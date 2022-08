Pocoyo Adiós sombrero + más info

Pato se ha quedado sin sombrero porque se lo ha llevado el viento. Se siente tan raro que no quiere que nadie le vea así y busca otros sombreros para taparse la cabeza. Pero para sus amigos no ha cambiado nada, no le notan nada raro.