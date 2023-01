"Polillas luminosas."

136531

PJ Masks

Armadylan y robotita son la caña

Armadylan cree que ha encontrado en Robotita su compinche ideal y no quiere que vuelva con Romeo, su creador. También Robotita está muy a gusto con Armadylan y no quiere volver con Romeo. Pero este no se conforma con esta decisión y reta a Armadylan a un duelo de mejores compinches.