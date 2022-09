My father the hero

149993

La aldea encantada de Pinocho en inglés

6642383

The golden fish

Hoy es el Día del Pez Dorado: la persona que pesca el pez puede pedirle que le conceda un deseo: el deseo de Pinocho es que su nariz ya no crezca cuando miente. Sin embargo, él no es el único que pesca. Todos sus amigos están decididos a que se les concedan sus propios deseos, Volpek en particular.