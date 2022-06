(Música créditos)

"Sabía que mi hermana estaba en casa

nerviosa por un examen de mates

y yo decidí hacer los deberes en la biblioteca del cole.

Una vez acabados, me disponía a encarcelar a algún delincuente

o a resolver algún misterio, pero el día no acompañaba.

Entonces, apareció él..."

¡Eh!

Oh...

¡Oh!

Tío, ¿qué miras?

De nada, ¿eh?

No se merecen.

Y así pude evitar que atropellaran a un ciudadano.

Pues, por lo que dices, no te lo agradeció.

Hola, Charly, ¿has visto a tu hermana?

Hola, Carol.

Habíamos quedado antes para estudiar mates,

pero no la encuentro. ¿No la encuentras?

¡Ah! Podemos investigarla, si quieres.

¿Serías capaz de investigar a tu propia hermana?

¡Claro!

Piensa que soy el director

de la agencia de detectives Charly&Company.

¿Ah, sí? ¿Como en las pelis de Sherlock Holmes? ¡Qué guay!

¿Te gustan los detectives? Pues fíjate, yo lo soy.

(RÍE) ¿Tú? No alucines tanto... ¿Has visto a Nicole o no?

-Sí, Carol, nos espera fuera. ¿Qué, vamos?

(RÍE) -Sí.

Eh... ¿Ese es su novio?

¡Carol! Soy detective de verdad, te lo puedo demostrar.

¿Qué hace aquí la Policía?

¿Eh?

-Lo siento, ahora no puedes entrar aquí.

(RÍE)

Eso ya lo veremos.

Oh...

Ay...

Los tenía aquí, los había dejado ahí,

eran para mi madre, hoy es su cumpleaños.

Llevo ahorrando un año

para comprarle esos pendientes de material reciclado.

Son de un diseñador muy famoso. -No se preocupe,

está muy claro que se trata de un robo,

déjelo en nuestras manos,

le aseguro que los encontraremos muy pronto.

Es un robo, unos pendientes... ¡Ah!

Ah...

Creo que ya tenemos una pista. -¿Ah... Ah, sí?

-Sí, señor, es muy evidente. -Sí, sí, es verdad...

Sí, sí, es muy evidente.

Cuéntalo tú mismo, Martínez, adelante.

-El ladrón conocía perfectamente la sala de profesores.

Ha debido ser alguien del colegio o alguien relacionado con el colegio.

-Exacto.

¿Lo ve? Puede estar tranquila, la investigación ya está en marcha.

La Charly&Company se enfrenta a otro caso.

(TODOS) Oh... Oh... Oh...

¡Ah!

¡Oh!

El chico que salvé llevaba una cajita para guardar joyas.

Ahí podrían estar los pendientes.

Es decir, él podría ser el ladrón, es el chico del paraguas.

Si damos con él, resolveremos el caso

y demostraremos a todo el mundo

que somos una agencia de detectives de verdad.

(DOLORIDOS) Ay...

Dicen que mañana volverá a llover,

solo tenemos que esperar a que aparezca el paraguas de topos.

¡Soy yo!

¿Eh?

Tío, quítate de en medio.

-Tim, aún no te sabes todo el temario y el examen es pasado mañana.

-Ya estudiaré. Nos vemos más tarde.

(SE ACLARA LA VOZ) Estamos estudiando.

¿Aún estudias Matemáticas? Puedo ayudarte.

¡Sí! ¿Cuál es el entero más pequeño

igual a cuatro veces la suma de sus dígitos?

Oh... Un momento. (RÍEN)

-No me hagas caso, ¿has resuelto algún caso?

Sí, ahora mismo tenemos un caso muy importante.

¡Hala! Pero todavía no puedo hablar.

Ya me imagino...

Oye, el chico que se ha ido... Tim, ¿es... Es tu novio?

(RÍE) Me voy a mi casa, Nicole. -Muy bien.

-Aquí no me concentro.

No, no, Tim no es mi novio, pero se muere de ganas. Pobre...

Ay... No te hagas ilusiones.

¿Qué? ¿Por qué lo dices? Porque estás coladito por Carol

y, la verdad, es que das pena, ella es mayor que tú,

a su lado, eres un criajo. ¿Y qué?

Que te ve como a un niño pequeño, es imposible que se fije en ti.

¿Y tú cómo lo sabes? Ah...

