Hungry like an ogre

La aldea encantada de Pinocho en inglés

Después de pelear con Volpek, Korat decide que Pinocho será su nuevo mejor amigo. Pero Korat resulta ser un amigo demasiado considerado, que pronto se vuelve incómodo. Para empeorar las cosas, Mechita se vuelve ligeramente celoso.

11 min, 36 sec

14-04-2025 01:00:00

