!

¡Rabanito! ¿Pero qué te pasa hoy?

No lo sé, lo siento mucho.

Ese Gerardo de cartón no sirve de nada.

No pasa nada.

Intentaré conseguir firmas por Internet a ver si así lo logramos.

(Móvil)

Hola, abuela.

¿Qué?

¿Han vuelto a robar pepinos?

Ahora que tiene lo que quería pensaba que pararía.

Son las mismas huellas. ¡Guau!

¿Habéis visto esta valla? ¡La han arreglado!

No tiene sentido que el ladrón haya arreglado la valla.

Esto es que este pillo me quiere volver loca.

Tranquila, abuela. Vamos a descansar un poco.

Tengo un buen plan.

Las galletas no detendrán a las máquinas.

Muy bien, pues tenemos que resolver dos delitos.

La demolición de los solares

y el robo de los pepinos de la abuela.

Si el ladrón es Cash,

tenemos que pillarlo infraganti y conseguir que le acusen.

De ese modo retrasaríamos la demolición.

¿Y cómo lo haremos? Pues vigilando.

Hoy pasaremos la noche en el huerto

esperando que el ladrón vuelva a actuar.

¿Toda la noche?

No sé qué decirte, tengo que estudiar.

Además, nuestros padres no nos dejarían venir.

Y menos siendo domingo. ¿No será peligroso?

Vamos a ver, ¿sois detectives o no?

¡Eh! ¿Pero qué haces?

¿Dónde estará Margaret?

Aquí no está.

Quizá el ladrón nos ha oído y la ha secuestrado.

¡Ese es su móvil!

Hay un mensaje.

(LEE) "Estamos todos en el ayuntamiento, nos vemos allí".

¡Caramba!

Hace 90 años que existen estos solares.

Además de tener huertos, también son el pulmón de la ciudad

y garantizan un futuro sostenible para la próxima generación.

Pero ahora nos los quieren quitar, ¡por eso yo digo que no!

Si yo tuviera tanta seguridad... Ella siempre ha tenido.

(TODOS) ¡Salvemos los solares! ¡Son nuestros hogares!

-Oigamos qué piensa la próxima generación.

Tú, por ejemplo.

Venga.

Parece que a los jóvenes no les interesa

y quizá estos solares no tienen futuro.

Devolvemos la conexión.

¿Por qué te has quedado callado? Era un buen momento.

Primero las firmas y ahora esto.

Vete a casa a estudiar, ya nos encargaremos nosotros.

Lo he vuelto a hacer.

"¿Cuál es la raíz cuadrada de 144?"

11.

¡No, no! 12.

"¿Cuánto son 1324 más 1721?"

Son... 3000...

No, no, 4.

4400. "No.

¿Cuánto es 2567 menos 1321?

¿Y 4 multiplicado por 55?"

Va muy deprisa.

"¿Cuál es la raíz cuadrada de 625?

Venga, sé que lo sabes". ¡Ya le he dicho que va muy deprisa!

(RÍE)

¡Por favor! (RÍE)

¡Basta! (RÍE)

Se acabó tener miedo.

Lo reconozco, aún tengo un poco de miedo.

Pero puedo hacerlo y sé que lo haré.

(Búho)

(GRITA)

¡Eres el niño que hace de detective! ¡Y usted es el alcalde!

¿Y el ladrón de pepinos? ¡Alto, ladronzuelo!

¡Las manos donde las podamos ver!

Charly. ¡Rabanito! ¿Qué haces aquí?

Vigilar el huerto.

Como vosotros dos, por lo que veo. Evidentemente. ¿Y quién es ese?

-Soy el alcalde. Y el ladrón.

Me suenas mucho.

¡Manazas!

¡Oh!

¿Así que es el alcalde, el ladrón y el chico que te ayudó hace años?

Sí. Pero, en realidad, yo no he robado nada.

Me llevé unos pepinos,

pero lo hice porque sentía nostalgia de cuando era pequeño.

No he probado nada como su ensalada de pepinos.

-¡So! Y no la probarás si no me pides disculpas.

(OLFATEA)

Siento mucho lo que hice. ¿No se fijó en la valla?

La rompí y me hice un corte,

pero al día siguiente volví para arreglarla, ¿no?

-No has cambiado nada.

-Quería probar algún producto del huerto antes de ser demolido.

Díganoslo usted que la aprobó. Ya lo sé y lo siento mucho.

Ahora hay 4 ha de huertos comunitarios

que nos dan 8000 kilos de frutas y verduras cada mes.

¿Sabéis cuántas familias comen de ello?

Entonces, ¿por qué no hace algo para pararla?

El plan ya estaba en marcha

antes de que yo entrase en el ayuntamiento.