60 % de probabilidad de lluvia, fantástico.

A ver si doy tanta pena

cuando consiga resolver el robo del colegio.

Oh... Un 60 % debe ser un 0 % para los meteorólogos.

Sí, se equivocan muchas veces.

Pues tendremos que cambiar de estrategia.

No necesariamente, ¿traéis paraguas? Ah... Sí, por si acaso.

Entonces, seguro que no hemos sido los únicos.

¿Qué quieres decir? Que se me ha ocurrido un plan.

¿Estás seguro? ¿No es un poco arriesgado?

Si queremos resolver el Carol, debemos hacerlo.

(RÍE) ¿Resolver el qué? ¡El caso!

Si queremos resolver el caso...

¡Charly, no!

Oh... ¡Oh!

Oh... Oh... Oh...

Venga, vamos,

buscamos un paraguas rojo con topos blancos.

¡Ah!

Supongo que vosotros habéis activado la alarma.

¿Sabéis a dónde irá toda esta agua que está cayendo ahora mismo?

Bueno, el castigo podría haber sido mucho peor.

¿Peor que limpiar todo el sótano de la escuela?

También nos podrían haber expulsado.

Aquí se encuentran los objetos perdidos,

hay un montón de material.

Tardaremos años en secar todas estas cosas.

¡Anda! ¿Así investiga los casos la Charly&Company?

Sí, estamos buscando pruebas.

(RÍE) Bueno, venga, vamos a estudiar.

Eh, Charly, mira lo que he encontrado,

un detector de metales.

Siempre había querido tener uno.

(Pitidos)

Oh...

Oh... Ah... Ay...

Lo siento, ha sido la hebilla de tu cinturón.

¡Oh! ¡Ya lo tenemos!

Es el paraguas que buscábamos.

Es el mismo que llevaba el chico al que salvé.

Quizá sea una prueba y por eso lo escondió el ladrón.

Sí, igual sabe que vamos detrás de él.

Es verdad, debió de tirar el paraguas,

el conserje lo encontró y lo trajo aquí.

Tenemos que enseñárselo a Carol.

Deja en paz a Carol, tenemos que decírselo a la Policía.

Esperad aquí, ahora vendrá alguien a tomaros declaración.

-Sí, ya se lo he explicado, todavía no entiendo cómo pudo pasar.

¡Chis!

¡Eh, mirad!

Sí, eso sucedió en la sala de profesores,

que es donde tenemos los ordenadores.

-¿Así que cree que alguien entró en su ordenador?

-Estoy convencido.

Antes de ayer a última hora de la tarde.

-¿Y no sabe el motivo?

-Soy un profesor muy guapo y tengo mucho éxito, motivos sobran.

-De acuerdo. Gracias. Vaya perilla...

-Sí, todos me lo dicen, quizá tengo una admiradora,

alguna profesora o, a lo mejor, alguna alumna.

(RÍEN)

¿Una admiradora?

Ha dicho que alguien entró en su ordenador

antes de ayer por la tarde y a última hora,

que es cuando robaron los pendientes,

dos delitos diferentes el mismo día, a la misma hora,

¿en el mismo lugar? Es incomprensible.

Venga, Estefi, tenemos trabajo.

Muy bien, chicos, ¿qué queréis?

Eh... Pues... Eh...

Queríamos decirle que...

Que no nos gusta que... haya tantos cambios de tiempo,

a veces, llueve, a veces, hay temporadas de sequía,

pero... seguro que se están tomando muchas medidas, ¿verdad?

Hala, pues... ya nos veremos otro día.

¿Qué les pasa a estos críos?

Gracias.

Oh, lo siento, es imposible. Inténtalo.

¿Pero qué estamos haciendo?

Estoy convencido de que quien robó los pendientes,

entró en el ordenador del Gerardo. Son la misma persona.

Y si podemos entrar en la memoria del ordenador de Gerardo,

sabremos por qué entró.

Y, a lo mejor, encontramos alguna pista.

Oh... Todos los ordenadores de los profesores están protegidos,

no me permite entrar. Y esto, ¿qué es?

La impresora de la sala de profesores.

¿Tienen memoria las impresoras? Eh... Voy mirarlo.

¡Un examen!

Antes de ayer, el ladrón imprimió un examen de mates.

¿Pero... quién quiere robar

un examen de mates y unos pendientes?

