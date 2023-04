Cuidando a bebe pitufo

(Música)

(Tarareo)

(TARAREA)

¿Mm...? ¡Oh!

¡Fuego! ¡Rápido, llamad a los bomberos!

-Tontín.

-Hola, Torpe.

-Nosotros somos los bomberos.

-¿Mm...?

Oh...

-Y entonces le pitufé mi...

(Sirena)

(GRITAN)

¡No temáis! ¡Los bomberos ya están aquí!

(TARAREA)

¿Quién quiere pitufar mis deliciosos pastelitos?

(JUNTOS) ¡Nosotros! ¡Nosotros!

¡Pastelitos, pastelitos!

(Campana)

(Claxon)

(GRITAN)

(GRITAN)

Perdón.

(GRITAN)

¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mis deliciosos pastelitos!

-Has salvado uno.

-¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego?

-¡No hay ningún fuego, "atontao"!

¡Es sólo el humo de mi horno!

Hoy no habrá comida por culpa de vosotros dos, inútiles.

-Oh... ¡Oh!

-Estos tíos son lo peor.

-¿Se puede ser más pitufo? -Habría que despedirlos.

Los demás deberían apreciarnos más.

-Sí, porque somos los mejores inútiles que hayan visto jamás.

¿En verdad que sí, Bebé?

Mm...

-Tú no lo entiendes, Tontín.

Se creen que somos un par de ineptos.

-¿Y eso no es bueno?

-No.

Si hubiera alguna forma de enseñarles

lo buenos pitufos que somos.

(Golpe)

(Golpes)

(Golpes)

Para de hacer ruido.

(SOLLOZA)

Oh...

Bebé, por favor, compórtate. Tengo que trabajar.

Oh... ¡No, no!

¡Bebé, no toques eso!

Eso es. Esa es la solución.

-Sí. Haremos una poción que nos pitufe la cara, así aprenderán.

-No, Tontín. Cuidaremos de Bebé.

Así los pitufos por fin verán lo útiles que somos.

-No lo entiendo. -Oh.

Da igual. Tú sígueme a mí, ¿vale?

¡Bebé, baja de ahí!

¿Eh?

¡No, no!

¡No, por ahí no!

¡Ya lo tengo!

Este bebé me pitufa de los nervios.

Oh.

Papá Pitufo, ¿te parece bien que cuidemos de Bebé hoy?

No sé yo.

Cuidar de Bebé puede ser bastante... difícil.

Por eso somos los pitufos perfectos para el trabajo,

porque no valemos para nada.

-No, es al contrario.

Bueno, todos los demás están muy ocupados.

Mm... Está bien.

Pero tenéis que estar muy atentos para que Bebé no se pitufe de aquí.

(AMBOS) A la orden, Papá Pitufo.

¿Mm?

¿Mm...?

Por todos los pitufos, ¿dónde se ha ido?

(RÍE)

-¡Bebé! -¡Eh!

Ven aquí, tú.

No, no, Bebé, no puedes pitufarte así.

-Eso. Quédate cerquita del tío Tontín y de tío Torpe.

-Oh, no, ¿no irás a...?

-(LLORA)

-Oh.

No llores, Bebé.

-¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?

-Ya sé.

Vamos a jugar al "pitubol".

¡Ay!

-¡Mía! ¡Ay!

-(RÍE)

(RÍEN)

Ten cuidado con él, Tontín. -Vale.

(RÍE)

-Tontín.

(RÍE)

¡Oh! Ay.

Ah...

(GRITAN)

¿Eh?

¡Ay!

-(RÍE)

Demostrarle a los demás que no somos imbéciles

es más difícil de lo que creía.

-Mira, Bebé se ha pitufado.

Necesita una siesta.

-¿Una siesta?

(BOSTEZA)

El bebé necesita una siesta, una siesta bien larga.

(RONCAN)

¡Oy! Qué gozada.

(BOSTEZA)

¿Eh?

¡Tontín, despierta!

¡Bebé no está!

-Vale, Bebé no está.

¡Eh, Bebé no está!

-¿Se habrá ido al bosque?

Eso significa que estás solo.

¡Y asustado! ¡Y con frío!

Y con hambre.