Solo hace tres meses que soy alcalde.

No me puedo crear enemigos aún,

y menos de un hombre como Cash. Es muy muy influyente.

¿Y, entonces, no piensa hacer nada?

¡Ya te puedes espabilar! ¡Detén la demolición!

Si no, no probarás nunca más esta ensalada.

Y sabes que cumplo lo que digo.

-No será nada fácil, pero lo intentaré.

(TODOS) ¡Salvemos los solares, son nuestros hogares!

-A pesar de las protestas,

parece que el proyecto de construir un aparcamiento

se llevará a cabo tal como estaba previsto.

Anda, tu trabajo rastreando por Internet ha sido genial.

¿Qué te creías?

¡Oh, oh! Cuidadín con esos.

(GRUÑE)

Un momento. Ha habido un pequeño cambio.

-Veo que sois testarudos.

¿Eh?

-Señor Cash, deseo hablar con usted.

-¡Oh!

-Quizás podríamos replantear la situación.

-Señor alcalde, disculpe,

¿quiere usted decir que a lo mejor no lleva a cabo el proyecto?

-Sí, es que...

-No está pensando en nada.

Sabe que hemos invertido mucho dinero en ese proyecto, ¿verdad, alcalde?

Nos pasa lo mismo. También teme hablar en público.

¡Venga!

-De acuerdo.

(TODOS) ¡Salvemos los solares, son nuestros hogares!

¡Salvemos lo solares, son nuestros hogares!

¡Alto!

¡Rabanito! ¿Qué haces?

¡Oh!

-¡Maldito crío!

-¿Por qué has hecho eso?

Estos huertos tienen más de 90 años.

32 870 días.

Son 4 ha de tierra

que dan más de 8000 kilos de frutas y de verduras cada mes.

Que serían unos 100 000 kilos al año.

Si una persona de media consume medio kilo de verduras cada día,

estos huertos alimentarían a 548 personas durante todo un año.

"Una plaza de aparcamiento suele ser de 3 m x 5,

que son unos 15 m².

Contado los espacios que se dejan entre las plazas

y las carreteras que hay que construir,

saldrían unas 600 plazas nuevas.

La pregunta es: ¿qué preferimos?

¿Tener más coches

o disponer de 100 000 kilos de frutas y verduras cada año

para que los ciudadanos se alimenten saludablemente?"

¿Óscar?

La gente quiere estos huertos. Se plantan muchas cosas.

Se pasan los domingos en familia y con los amigos.

Y tenemos aquí la agencia de detectives.

De hecho, uno está viviendo aquí.

¿Un aparcamiento nos daría todo eso?

No.

Estos solares son el pulmón de la ciudad

y yo digo que... ¡Tenemos que salvarlos!

(Aplausos y vítores)

Aún no sé cómo lo he hecho.

Lo que dices es muy bonito, pero el proyecto está aprobado.

Y un crío como tú no lo parará. ¡Venga, adelante!

-¡No!

Como alcalde, tengo autoridad para revisar este proyecto

y para anularlo.

No se tocan los huertos ni los solares.

-¿Qué? No, no, no pues hacerlo.

¡Venga, adelante! ¡No pares!

(RÍE)

(TODOS) ¡Bravo! ¡Viva! ¡Bravo!

-¡Muy bien! ¡Sí, señor!

(Aplausos)

Has estado genial.

Has salvado los solares. Y has resuelto el caso.

Te felicito, manazas.

(RÍE)

¡Shh!

¡Oh!

Esto es para daros las gracias a todos.

Y tú, ya sé que eres alguien muy importante,

pero me gustaría que de vez en cuando vinieses a echarme una mano.

¿Qué me dices? -Pues que me harías muy feliz.

-Aquí tenéis la famosa ensalada de pepino. ¡Venga, a zampar!

Para chuparse los dedos.

Cuánto la he echado de menos.

Pero quiero decir que el héroe ha sido Rabanito. ¡Arriba todos!

(TODOS) ¡Por nuestro héroe!

Hoy hoy el héroe, pero mañana tengo examen de mates.

(RÍEN)

¿185 menos 94? 91.

¿63 por 8? 504.

¿Cuál es el volumen de una caja de 4 por 4 por 4?

(RÍEN)

64 m³.

¿La producción de verduras de esa ciudad?

100 000 kilos.

Ayer te vi por televisión.

Te felicito, has aprobado. La clase ha terminado.

Ha sido fantástico. Estaba segura de que aprobaría,

pero también teníamos una carta escondida.

¿Qué quieres decir? Le he hecho un regalito...

a Gerardo el guapo.

¡Oh!

¿Sabes que eres muy guapo? Aunque seas de cartón.