Here to help

Nightmare, did you say nightmare?

149993

La aldea encantada de Pinocho en inglés

6666456

Nightmare, did you say nightmare?

Después de ser burlado por Pinocho, Volpek busca una forma de vengarse. Un personaje desconocido se acerca a él y se ofrece a hacer realidad la peor pesadilla del héroe. Volpek firma el pacto, luego se convierte en una víctima.



11 min, 39 sec

14-04-2025 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6666456/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/pinocho-ingles/video/nightmare-did-you-say-nightmare/6666456/

https://www.rtve.es/v/6666456/

La aldea encantada de Pinocho en inglés - Nightmare, did you say nightmare?