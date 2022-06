(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"LUNÁTICOS: LA FORTALEZA LUNAR".

(SE QUEJAN)

Es inútil.

(SUSPIRA)

¡Ja! Pues claro que es inútil.

Gracias a este cristal lunar, mis poderes son mayores que nunca.

(RÍE)

Varita lunar, se me antoja un trono espectacular

digno de una princesa.

Es impresionante, ¿a que sí?

"Gatuno, Buhita, ¿estáis bien?"

¡Ah! Espera, ¿quién acaba de hablar?

A estos dos PJ Masks... Aquí hay algo que no cuadra.

¡Ah! ¿Dónde está el lagartijo? Nunca lo encontrarás.

Error. Esta varita lo localizará

y cuando lo haga, se arrepentirá de haber venido a la Luna.

¡Ven, Gekko, Gekko, Gekko!

Tenemos que advertirle. Gekko, Gekko, ¿me recibes?

¡Los hemos perdido! ¡Hay que hacer algo, rápido!

(BALBUCEA)

Tú tranquilo, tengo un plan. ¡Oh!

¿Crees que salir será seguro? Porque igual... nos vamos volando.

(BALBUCEA)

¡Ah, sí, las botas antigravedad!

Vale. ¡Yupi!

Tienes razón, sé que puedo hacerlo.

Aunque tenga que salir a un lugar en el que me estoy muriendo de miedo

por estar lejísimos de casa.

No, ahora debo ser fuerte y no defraudar a mis amigos.

(RÍE)

(Música acción)

¡Yupi!

(RÍE)

Me toca ser un héroe.

(Música acción)

Ni rastro del lagartijo. Aún.

Oye, prisioneros PJ Masks, ¿qué os parece mi nueva casa?

Es preciosa, ¿a que sí?

Siempre he querido tener mi propia fortaleza y ahora la tengo,

aunque reconozco que le faltan algunos toques personales.

Como... ¡una estatua de cristal de la menda!

¡Mola! ¿Y qué tal unos bonitos retratos míos?

(RÍE)

Me encanta esta varita.

Pero algo sigue sin cuadrarme.

Hay demasiado silencio.

Ya sé, necesito súbditos reales que me adoren.

¿Por qué no agitas tu varita y haces aparecer gente?

Porque no funciona así, bola de pelo.

Imagínate a todos tus seres queridos

obligados a ser mis fieles súbditos aquí, en la Luna,

¡para siempre!

(RÍE)

No serás capaz. ¿Que no? ¿Y quién me lo va a impedir?

Nosotros. ¿Ah, sí? Pues buena suerte.

(RÍE)

(Música suspense)

¡Psst! Aquí arriba.

Tranquilos, enseguida os saco de esos chismes.

Supercamuflaje de Gekko.

Ten cuidado, Gekko.

(Música intriga)

¡Eh! ¿Quién anda ahí?

Sal rápido, Gekko.

(Música suspense)

Uy, uy. Vaya, mira quién está aquí.

Me parece perfecto.

Pronto tendré un juego de PJ Masks

para poner de adorno en mi preciosa fortaleza nueva.

Espero que te guste tu nuevo hogar, Gekko.

Oye, ¿a qué te refieres?

Es muy sencillo, os voy a exponer

para que mis súbditos reales puedan admirar mi mayor premio.

¿Súbditos reales?

No preguntes. A ver, no te muevas, lagartijo.

Ah, no, no pienso quedarme aquí. Eso ya lo veremos.

(Música tensión)

¡Ah! ¡Ay, ay!

¡Ah, ah!

¡Corre, Gekko, corre!

Venga, por favor, como si tuviera algo que hacer.

Observad.

(Música acción)

¡Tiro trucado!

¡Ah!

¡Ah!

¡Gekko! Mirad, toda la colección.

Y ahora, si no os importa, prisioneros PJ Masks,

me voy a por gente de vuestra ciudad

para que me sirvan como fieles súbditos.

¡Chao, chao!

¡Oy!

Menudo rescate. No es culpa tuya.

Lo que pasa es que nuestros poderes no funcionan aquí.

Y esa varita es como si supiera lo que vamos a hacer.

Pues en la Tierra,

nuestra ciudad no tiene a nadie que la proteja de esto

y ella se va a traer a todos para acá.

No si puedo evitarlo.

Eh... Sabes que estamos atrapados,

de esta no puedes salir corriendo.

Eso ya lo veremos. ¡Tengo una idea!

¡Supervelocidad gatuna!

(Música acción)

¡Buena idea!

Usar tu supervelocidad para crear una vibración

que rompa el cristal. Exactamente eso.

Lástima que los compartimentos no estén juntos.

