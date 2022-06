# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"EL GATO DE ROBOT"

(RÍEN)

¡Yupi! ¡Bien!

¡Yuju! ¡Yupi!

Anda, mirad lo que he encontrado.

Es un collar de perro, pero ¿dónde está el perro?

A mí me parece que es un gato.

Pero ¿por qué llevará un gato collar de perro?

Pues porque es un collar de gato.

Pero bueno, ¿y dónde está el gato?

A ver si en la placa han puesto algún dato.

Pone: ¡Gatuno!

Aquí hay gato encerrado.

Sí. Habrá que investigar. PJ Masks, con energía.

(TODOS) Hacia la noche para arreglar el día.

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

(Música acción)

Amaya se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gekko!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Connor se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gatuno! (MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

Robot PJ Masks, danos alguna pista.

¿Y eso qué es? ¿Es el gato?

(BALBUCEA)

¿Tú estás seguro?

¿Y si hubiera un pobre gatito por ahí perdido?

Tenemos que salvarlo. ¡Al gatauto!

(Música acción)

¡Oídos gatunos!

(Maullidos)

¿Eh?

¡Supervelocidad gatuna!

(AMBOS) ¡Gatuno! ¡Espera!

(Maullidos)

En lo alto de este árbol.

Se ve que el pobrecito está atrapado.

Tranquilo, gatito, yo te bajaré.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

No pasa nada, pequeñín.

Ya verás como todo va a salir...

Espera, ¿qué broma es esta?

(RÍE)

¡Gatuno!

Ahí va, ¿qué me ha pasado?

(AMBOS) ¡Gatuno!

¿Qué? ¿Me pasa algo?

Eres un... ¡un gato! ¿Que soy qué?

No digas bobadas. (MAÚLLA)

¿Eh? (MAÚLLA)

¿Eh? ¡No! Mirad, un ratón.

(MAÚLLA)

¿Eh? ¡Oye! Ya te tengo.

Eres una monada, claro que sí. ¿A que es una monada, amo?

Romeo. Era una trampa.

Hola, ¿qué tal, PJ plastas? ¿O ahora sois PJ mascotas?

Pero ¿qué me has hecho?

Ay, una pluma, mía, mía, mía.

Pues convertirte en gatito.

Y no en un minino cualquiera,

en la bolita peluda más linda que hay, claro que sí.

A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí.

Os presento a mi mejor invento hasta la fecha.

Mi rayo metamorfoanimal.

Con él puedo transformar a cualquiera en el animal

que me apetezca.

Vale, pero ¿para qué?

Bueno, siempre querido tener mi propio zoo

y Robot quería una mascota, así que pensé:

"¿Por qué no convertir a toda la ciudad en animales?".

(SUSURRA)

Oh, sí. Y cuando termine me apoderaré del mundo.

Eso ni lo sueñes, Romeo. Oy, no me digas.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(SE ASOMBRA)

¿Eh?

(GRUÑE)

Me gusta el gato Gatuno, amo. ¿Puedo quedármelo?

Porfa, porfa, porfa, "please". ¿Por qué no?

Pero tienes que encargarte de cuidarlo muy bien.

Ya sabes, darle de comer, limpiar lo que ensucie... ¡Puaj!

Lo haré, amo. Lo prometo.

Romeo, déjame como estaba ahora mismo.

Le prometí a Robot una mascota. Así que no.

Y es solo cuestión de tiempo que añada un lagarto y una lechuza

a mi zoo.

(Música sigilo)

(SE ESFUERZA)

¿Eh? Ven, Gekko, Gekko, Gekko.

Voy a ir a rescatar a Gatuno.

¡Ay!

¿Pero qué haces?

¿Quieres ser un lagarto en el zoo de Romeo toda tu vida?

Pensemos un plan.

Oh, mi amiguito gatito. Mal jugado, Robot,

con superpoderes o no, sigo siendo tan veloz

que puedo escaparme. Hasta luego. No te vayas.

¿Son chuches de gato? Ay, cómo me chiflan.

Jo, no. Empiezo a comportarme como un gato.

Vamos, Gatuno, tú eres un héroe. ¿Puedes resistir la tentación o no?

(MAÚLLA)

(RONCA)

Robot está feliz.