Carol está obsesionada con el examen y también tiene orejas.

No, es imposible. ¿Por qué? ¿Es que no tiene orejas?

Si ella imprimió el examen, ahora no estudiaría tanto.

A lo mejor, lo hace para disimular.

Los pendientes los robó Tim, lo sé,

eso quiere decir que, seguramente, también robó el examen.

Os felicito. Por hoy es suficiente.

¿Eh? ¿Qué haces aquí?

Antes esto estaba lleno de pistas y cosas de detectives,

ahora solo hay dibujos y poemas para Carol.

¡Eso es mentira!

¿Por qué estás cotilleando en mis cosas?

Porque me preocupas y me gustaría que hablásemos.

Tú y yo no hablamos nunca.

Carol está enamorada de un chico francés

que conoció en verano en París. ¿Eh?

Pero... ¿es su novio? Ay, Charly, por favor...

¿Es su novio o no? Aún no, pero está enamorada.

Te lo digo para que lo sepas.

Muchas gracias.

Ya te puedes ir.

Te lo digo para ayudarte, para que no sufras.

El chico francés todavía no es su novio

y eso quiere decir que aún la puedo impresionar.

Oh... ¡Es increíble!

La caja, compañeros, estaba vacía.

Y... ¿eso qué significa? Pues que, seguramente,

los pendientes no salieron del colegio.

Por tanto, si encontramos los pendientes...

Será más fácil saber quién es el ladrón.

Y... ¿por dónde buscamos?

Por todas partes.

(Pitidos)

(Pitidos)

(Continúa la música)

(Pitidos)

(Continúa la música)

(Pitidos)

(Continúa la música)

¿Eh? (LOS TRES) ¡Au!

Seguid vosotros, vuelvo enseguida.

Hola, Carol.

Charly, intentamos estudiar.

Pues yo... Yo estoy investigando

y estamos a punto de resolver un caso

gracias a una teoría mía.

¿Ah, sí? Pues qué bien.

Es que... quisiera saber si... querrías ir al cine conmigo...

a celebrarlo.

Podríamos ver la nueva de Sherlock Holmes,

creo que la acaban de estrenar, ¿qué te parece?

Puede estar bien.

Quedamos mañana, a las 8 de la tarde, delante del cine.

Genial.

Hasta mañana. -¿Eh?

¿Qué te ha pasado? Que voy a tener una cita con Carol.

¿Nos estás vacilando? No, no, qué va. Iremos al cine.

¿Y no estás un poco nervioso?

¿Yo? ¿Nervioso?

Hola, Carol, hoy estás muy guapa

e inteligente, eso es muy importante.

Al salir del cine,

podríamos ir a comer una hamburguesa, ¿te apetece?

O, si eres vegetariana, también podíamos comer... otra cosa,

no sé, ¿pasta... con patatas?

Oh... Haré el ridículo, ¿verdad? Me falta confianza.

(LADRA)

Hola, Carol, eres muy guapa y muy inteligente,

¿tomamos un café cuando salgamos del cine?

(LADRA) Oh...

Pero si no me gusta el café. (LADRA)

Todo saldrá mal, ya lo verás.

Seguro que será un desastre. (LADRA)

Hola, Carol, eres increíblemente guapa y muy muy inteligente,

eres como yo, es decir, estamos hechos el uno para el otro.

¿Qué haces?

¡Precioso!

(LADRA)

Buenas noches, Precioso.

(LOS TRES) ¡Oh!

¿Puedes parar de una vez?

Charly, por aquí ya pasamos ayer, ¿recuerdas?

¿Qué me querías preguntar?

-Si estos números tienen las decenas

siempre más pequeñas que las unidades.

-Sí.

Lo dice aquí.

Oh... -¡Oh!

¿Charly?

No deberías dejar la mochila en el suelo,

te la pueden robar. Gracias.

Hasta luego.

Charly, ¿qué pasa?

He encontrado los pendientes... en la mochila de Carol.

¿Qué? ¿Entonces Carol es la ladrona?

Y si robó los pendientes,

a lo mejor, ella también robó el examen.

Has dicho que es una posibilidad.

Estaban en la mochila de Carol, pero...

quizá los metió otra persona.

No digas tonterías,

no puedes continuar encubriendo a Carol.

¿Yo? ¿Encubrirla? ¿Pero qué...? Soy el mejor detective del colegio.

