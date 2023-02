Robot pjmask contra Romeo

(Música)

¡Gatuno!

¡Buhita!

¡Gecko!

(TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer # salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los prescritos...

# Los delitos. #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"Robot PJ Mask contra Romeo"

(Graznido)

(GRITAN)

¡Es enorme! -¡Corre!

(GRITAN)

-(CHIRRIA COMO ROBOT)

"¿Una roca? Tranquilo, robot PJ Mask".

Vamos para allá.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(RÍE) Cuando los bueninos abandonan su base,

los malotes podemos jugar.

(Música)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(Música)

(RÍEN)

Minibot se va a meter por una trampilla a una gatera,

pues yo también.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(Alarma)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

¿Crees que puedes ganarme?

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Ni lo sueñes, a ti te inventé yo, eres mío, Minibot.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(Música)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Uy, ahora sí que te vas enterar, Minibot.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Robot PJ Mask, ¿por qué te enfadas?

¡Viento de alas de búho!

Oh, oh. Amo, hay un problema.

Vamos a dejarlo por hoy pero volveré.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

¿Estás mejor, Robot PJ Mask?

(CHIRRIA COMO ROBOT) ¿Eh?

(Risas)

-¿Eh? Eso no es un balón de fútbol.

¿Qué es esa cosa?

¡Hala! Primero Robot PJ Mask y ¿ahora Cameron?

Romeo nos hace enfadar a todos.

Nunca había visto a Robot PJ Mask tan enfadado.

A ver, yo también me molesto a veces, pero...

Romeo aún lo trata como si fuera su jefe y eso le afecta mucho.

Vamos a ayudarlo a arreglar el PJ rastreador,

algo menos por lo que estar enfadado.

(A LA VEZ) ¡PJ Masks, con energía!

¡Hacia la noche para arreglar el día!

"Cae la noche, y un valiente trío de héroes está dispuesto

a enfrentarse a los malos, malísimos,

para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en..."

¡Buhita!

"Greg se convierte en..."

¡Gecko!

"Connor se convierte en..."

¡Gatuno! ¡Miau!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Los PJ Masks!

Geckos míos, ¿dónde está Robot PJ Mask?

No está, ni tampoco el PJ rastreador.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

¿Qué ha sido eso? ¿Qué?

¡Será bruto!

El Minibot sigue enfadado contigo, amo.

Oh, viene buscando la revancha, ¿verdad?

Pues, que sepa que no está a mi altura.

(Música)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Estás aquí. ¿Qué te ocurre?

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Espera, es por la forma que tiene Romeo de seguir...

(GRITAN) (RÍE)

Robot PJ Mask, no.

Sabemos que él te provoca mucho pero tienes que calmarte.

Gecko tiene razón.

Los héroes no damos problemas, los solucionamos. Porfa.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(GRITAN)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Esto no es bueno ni para ti ni para la ciudad.

Tienes que parar antes de que esto vaya a peor.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Sabemos que ha empezado Romeo pero cuanto más te enfades

más se enfadara él y así... (CHIRRIA COMO ROBOT)

(Música)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

¡Supersalto gatuno!

Aguanta, Robot PJ Mask.

¡Al buhodelta!

¿Quién ha sido un Minibot muy malo?

Es hora de que vuelvas al hogar con tu amo.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(Música)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

-Cuidado, Minibot, somos robots igual que tú.

Ya te tengo en mi poder, Minibot.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Y también tengo trabajo para ti.

¡4000 batas de laboratorio para lavar!

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Pues, sí, Minibobi.

Ahora vuelves a ser mío para siempre.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(Música)

Estate quieto, Minibot.

¡Oh!

Oh, oh. ¡Oh, no!

(Música)

¿Qué está pasando? Parece una gatástrofe mayúscula.

Más bien es un fallo catastrófico.

No sé lo que pasa pero seguro que nada bueno. No puedo acercarme.

¡Por todos los reptiles! La fábrica se está desintegrando.

Si no la paramos se va a estrellar.

Pero ¿cómo la paramos si no podemos ni subir a bordo?

(CHIRRIA COMO ROBOT) ¿Qué le has hecho a mi fábrica?

(CHIRRIA COMO ROBOT) ¿Es todo lo que tienes que decir?

Ahora no sé si voy a poder repararla y eso que soy un genio.

(GRITA)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(GRITA)

Robot PJ Mask, ¿me recibes? La fábrica voladora

está descontrolada.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

No podemos hacerlo, sé que es duro, pequeñín,

pero Romeo y tú tenéis que resolver esto entre los dos.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Lo único que podría hacer yo con Minibot es darle una lección.

Vamos, piensan mejor dos cabezas que una, ¿no?

El amo ha dicho que no sabía si iba

a poder reparar la fábrica él solo.

Quieres evitar el desastre, ¿verdad, Robot PJ Mask?

(CHIRRIA COMO ROBOT)

-¡Me toca ser un héroe!

A Robot le encanta decirlo a veces.

(Música)

Gatuno, sigue trabajando con las garras de búho,

Gecko y yo vamos a recoger las piezas que caen.

No sé qué tal le irá a esos dos.

Entonces...

Claro que Minibot debería obedecerme,

ni siquiera existiría si yo no lo hubiera creado.

¿Cómo te hace sentir eso?

-(CHIRRIA COMO ROBOT)

No eres un robot independiente, eres de los PJ Masks.

Los elegiste a ellos en vez de a mí.

Todavía me duele pensarlo.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

-El amo está triste, Minibot está triste, y ¿ahora qué?

Voy a perder mi querida fábrica como no hagamos algo rápido.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Venga, hay mucho que hacer.

(Música)

¡Supermúsculos de gecko! ¡Viento de alas de búho!

¡Ja!

(Música)

Oye, ¿están cayendo menos piezas? Voy a ver.

Sí, creo que esto marcha. Espero que signifique que Romeo

y Robot PJ Mask están colaborando juntos.

(Música)

(SUSPIRA) (CHIRRIA COMO ROBOT)

No está mal, has aprendido muchas cosas desde que yo te creé.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(Música)

Hemos hecho una buena reprogramación.

Mis reprogramaciones son siempre increíbles, como he dicho,

soy un genio.

(Música)

¡Funciona todavía mejor que antes!

Has salido a tu inventor, Robot PJ...

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Minibot, quería decir Minibot.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

-Por fin, el amo muestra un poco de respeto, ¡yupi!

¿Por mí también, amo?

-(CHIRRIA COMO ROBOT)

(Música)

Buen trabajo, equipo.

¿Se sabe algo de Robot PJ Mask?

(CHIRRIA COMO ROBOT)

¡Ahí está!

Bienvenido de nuevo, compi. Gracias por la limpieza, Romeo.

Solo he recogido las piezas para hacer

que mi fábrica sea más fuerte aún, PJ memos.

Claro que sí,

volveré a apoderarme de Minibot ahora que se ha hecho más listo

de lo que ya era.

(CHIRRIA COMO ROBOT) No pasa nada, lo entendemos.

Todos nos enfadamos a veces.

Lo que importa es saber solucionarlo

y el rescate que has llevado a cabo ha sido súper gatástico.

(A LA VEZ) ¡PJ Masks, gritad "viva",

porque por la noche arreglamos el día!