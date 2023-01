(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"SIR MECHITA"

(Tormenta)

(ASUSTADO)

No pasa nada, solo es un tormentón.

(Música)

¡Oh!

¡Tachán!

Qué guay.

Mechi, mira allí, algo pasa. ¿Eh?

Estaba cogiendo setas junto a las ruinas y me la he encontrado,

pero ya está vendida.

Oh... ¿Quién la habrá comprado?

Servidora.

Bueno, mi madre.

-Perfecto, Somnella.

La dejaré aquí expuesta hasta que tu madre envíe a alguien a buscarla.

-Queridos Pinocho, Mechita, os presento...

al temido caballero Fiero.

¿Fiero? ¿Esa chatarra roñosa?

Esta armadura era de un caballero al que mi antepasado,

el caballero Guntram, venció en un duelo hace exactamente 100 años.

Qué chulo.

Seguro que fue un combate increíble. Anda, cuéntanoslo. Porfi.

¡Ja!

Fiero era famoso por ser un brutal adversario

con una fuerza sobrehumana.

Guntram era muy valiente, pero sufrió los golpes terribles

de su poderoso adversario.

El cruento combate de los dos caballeros

siguió hasta los muros del castillo,

pero justo cuando el caballero Fiero tenía la victoria asegurada,

Guntram lo sorprendió con su patada secreta.

Derrotando finalmente al caballero Fiero.

(RÍE)

¡Alucino!

En cierto modo, es por Guntram por lo que entreno a diario,

para algún día ser una caballera como él.

Pues a mí también me gustaría ser caballero".

(RÍE)

Podemos entrenar juntos, si quieres. ¡Qué guay!

¿Y a qué estamos esperando? ¿Adónde vas?

Valentía y honor. Valentía y honor.

¿Eh?

Es lo único que he encontrado en la cocina.

No me dejan jugar con los cuchillos. (RÍE)

Nada, no pasa nada. ¡Ataca!

Por la derecha.

¡Oh!

(SUSPIRA)

(RÍE) Ha sido impresionante.

¿Y qué vas a usar de caballo, una carretilla?

Oye, Volpek, ¿no tienes nada mejor que hacer...

en algún otro sitio?

Eh, Mechita. En casa tenemos un colador viejo.

¿Quieres usarlo de casco? ¡Qué rabia!

Espera, Mechi, no te rindas. Es inútil.

Solo estoy haciendo el ridículo.

Pero claro, qué más puedo hacer con un rodillo tan simplón.

¡Eh, tienes razón! ¡Esperadme aquí!

Genial.

¿Me enseñas también la patada secreta de tu antepasado?

La clave de la patada secreta es que es secreta.

Guntram nunca se la enseñó a nadie.

Tranquilo, Mechi, con esto entrenarás como un caballero.

¡Tachán!

¿Qué es esa cosa?

Se la he cogido prestada a Alí Babá mientras estaba ordenando el género.

(SORPRENDIDA) ¿Esa espada pertenecía al caballero Fiero?

¿Pero te has vuelto loco?

A ver, tampoco es que la vaya a echar de menos.

¿Con esa espada parecería mucho más un caballero, verdad?

(GRITA)

¿Qué?

(GRITA)

¿Quién osa tocar mi espada? ¡Os voy a machacar!

Nochi, ¡has despertado al fantasma!

Inca la rodilla en el suelo

y entrégale la espada como muestra de respeto.

Lo siento. Le pido disculpas caballerescas.

Veo que al menos conoces nuestras costumbres.

¿Tú quién eres?

-Yo me llamo Somnella, descendiente del caballero Guntram.

-¿Ese traidor? ¡Esa víbora malvada!

-¿Traidor? ¿Víbora?

Eso lo dices porque te venció.

-Traidora como tu antepasado.

Os voy a dar una lección a ti y a tus amigos.

-Antes tendrás que cogerme.

(Música)

-¡No!

(Continúa la música)

¡Alto, al ladrón!

(Continúa la música)

(GRITA)

(Continúa la música)

(GRITA)

-¡Bien hecho, Somnella!

-¡Eh, hojalata!

-¿Eh?

Nochi, esto es culpa tuya. Haz algo.

¿Cómo iba yo a saber que la armadura estaba habitada

por un fantasma gruñón?

(RÍE)

¡No!

(Música suspense)

¡Ay! Dimito.

¡Oh!

¡Traidora, no aludirás mi venganza!

(GRITAN)

-¡Oye!

Es maravillosa. Pero necesita refuerzos.

Cierto, voy yo.

Quien ríe el último ríe mejor.

(GRITA)

¡Socorro, sacadme de este chisme! (GRITA)

-¡Un cómplice!

Te haré pagar por los demás.

¿Qué?

Sin ese tablón de madera encantado no podrás escapar de mí.

(GRITA)

(Música animada)

¡Eres tan cobarde como tu antepasado!

-Y tú eres un mal perdedor.

¡Somnella, no te muevas, ya llegan los refuerzos!

¿Y quién estaría tan loco como para retarme?

¡Valentía y honor! (GRITA)

¡Vaya refuerzo!

¿Será cretino? (RÍE)

Es una forma poco común de retar a duelo a un caballero,

pero de acuerdo, acepto.

Habrá duelo. ¿Un duelo? ¿Conmigo?

No, no, no.

Vamos a ver de qué está hecho tu campeón.

En guardia, caballero.

(Música)

Eh, lo conseguí. ¿Lo ha visto, Somnella?

Corre, Mechita. Es muy peligroso.

(Continúa la música)

Espera, solo he dado una clase con Somnella.

Pues me temo que no darás ninguna más.

(GRITA)

Has luchado bien, pero ha llegado el momento de acabar con esto.

Mechita, mi tirabuzón. Puedes hacerlo.

(DUDA)

A ver, ahora qué te pasa. (GRITA)

¡Oh, no!

Le dan miedo las alturas. Deprisa, se va a caer.

(GRITA)

¿A eso es a lo que el caballero Guntram llamaba patada secreta?

-Sí...

Descubrió que yo tenía mucho vértigo y lo usó para ridiculizarme

y lograr derrotarme.

-Entonces traicionó todas la leyes de caballería.

No debía haber ganado.

Yo, Somnella, en nombre de mi familia os pido perdón.

Vos sois el ganador.

-Somnella, a diferencia de tu antepasado,

tú sí tienes espíritu caballeresco.

Y tu campeón ha mostrado un gran coraje,

aunque su estilo deje bastante que desear.

Os echaré de menos.

¿Cómo? ¿Es que os marcháis?

Ahora que estoy en paz, mi misión aquí está cumplida.

Pero quién sabe, puede que vuelva algún día a saludaros.

(Música)

Oye, pues caballero Mechita no suena nada mal.

La verdad es que no creo que ser caballero sea lo mío.

Pues qué pena. Has sido mucho más valiente que algunos.