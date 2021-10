Confusión múltiple

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Oh, qué oscuro está!

-¿Y por qué no encendéis los faros?

(A LA VEZ) -¡Buena idea!

(Continúa la música)

¡Atención, tenemos una emergencia! (A LA VEZ) -¿Eh?

-¿Qué haríais si hubiera un obstáculo en el camino?

(Sirenas)

¡Ay, madre! ¿Qué hacemos? ¿Damos media vuelta?

-Roy, tranquilo, fíjate en lo que hago yo.

Primero debes encender tus luces de emergencia, así.

(Música, sirena)

Después tienes que ir hacia un espacio seguro.

(Pitido)

Y finalmente tienes que pedir ayuda lo antes posible.

-"Simulación de emergencia resuelta con éxito".

(A LA VEZ) -¡Guau!

-Has estado increíble. (ASIENTE)

-Ha sido pan comido.

(Música)

Has aprobado. ¡Yuju!

(A LA VEZ) -¡Muy bien, Mini!

Chicos, lo siento, no habéis aprobado.

(A LA VEZ) Oh, estábamos a un paso.

No os preocupéis, ya sabéis que podéis repetir el examen

y seguro que lo aprobaréis.

Claro. (A LA VEZ) ¡Sí!

-Ahora entregaré a Mini la insignia de seguridad

por pasar el examen de conducir.

Aquí tienes.

-Gracias, Jean. ¡Mirad!

(RESIGNADOS) Enhorabuena.

Seguro que has trabajado mucho para aprobar este examen, ¿verdad?

Sí, muchísimo, es que mi abuelo me prometió

que me compraría un regalo especial si hoy me salía bien.

¿Y qué regalo es? ¡Unos pendientes de cristal!

-Oh, qué día tan hermoso.

¿Cómo le estará yendo a Mini el examen de conducir?

-¡Abuelo! -¡Ya estás aquí!

-¡Mira lo que tengo, he aprobado!

Soy la única de mi grupo que tiene insignia.

¿No estás orgulloso de mí?

-¡Claro que estoy orgulloso!

-¿Entonces eso significa que tendré mi regalo

porque lo he hecho bien?

-Puede que ya lo haya comprado porque sabía que aprobarías.

-¡Yuju! ¡Voy corriendo a estrenar mis pendientes!

(RÍE) (GRITA) -¡Ah!

¿Qué es esto? -Oh, oh.

¿Qué pasa, Mini? -¿Qué es esto?

-¿Es que no es lo que habíamos hablado?

¡Oh! ¿Cómo ha llegado esto aquí?

-¡No lo sé, pero no es lo que quería!

-Lo siento mucho, no sé lo que ha pasado.

-¡No quiero esta cosa!

-Bueno, de manera que queréis 10 neumáticos de entrenamiento

listos para llevar. (A LA VEZ) -¡Sí!

-Veamos, parece que tengo seis en stock aquí.

¿Eh? Ah, hola, Mostacho. (A LA VEZ) -Hola, señor Mostacho.

-Me alegro de veros a todos.

-Dime, ¿le gustaron a Mini los pendientes que compraste?

Es verdad, nos ha hablado del regalo especial

que usted le iba a hacer si aprobaba el examen.

Me temo que ha habido un problema con el regalo.

(A LA VEZ) -¿Un problema?

(Música)

¡Oh, no! Te di la caja de Mugri por error.

-¿Esto es de Mugri? -Exacto.

Debo de haberme confundido porque las cajas son muy parecidas.

Lo siento mucho, amigo mío. ¡Oh!

No habré puesto suficiente atención.

-No te preocupes, no pasa nada.

-Ya, pero ese era el último par de pendientes

que tenía en stock. -No parece un problema irresoluble.

Los encontraremos. Poli, tú sabes dónde vive Mugri.

Pues claro. Helly, ¿te importaría llevar los neumáticos

al centro de rescate? Yo acompañaré al señor Mostacho

a casa de Mugri. Ajá.

¿Eh? ¡Las cajas son iguales!

Sí, tienes razón.

¿Estás seguro de que no había nada más que el payaso en la caja?

Así es como estaba. -¿Cómo puedo averiguar

lo que ha pasado con el regalo de Mini?

¿Rueda habrá vuelto a confundir las cajas?

No, no lo creo. El señor Ruedas solo tenía dos cajas como estas.

Además, en su tienda no vende juguetes.

Las cajas tienen que haberse intercambiado

de otra manera.

¡Eh, ya lo tengo! Sé lo que puede haber pasado.

Dínoslo. Pues ha ocurrido esta mañana.

(Música)

¡Mugri, no puedes ir a lo loco sin mirar!

-Lo siento, señor Obras. -Ah, lo sé.

-Los paquetes deben de haberse cambiado ahí.

Lo siento, señor Mostacho.

-No pasa nada, ha sido un error inocente, Mugri.

¿Y ahora, qué, Poli? ¿Crees que deberíamos ir enseguida

a buscar al señor Obras? Sí.

