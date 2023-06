¿Que me olvide de qué?

(Música)

(RÍE)

(Música)

Ahí está.

La flor del olvido.

¿Qué es un "olivio"?

Olvido, Tontín, es una flor muy rara

que solo pitufa una vez cada 100 años.

Ahora, pitufaos las pinzas.

¡Tachán!

Papá Pitufo quiere que la destruyamos,

porque si respiras su polen, te olvidas de quién eres.

Y a saber qué problemas nos podría causar.

Suenas muy gracioso con la nariz tapada.

¡Eh! Yo también sueno gracioso.

-Con pinza o no, seguro que voy a respirar ese polen.

No te preocupes, Torpe, todo irá bien.

¡Ay!

(GRITAN)

¡La tengo! ¡Y yo os tengo a vosotros!

(RÍE) ¿Gargamel?

(MAÚLLA) (GRITAN)

¡Volved aquí, mis pequeños enanos!

Esta vez no escaparéis de mí.

(RÍE)

Ya sois míos. (MAÚLLA)

(MAÚLLA)

Azrael, ¿dónde estás? ¡Pitúfese quien pueda!

¡Ojalá se olvidase de nosotros!

(GRITA) Ajá, mala suerte.

Pero buena suerte para Gargamel.

¡Tontín, espérame!

Aquí estás. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos?

-Tontín, se suponía que tenías que huir.

Menudo idiota.

¿Eh?

¡Eh, Gargamel, te has olvidado de mí!

No, solo dejaba al más insufrible para el final.

¡Irás al reino de los Pitufos hervidos!

No, tú te vas al reino del olvido.

Ah...

(ESTORNUDA)

Tenemos que pitufarnos de aquí. Esperad.

¿Eh?

Hola, pequeños elfos, ¿qué hacéis en el bosque?

Ahora que lo pienso, ¿qué hago yo en el bosque?

Funciona, la flor del olvido le ha pitufado la memoria.

Entonces, ¿no sabe quiénes somos?

Mejor aún, no se acuerda ni de quién es él.

Podemos pitufar con él y no nos hará nada.

O podemos pitufarnos.

¿Qué son estos trapos tan horribles?

¿Te vienes, Filósofo?

¡No, quédate, por favor,

el bosque me da miedo y no puedo ir a casa

porque no sé dónde vivo!

(LLORA)

Voy a ayudarle, es lo que haría un buen Pitufo.

Nosotros nos vamos de aquí, eso es lo que van a hacer estos Pitufos.

(LLORA) Vamos, vamos, no llores.

Te llevaré a casa. ¿De verdad harías eso?

Hay que avisar a la aldea de este nuevo Gargamel.

Apuesto mis torpes pies

a que no estará tan simpático mucho tiempo.

-Torpe, espérame.

(GRITAN) -¡Perdón!

-¿Torpe?

Resumiendo mis consejos de supervivencia,

1 de 3455, si estás perdido en el bosque,

los frutos azules te salvan y los frutos rojos te envenenan.

Oh, vaya, ¿y qué va después del 3455?

¿De verdad quieres saberlo?

Normalmente, los Pitufos me dicen que me calle.

¿Por qué, si sabes tantas cosas?

Por algo me llaman Filósofo.

Hemos llegado.

Ah, pero tengo un millón de cosas que preguntarte.

Bueno, podría quedarme un ratito más, ¿vale?

(RÍE) Buena idea.

Ah, no me puedo creer que este sea mi hogar.

Es tan siniestro.

Y no recuerdo tener nada de estos trastos.

Y esto parece malvado. Para nada,

son solo exóticos ingredientes de cocina.

¿Qué es esto? Jengibre mágico,

un superalimento que te ayuda a pitufar la memoria.

(GRITA) Pero...

Este se ha puesto malo. ¿Eh?

(RÍE)

No entiendo cómo puedo vivir así.

Eh, podría ayudarte a limpiar, me encanta organizar

por orden alfabético, es mi pasatiempo favorito.

¡Uy, sí, sí, sí!

# La, la, la, la, la, la, # la, la, la, la, la, la. #

(RÍE)

# La, la, la, la, la, la. #

Ah, ya no huele a huevos podridos y hay mucho más espacio.

