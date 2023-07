Elly está malita

Pocoyo

Pocoyo es un niño pequeño. Es un niño como los demás, que casi siempre se está riendo, algunas veces llora y al que le encanta jugar y pasárselo bién

Pocoyo es un niño pequeño. Es un niño como los demás, que casi siempre se está riendo, algunas veces llora y al que le encanta jugar y pasárselo bién. Es juguetón, espontáneo, intrépido ¡y muy curioso! En la vida de Pocoyo todo es nuevo y emocionante y, sobre todo, divertido. Está llena de oportunidades para jugar y aprender. Pocoyó descubre todo por primera vez sin más guía que su salvaje imaginación y su desenfrenada curiosidad. Estamos en un mundo creado por él y para él. Un espacio de posibilidades infinitas donde su lógica, libre de prejuicios, nos sumerge en una experiencia estimulante, llena de sorpresas, de la que también forman parte las opuestas personalidades de sus excéntricos colegas y un narrador que les guía si hace falta. Con ellos viajaremos a lugares imposibles, les veremos enfrentarse a emociones desconocidas y descubriremos que la auténtica aventura es interior y siempre te enseña algo. Una forma de aprender como cualquier otra. En esta nueva temporada, Pocoýo hará una nueva amiga que puede cambiar su tamaño y el de nuestros amigos gracias a su mascota robot, Roberto. Esto podría asustar a cualquiera, y Pocoyó suele estar expectante, sobre todo cuando se ve reducido al tamaño de un mosquito. Sin embargo, ellos lo encuentran fascinante y lo aceptan con naturalidad. Después de todo, ver a una hormiga gigante o montar una fiesta con las pulgas de Loula no es algo al alcance de cualquiera. Con ella explorarán y celebrarán la naturaleza en todas sus formas. A cambio, ellos le mostrarán su particular universo. Este cambio de dimensión pondrá a prueba a Pocoyó y sus colegas y revelará facetas desconocidas hasta ahora. Por suerte, su confianza no se quiebra: están más unidos que nunca y juntos vivirán aventuras increíbles donde lo grande y lo pequeño se vuelve relativo, aportando nuevos y peculiares puntos de vista que garantizan horas de diversión para ellos y para nosotros.