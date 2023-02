Geco toma el mando

# Gatuno. ¡Gatuno!

# Buhita. ¡Buhita!

# Gecko. ¡Gecko!

# (TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer, # salen sin temor.

# Quienes son estos héroes, # que nos llenan de valor.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos, # los proscritos, los delitos.

No sé cómo rimarlo.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks. #

GEKKO TOMA EL MANDO

(RÍEN)

Ya teníamos ganas de vacaciones.

¡Eh, oye! ¿Qué es eso? ¿Una rampa?

Pero es muy pequeña, ¿no?

Espera. ¿Estoy viendo...?

¡Huellas de Ninjalinos!

Si están en el agua, es cosa mía.

Pues nada, vacaciones en pausa.

¡PJ Masks, con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

"Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en..."

¡Buhita!

¡Sí!

"Greg se convierte en..."

¡Gekko!

¡Sí!

"Connor se convierte en..."

¡Gatuno!

(MAÚLLA)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(EMITEN SONIDOS)

(EMITE SONIDOS)

¡Están enredando en mi foso!

Pues si quieren enredar, que lo hagan en su casa.

Vale. Tú mandas, maestro de las profundidades.

(EMITE SONIDOS)

(GRITAN)

¿Eh?

(RÍEN)

¡Ja!

¿Por qué te has puesto el traje de bucear?

Coge el volante.

¡Ja!

¡Toma! ¡Uno menos!

Pero quedan muchos.

(GRITAN)

¡Lagartos locos!

¡Supermúsculos de Gekko!

Por los pelos.

Gracias. Evitar el desastre en el agua es bastante más difícil.

¿Puedes darme algún consejo?

¡Sí! Lo mejor es que hagas... Eh...

¡Yo qué sé! Pues lo que te pida el cuerpo.

(RÍE) Será lo que te pida a ti, claro.

¡Eh, cuidado!

(GRITAN)

¡Gatuno corre a la velocidad de la luz

usando su asombrosa súper...!

(GRITA)

¿Qué te ha pasado?

¡Lo siento! Ya sabes que a los gatos no nos gusta el agua.

Dime qué hago, maestro de las profundidades.

Pues entonces tendrías que... A lo mejor si...

Es que no se me da bien explicarlo.

¿Qué tal si nos ponemos a buscar a Ninja Nocturno?

¡Genial! Vosotros desde la PJ Pantalla Masks.

Y yo desde el agua, vigilando a los Ninjalinos.

Se me hace raro estar aquí

mientras Gekko hace el trabajo duro.

(EMITE SONIDOS)

Se te acerca un Ninjalino por la derecha, Gekko.

No os preocupéis.

¡Fuera de ahí, Ninjalino!

¡Ay!

¡Yuju!

(RÍEN)

(GRITAN)

¡Huy, huy! ¡Superhuida de Gekko!

(GRITAN)

¿Ah, sí?

(RÍE)

¡Gracias, hombre!

(RÍEN)

(JADEA)

¡Brum! ¡Brum!

¡Mi Gekkomóvil!

¡Brum, brum!

¡Eh! ¡Devolvédmelo!

Pero ¿qué hace?

Gekko, ¿te ayudamos?

Estamos sin hacer nada y sin rastro de Ninja Nocturno.

Está todo controlado.

Una ocasión perfecta para probar mi nuevo pegote adormecedor.

Buenas noches, PJ Masks.

¿Eh?

¿Eh?

(EMITE SONIDOS)

Me está entrando sueño.

Los búhos no dormimos de noche.

(Ronquidos)

(EMITE SONIDOS)

(EMITE SONIDOS)

¡Ja, ja! ¡Tus coleguitas PJ Masks dormirán durante 100 años!

(EMITE SONIDOS)

Aunque mis pegotes no adormecen a los robots,

esta base ya es mía.

(AMBOS) -¡Yupi!

Llevad a los durmientes a algún sitio del que no puedan escapar.

(EMITE SONIDOS)

(JADEA)

Recuperaré mi Gekkomóvil. ¡Soy el líder!

Pero qué bobo soy.

Lo que tengo que hacer es volver a la base

y que Gatuno y BuhIta me ayuden.

¡Supercamuflaje de Gekko!

¡Gatuno, Buhita, adelante!

¡Gatuno?

El único y genuino. Soy el más listo y el más rápido.

¿Qué? ¡Tú no eres Gatuno!

Así es. ¿Te lo has pasado bien con mis Ninjalinos?

¡Ninja Nocturno! ¿Qué haces en nuestra base?

¿Y mis amigos?

Se han dormido como un tronco.

(Ronquidos)

Solo roncan, roncan y roncan.

¡No! ¿Qué les has hecho? ¿Por qué están dormidos?

Para tu información, he tomado vuestra base de operaciones.

Ya no os pertenece, PJ Memo.

Así que, si no te importa...

¡Ya era hora!

(EMITEN SONIDOS)

(RÍE)

Gekkos míos, no me lo puedo creer.

Si hubiera pensado en cómo colaborar juntos en vez de intentar

hacerlo todo yo solo... Menudo líder.

Pero ya no hay remedio.

Ahora me toca ser un héroe.

¿Eh?

¡Robot PJ Masks!

Soy Gekko, adelante.

(EMITE SONIDOS)

¿Puedes ayudarme? Vale, tengo un plan.

(HABLAN EN SU IDIOMA)

¡Eh! ¡Ninja Nocturno nunca podrá vencerme!

(GRITAN)

¡Yuju!

¡Eh!

¡Aquí!

¡Voy a entrar!

¡Eh!

¡Ninjalinos!

¡Adormeced al lagartijo!

(GRITAN)

(HABLAN EN SU IDIOMA)

¡Fallasteis!

(EMITE SONIDOS)

(BOSTEZAN)

¿Robot PJ Masks?

¿Qué es esto? ¿Dónde está Gekko?

(EMITE SONIDOS)

¿Está yendo a los Ninjalinos?

¿Pegotes adormecedores?

¡Esto no me gusta ni un pelo! ¡Vamos!

¿Eh? Huy, huy...

(BOSTEZA)

Ahora os toca a vosotros.

¡No ha sido una siesta de 100 años!

¡Viento de alas de búho!

(GRITAN)

¡Gekko! ¡Le ha dormido un pegote!

(EMITE SONIDOS)

Lo... Lo siento. Intenté hacerlo todo yo solo y...

No hace falta que te disculpes. ¡Ahora trabajaremos en equipo!

¡Prepárate, Ninja Nocturno!

¡PJ Pesados!

¡Ah! ¿Cómo os atrevéis? ¡Esta base es mía!

Ni en tus mejores sueños.

Gatuno, ¿qué tal unas superrayas gatunas?

¡Eso está hecho!

¡Superrayas gatunas!

Y ahora, a vuestra casa.

¡Viento de alas de búho!

(GRITAN)

¡Y no volváis!

Hoy he metido la pata.

No he sido un buen líder y no he sabido dejarme ayudar.

Pero al final lo has sido. Ya lo creo.

Gracias a los dos por liberarnos.

Ha sido un placer.

(EMITE SONIDOS)

Hay que quitar esa bandera.

¡Esta es y siempre será la base de los PJ Masks!

¡PJ Marks, gritad "viva"!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!