Un hogar perfecto tiene que estar organizado por orden alfabético.

¿Qué haría Filósofo? Ese es mi nuevo lema.

Y hasta he encontrado unas gafas detrás de una estantería.

Eh... Te quedan perfectas.

¿Qué hacemos ahora, jefe?

Podríamos catalogar el huerto,

nunca se es demasiado organizado, ¿verdad?

(MAÚLLA) Qué gran idea. (RÍE)

(GRITA) ¡Hola!

Qué minino más bonito.

No, gato malo, no se ataca al amigo Pitufo, ¿eh?

Te quedarás aquí hasta que te calmes,

mi dulce criaturita.

(MAÚLLA)

Ah, gracias por salvarme. Ay, haría cualquier cosa

por mi mejor amigo, ¿sabes? ¿Mejores amigos? Qué rápido.

(RÍE) ¿Qué estás pitufando aquí,

Bromista? Me han contado lo de Gargamel

y quería verlo. ¡Hola!

Genial, pues ya le has visto, ahora, vete,

que lo vas a fastidiar todo, adiós. Espera, que se quede, además,

siempre dices que todos los Pitufos son mis amigos, ¿no?

Eh...

Sí. Cuánto me alegro,

porque he invitado a un montón de Pitufos.

(SILBA)

¿Una fiesta de Pitufos? ¡Voy a por unas pizzas!

¡Yuju! (RÍE)

¡Todos a la choza! ¡Esperad, esperad!

Recordad, Gargamel es un amigo,

así que tratadle a él y a su choza con el respeto más pitufo.

¡Y que lo digas, Filósofo, venga, chicos!

(SUSPIRA)

¿Qué?

Eh, no toques eso, que es nuestro. ¿Es tuyo?

Bueno, de Gargui.

Nos hemos pasado el día organizando, ¿sabes?

¿Le llamas Gargui? ¡Eh, dame eso!

Por favor, no pituféis nada.

¡Tachán! Pizza para mis amigos.

¡Oh! -¡Qué pitufa!

-Gracias, pero ¿dónde está el postre?

¡Ahí va! Tienes razón, se me olvidó.

¡Qué tonto soy, voy a por un helado, ahora vuelvo!

(MAÚLLA)

-¡Choca!

(RÍE)

(CANTA)

(Música)

-Venga, chicos, a pitufar.

-¡Allá voy!

¡Yuju!

¡Odio a los Pitufos!

Ay...

¿Eh? ¡Goloso, el jengibre mágico!

Vuelve a meterlo ahí, si Gargamel se lo come,

recordará todo y nos pitufará a todos, ¡es peligroso!

¡Que me lo des! ¡No, no, no!

¡Mi comida!

Has echado a perder mi comida.

¿Eh, dónde está?

(Golpe)

Bromista, ¿qué has pitufado ahora?

# La, la, la, la, la, la, la, la. #

¿Eh?

(MAÚLLA)

Uy, gracias, pero no me comeré eso, odio el jengibre.

Me da unos gases horribles.

(GRITA)

(TOSE)

¿Qué ha pasado? (MAÚLLA)

Venga, Bromista, llévatelos a la aldea.

Pitufines, ¡he vuelto!

Y traigo helado.

(TODOS) ¡Hip, hip, hurra!

Qué bien lo vamos a pasar, será un festín. (RÍE)

Y vosotros seréis el postre.

¡A por ellos, Azrael! (MAÚLLA)

(TODOS GRITAN)

-¡Pitúfese quien pueda! Entonces, ¿ya no eres...?

¿Tu amigo? Más bien al contrario,

jamás seré tu amigo, os aborrezco a todos.

(GRITA)

¡No escaparás, Pitufo!

¡Prepárate para hervir!

¡Aquí! -¡Aquí!

-¡Aquí! -¡Aquí!

(GRITAN)

(SILBA)

-Vamos a pitufarnos de aquí.

(RÍE)

-¡Toma ya!

¡Ay, estaos quietos!

(GRITA)

Vamos, chicos. -Se acabó la fiesta.

-Qué divertido.

Sí, pero me da pena perder un amigo.

¿De verdad, Filósofo? ¿Qué clase de amigo quiere comerte de postre?

Yo no. Seguro que sabes de pena.