Pues debes hablar con ella y enseñarle las pruebas.

¿Lo hacemos nosotros? ¡No! Que meteréis la pata.

Pues vamos a la Policía, que la detengan.

¡Que no! Este caso es mío.

Además, os recuerdo que sé dónde estará Carol esta tarde,

hemos quedado. ¿Y qué? ¿Qué harás? ¿Detenerla?

(SE ACLARA LA VOZ)

(ENFADADA) Ya era hora, ya pensaba que no vendrías.

Es que me he entretenido comprando esto, es para ti.

(AMBOS) ¿Pero qué hace este aquí?

-Os he invitado a los dos

para que os deis cuenta de lo patéticos que sois.

¡Dejadme en paz! Estoy harta de que me hagáis regalos.

O flores o pendientes de señora mayor...

Yo solo quiero estudiar tranquila.

Si apruebo este examen de mates,

mis padres me pagarán unas vacaciones... en París.

Por eso estudias tanto estos días, por el chico francés,

¿de verdad estás enamorada?

Pues mira, si queréis saberlo... Sí, así es.

Lo siento, ya nos veremos. -¡Eh!

Que yo tengo un regalo mejor.

(ENFADADO) ¡Qué rollo, tío!

Va... Y encima, el otro día perdí el paraguas, tío...

"Charly, ¿qué ha pasado? ¿En qué cine estás?"

Ya sé quién es.

El chico que llevaba el paraguas de topos me dijo:

"Tío, ¿qué miras?" (RECUERDA) "Tío, ¿qué miras?"

Tim siempre dice: "Tío".

"Tío, quítate de en medio.

¡Qué rollo, tío!"

Y me ha dicho que perdió el paraguas.

"Es el paraguas que buscábamos.

-Que es donde tenemos los ordenadores.

-¿Así que cree que alguien entró en su ordenador?

¿Y no sabe el motivo?"

Fue Tim quien entró en el ordenador de Gerardo

para tener las respuestas del examen de mates.

"Tim, aún no te sabes todo el temario.

-Ya estudiaré..."

Por eso no estudiaba, porque ya se sabía las respuestas.

Está enamorado de Carol

y cuando vio los pendientes en la sala de profesores,

los robó para regalárselos,

porque pensaba que a ella le gustarían,

pero...

"Estoy harta de que me hagáis regalos.

O flores o pendientes de señora mayor...

Yo solo quiero estudiar tranquila".

Evidentemente, no eran de su estilo.

"Que yo tengo un regalo mejor".

El gran regalo de Tim eran las respuestas del examen de mates,

un regalo inmejorable.

Hemos rastreado la llamada.

¿Dónde está Tim? Allí.

¿Eh?

(Continúa la música)

Tíos, os juro que no he hecho nada.

¿Nicole?

Sí.

No lo veía nada claro,

no quería que Carol te rompiese el corazón.

-¿Qué queréis? ¡Dejadme en paz!

Las respuestas del examen.

Eres el ladrón.

Ahora ya tenemos la prueba, estás detenido.

Lo siento mucho,

todo lo hice para que Carol se fijara en mí.

Ya sabes, cuando te gusta una chica, quieres impresionarla,

haces muchas tonterías y te equivocas.

Tú, Charly, lo sabes tan bien como yo.

Venga, tenemos que entregarlo a la Policía.

(Música)

¿Qué piensas?

No sé, que... podríamos encontrar otra alternativa.

(Música)

Oh, gracias, muchas gracias, de verdad.

-Sabíamos que era un caso muy complicado,

pero ya sabe que para la Policía no hay nada que sea imposible.

-¿Y dónde los han encontrado?

-Ah... Pues... Ah...

Después de horas de investigación y dejarnos la piel,

Martínez se... ¡lo explicará mucho mejor!

-Los hemos encontrado en la puerta de comisaría,

dentro de un sobre, era un sobre anónimo.

Parece que el ladrón se lo pensó dos veces.

(RÍEN)

-Gerardo ha cambiado las preguntas del examen, ¿verdad?

Ha recibido una nota anónima. Lo habéis resuelto muy bien.

Por cierto, gracias por salvarme el otro día, casi me atropellan.

Te debo una o más de una, tío.

Puede... que ahora empiece a estudiar francés.

Sí, yo también, tío, yo también...