¿Quién ha dicho que no? ¡Supermúsculos de Gekko!

(Estruendo)

(Música tensión)

¡Ah!

¿Eh? ¡Eh!

¡No, no puede ser!

Es imposible que esos PJ plastas escapen.

¿Ah? Mis leales súbditos tendrán que esperar.

(SE QUEJAN)

Funciona. ¡Funciona!

(TODOS) ¡Sí!

Rápido, a la nave, tenemos que volver a la Tierra.

Ojalá Robot PJ Mask haya podido arreglarla.

Estoy deseando volver a casa.

(BALBUCEA)

¡Está reparada! ¡Nos vamos a casa!

(BALBUCEA)

Espera, ¿cómo que hay un problema mayor?

(RÍE)

Adivínalo, lagartijo.

¡Deprisa, separaos!

No os servirá de nada,

vuestros poderes no funcionan en la Luna,

¿os acordáis?

Tiene razón, tenemos que hacer algo.

(Música intriga)

Me pondré las botas antigravedad.

Buena idea.

Puede que en la Luna no sea tan rápido,

pero tengo varios trucos en la manga.

(Música acción)

¡Ah! ¡Ja!

¡Ah, ah!

(Continúa la música)

¡Ah, ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Pero bueno!

Vas a tener que esforzarte más, lagartijo.

(Música suspense)

Eh... Gekko, te está viendo.

¡Ay!

Hola, Lunática. Qué varita más chula. ¿Es nueva?

No me entretengas,

tus amigos y tú no vais a volver a fastidiarme los planes.

¡Cuidado, Gekko! ¡Ah, ay!

No os preocupéis, dejadme a mí.

¡Superescudo de Gekko! ¡Ay!

¡Ah!

La tengo.

¡Oh! No hay quien la domine.

¡Echadme una mano, chicos! ¡Ah, ah!

(GRUÑE) ¡Devuélvemela!

¡Ah! O... O si no...

¡Ah!

Eh. Yo la cojo.

(Música acción)

¡Ah! ¡Tiene vida propia!

(GRITAN)

¡Soltadla! ¡Porque solo me responde a mí!

Varita lunar,

¡quiero que hagas pedazos a esos PJ plastas!

¡Ah, ay! ¡Ay!

Creo que os vendrían muy bien unos... ¡supermúsculos de Gekko!

¡He dicho que los hagas pedazos!

(LOS TRES) ¡Ah!

¡No!

¡Basta, estáis destrozando la fortaleza!

¡Mi preciosa fortaleza lunar!

¡Mi varita lunar! ¡Mi poder!

¡No!

Pues me lo quedo.

Rápido, volvamos a la nave. ¿Nos lo vamos a llevar?

No podemos dejárselo a Lunática, ya has visto lo peligroso que es.

Entonces, ¿de verdad que volvemos a casa ya?

Sí. ¡Al cohete lunar! ¡Yuju!

(Música acción)

¡No! ¡Esa varita lunar era mía!

¡Mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía!

¡No hay derecho!

(Música acción)

¿Y la nave, Robot PJ Mask?

(BALBUCEA)

Muy bien hecho, compañero.

Vámonos a casa.

Sin prisa, empieza a gustarme el espacio.

Eh...

(RÍEN)

Vale.

(Música acción)

Al menos, mi lunaimán aún funciona.

Deprisa, sigue a esos PJ Masks, tengo que recuperar el cristal.

¿Eh? ¿Y ahora qué pasa?

¡Que se van a escapar!

¡Más rápido, lunaimán bobo!

¡Más rápido!

(Música suave)

¡Caray! ¡Hogar, dulce hogar!

¿Qué hacemos con el Cristal de la Luna de Cosecha?

Robot PJ Mask. ¡Oh!

¿Lo guardas en la caja fuerte de la base?

Ahí estará a salvo.

(BALBUCEA)

¿Más tranquilo, Gekko? Ahora sí.

Has sido muy valiente ahí arriba.

Al principio me daba mucho miedo, pero lo que más miedo me da de todo

es no ser un héroe si me toca salvaros.

Lo principal es que hemos parado a Lunática

y aquí todos estamos a salvo.

¡Ja! Esta vez habéis ganado, PJ plastas,

pero el cristal lunar volverá a estar en mi poder.

Ya lo veréis.

(Música tensión)

(TODOS) ¡PJ Masks, gritad "viva"!

¡Porque por la noche arreglamos el día!

(Música suave)

Eh, ¿visteis la Luna de cosecha anoche?

¡Oh, sí! (RÍE)

Pues yo la vi por un telescopio

y allí arriba pasaron cosas muy raras.