-(RÍE)

(ESTORNUDA)

(GRITA)

¡Guau!

(RÍE)

(Ronquidos)

-(RONCA)

¡Oh, el chupete de Bebé!

Solo puede significar una cosa.

-Que los bebés tienen alas.

-No es momento para bromas, Tontín.

Eso es que ha bajado por aquí.

-Pues nosotros tendremos que bajar también.

-Un segundo. Tenemos que ir con cuidado,

el barranco parece muy escarpado.

Déjame a mí primer...

¡Oh! ¡Ah!

Estoy bien, pero tú deberías buscarte otra forma de bajar.

-Bueno, él es el experto.

-¡Ay! Te he dicho que te buscases otra forma de bajar.

-Perdón.

Ajá. (RÍE)

(ESTORNUDA)

¡Guau! ¡Oh!

-¿Oh?

Mm...

Bebé muy bueno.

Boca Grande no comer Bebé.

Ogro tener corazón tan grande como estómago.

(Rugido de tripas)

Bebé tiene hambre.

Bebé espera aquí mismo.

Boca Grande traer comida.

Oh...

(RÍE)

(RESPIRAN CANSADOS)

Oh, el peluche de Bebé. Tiene que estar cerca.

-Eso significa que vamos a salvar a Bebé.

Al final no somos unos ineptos.

# No somos unos ineptos, # no somos unos ineptos,

# no somos unos ineptos... # -¡Ah!

Un o... Un o...

-Ya lo sé, es un oso.

(GRUÑE)

¡Oso! -¡Pitúfese quien pueda!

-(GRUÑE)

-¡Ah, ah, ah! ¡Oy!

(GRITAN)

-¿Eh?

(GRITAN)

Oh...

Aquí está mi Bebé.

Boca Grande da de comer a Bebé con hambre.

-(HUELE)

¡Buah! ¿A quién llamas bebé, pedazo de bestia?

-¿Bebé habla?

-¡Vamos a pitufarnos de aquí!

-(LLORA) Bebé crece muy rápido.

(MAÚLLA)

¡Silencio, alimaña ruidosa!

Intento buscar un conjuro que atraiga a los pitufos a mi guarida.

Este podría funcionar.

¿Eh?

Un bebé pitufo.

Hola, horrible...

adorable pitufito.

¿Has venido a jugar en la guarida del malvado hechicero?

Cuidado, Bebé. Esos libros no son un juguete.

(MAÚLLA)

¿Eh?

Oh, vuelve aquí, gnomo trepador.

¡Oh!

¿Eh?

¡Baja de ahí, condenada criatura!

(BEBÉ GRITA)

¡Ah!

¿Eh?

¡Enano infernal!

¡Azrael, haz algo!

¡Au!

¡No!

¿Eh? Oh, oh...

(MAÚLLA)

¡Azrael, vuelve aquí!

¡Y tú, baja de ahí, mocoso azul!

Hay que encontrar a Bebé antes de que se meta en más líos.

-¿Más líos? ¿Qué va a hacer?

¿Meterse en la guarida de Gargamel?

(RÍE)

¡Ese gran inútil!

De igual, me encargaré de ese condenado Bebé.

Ah, la guarida de Gargamel.

¡Vuelve aquí!

¡Ay!

Mami, ayuda.

¡No temas! -¡Ya llegan los bomberos!

-¡Uy, uy!

-Suelta al bebé, Gargamel.

-Hemos venido a rescatarle.

-(RÍE)

Por fin. Sí, por favor, lleváoslo.

Os lo suplico.

¡Me rindo! ¡Quiero a mi mami!

¿Gargamel se rinde?

¿Eso significa que lo hemos vencido?

-Lo conseguimos. ¡Lo conseguimos! -¡Bien!

-¡Guau!

Aquí tienes, Papá Pitufo.

Mm... Parece que lo habéis pitufado de maravilla cuidando de Bebé.

¿Dudabas de nosotros? (CARRASPEA)

Pues, en fin, da gusto saber

que Bebé siempre estará sano y pitufo en vuestras manos.

(AMBOS) Exacto.

-Um... ¿Bebé?

(Alarma)

¡La alarma!

(Sirena)