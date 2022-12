Armadylan, action hero

Take Romeo off the road

PJ Masks en inglés

Take Romeo off the road

Por su seguridad, los PJMask creen que ha llegado el momento de sacar al laboratorio de Romeo de las calles definitivamente. El robot PJMask quiere hacer algo más que darles apoyo desde la base y desea salir a patrullar con los chicos, pero estos creen que es peligroso y no está preparado.

28-12-2022 01:00:00

PJ Masks en inglés - Take Romeo off the road