¿Qué, estáis diciendo que mi paquete y el de Mugri se han intercambiado

y que además el de Mugri ya se había cambiado

con el de Mini? Exacto, por eso hemos venido

con su paquete para deshacer todo el enredo.

Lo siento, pero yo he llevado el paquete

que creía que era el mío a la oficina de Correos.

(A LA VEZ) -¿Qué?

-Era un regalo para mi sobrino que vive al otro lado del océano.

-No tengo claro qué paso dar ahora.

Y Mini estará nerviosa esperando mi vuelta.

¿Pues por qué no vuelve a casa con Mini

mientras yo intento llegar al fondo de todo esto?

Ya verá cómo se lo arreglo en un periquete.

¿Y qué hago con mi paquete? No se preocupe, señor Obras,

seguro que cuando encuentre el paquete de Mini,

lo podré cambiar por el suyo.

¡Carty! ¡Poli! ¿Qué ocurre?

Se trata de un asunto bastante urgente.

Verás, necesito encontrar el paquete que el señor Obras

te ha dejado esta mañana.

Déjame pensar un momento.

Oh, sí, he llevado ese envío al puerto hace una hora.

¿Qué? Oh, no, esto es grave.

¿Le han cambiado el regalo?

El señor Obras se confundió porque la caja de Mugri

era idéntica a la de los pendientes de Mini.

¡Oh, pobre Mini! Estaba tan emocionada...

Se habrá puesto muy triste. (ASIENTE)

Pobrecita, me gustaría saber si Poli ha hecho algún progreso.

Ojalá, si ha podido intercambiar los paquetes con Mugri,

tendría que estar a punto de llegar.

(Pitido)

Poli, ¿tienes el regalo? No, aún no.

Las cosas se han complicado. ¿Qué ha pasado?

No te lo creerás, pero ha habido otro cambio de paquetes

entre Mugri y el señor Obras. (A LA VEZ) ¿Qué?

Y hay más, Carty ha entregado el paquete a Cici

y ahora ya debe estar en medio del mar.

¡Oh, no, no podría ser peor! Espero que no empeore.

Hay que interceptar a Cici y recuperar el paquete.

¿Podéis bajar al puerto? Tengo un plan.

(A LA VEZ) De acuerdo.

(Música, sirenas)

¡Poli!

Helly, intenta encontrar a Cici, después te alcanzaremos.

Vale.

(Continúa la música)

(Música acción)

(Pitido)

(Sirenas)

(Continúa la música)

(Motor)

Chicos, ¿a punto? (ASIENTEN)

(Continúa la música)

¿Qué? ¡Ahí! ¡Cici!

(Pitido)

"Poli, he encontrado a Cici, te envío las coordenadas".

Bien hecho.

Oh, nunca me he alegrado tanto de verte.

No tengo ni idea de qué va, pero me alegro de ayudar.

(Continúa la música)

Oh, estaba allí.

(Continúa la música)

Vamos, subid tranquilos, Cici ha dicho que esperará

hasta que encontremos el paquete. (A LA VEZ) Gracias, Cici.

Te lo agradecemos. Es un placer.

(Música)

Cici, ¿sabes en cuál de estos contenedores

está el paquete de Carty?

Estoy casi segura de que está en el rojo.

Muy bien.

Poli, creo que deberíamos mover el amarillo.

Amber, tú y yo levantamos por un lado

y que Roy lo haga por el otro.

Una vez que lo hayamos apartado Helly buscará el paquete.

(ASIENTEN)

(Música)

¿Estáis listos? ¡Sí!

A la de tres.

¡1, 2, 3!

(SE ESFUERZAN)

¡Cuidado!

¡Un poco más a la derecha!

¿Aquí? Sí, soltadlo.

Todo tuyo.

Veamos, ¿dónde está el regalito de Mini?

(Continúa la música)

¡Ah, lo tengo!

(Continúa la música)

Este es el de Mini y este es el del señor Obras.

¡Misión cumplida!

(A LA VEZ) ¡Por fin!

Suerte que solo hemos tenido que cruzar medio mar

para encontrar el paquete. (RÍE)

Un buen trabajo.

(A LA VEZ) Gracias, Cici, nos has evitado medio mar.

-Encantada de ayudar.

(Música)

Toma, te ayudo a ponértelos. Vale.

¡Oh, son preciosos! ¡Gracias por encontrarles!

-Eso es, gracias por todo vuestro esfuerzo.

(A LA VEZ) -No hay de qué.

Nos alegra que el regalo haya aparecido.

Sabemos cuánto significa para usted.

Es verdad, Mini, tu abuelo se preocupa muchísimo por ti.

¡Uy, sí! Él no habría parado hasta encontrar tu regalo.

Siento haberme enfadado, me porté como una malcriada.

-No pasa nada, la desilusión pudo más que tú.

(RÍEN)

-¡Abuelo, un supermillón de gracias!

¿Ves? Sellado con un beso.

-Un beso es la mejor clase de regalo, es imposible que se pierda.

(RÍEN)