Eh, ya vale. Oh, ¿a quién no le gustan los mimos?

Ay, se ha comido una chuche de gato.

Gatuno, ¿estás bien? No os preocupéis, tengo un plan.

¿Ya lo has oído? Tiene un plan.

Ay, las caricias en la barbilla me encantan.

(RONRONEA)

¿Qué decías? Que no entiendo nada.

Tranquilo, Gatuno, volverás a ser el que eras.

Ay...

Esto no me gusta, amo, dijiste que podía quedarme el gatito.

Y puedes quedártelo.

Entonces, romperé el rayo metamorfoanimal

para que nadie me lo pueda quitar. Es una malísima idea.

¿Por qué destruir el rayo metamorfoanimal?

Lo necesito para transformar a todos en mascotas.

Porque, amo, los PJ Masks siempre te vencen.

Yo no diría siempre, siempre.

Claro que sí, siempre, todas las veces.

(RONRONEA)

Por eso tengo que romperlo, para quedarme con mi precioso gatito.

¡No!

¿Has oído eso? Robot va a romper el rayo animal.

Hay que salvar a Gatuno antes de que sea tarde.

Vamos.

¡Síguelos, que se escapan!

No, debo romper la pistola para proteger a mi gatito.

¿Has dicho que no? No puedes negarte, esto es un orden.

No.

Ay... Está bien, los perseguiré yo solito.

Deberíamos irnos.

Oh, no...

No. Tengo que asegurarme de que Romeo no convierte

a mis amigos ni a nadie en mascotas.

¡Yuju! (LENTO) ¡No! Ven aquí.

¿Has encontrado algo?

Gatuno se comporta cada vez más como un gato

y tenemos que atraerlo hacia nosotros sea como sea.

Ajá, ¿dónde está Gatuno?

Ha vuelto con Robot.

Se estarán haciendo trajes a juego. No necesito a Robot para esto.

Eso no te lo crees ni tú.

(GRITA)

No vale.

Espera, gatito Gatuno.

¿De qué lado estás? Vamos a ver.

Del del gatito, amo. Debo romper el rayo metamorfoanimal.

¡No!

¡No! ¡No!

¡No!

¡Robot gana!

Gatuno, mira.

Anda, fíjate, hay un punto rojo en el suelo.

No se por qué, pero ahora tengo que pillarlo como sea.

¿Eh? Que voy, Gatuno bobuno.

Ay, ah...

Casi es mío. ¿Eh? ¿Dónde está ahora?

¡Bien, ja!

¡Yuju!

Cuidado, gatete. Robot, bájame.

Ah...

¡Sí! Espérame.

Romeo, ¿dónde está la marcha atrás de este chisme?

Nunca te lo diré.

Vale, entonces, ¿qué clase de animal te gustaría ser?

No te atreverás... ¡Ay!

(LADRA)

¡Ah! No, porfi, porfi, porfi.

No quiero ser un animal. Ya no me gusta.

El botón de deshacer está en un lateral.

¡Yuju! Espera un nanosegundo... ¡Au!

¿Qué?

¡Sí! ¡Yuju!

Estate quieto. ¡Yuju, bien!

Ay...

Eh, Gatuno.

(RÍE)

(LENTO) No...

Ay...

Gatuno, coge el punto, coge el punto.

(RÍE)

Estate quieto, Gatuno.

Tranquilo, gatito.

Ya estás con tu amigo.

¡Te di!

Ahora lo de la barbilla se me hace raro.

Lo siento, Robot, tengo que irme.

Oh...

Oye, Robot, gracias por cuidarme tan bien.

Lo harías fenomenal con una mascota de verdad.

¿Lo dices en serio?

A lo mejor el amo me deja tener un gato algún día.

Lo siento, Robot, y hasta otra, Romeo.

Era un plan perfecto y me lo has fastidiado

por querer tener un gatito. Lo siento, amo.

Amo, ¿puedo tener un gato de verdad, por favor? Porfi.

Ya me lo pensaré.

¿Cómo te sientes? Bien, supongo.

Oye, ¿tenemos alguna chuche de gato en la base?

(RÍEN)

(TODOS) ¡PJ Masks, gritad "viva"!