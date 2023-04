Misión - Rescatar pingüino emperador

# Vamos todos juntos

# en busca de aventuras,

# ayuda y protección # será nuestra misión.

# Somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal. Petronix.

# De animalito en algún lugar. # Petronix.

# Peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

# ¡Petronix! #

(Música)

-Alteza,

os presento a vuestra nueva mascota,

el pingüino emperador.

-Oh, un emperador.

Es un honor.

Al fin una mascota real digna de una princesa como yo.

-Sí. -Vamos a jugar.

Vamos, coge la diadema.

¿Eh? ¿Qué?

Peeves,

pero ¿se puede saber por qué no vuela?

-Ah, eh...

-Este pingüino está roto.

Tráigame otro que funcione bien.

-Pero Su Caprichosa Alteza, los pingüinos no vuelan.

-¿O sea que todos son igual que este?

-Sí, Su Majestad.

-Entonces, busca una manera de hacerlo volar.

-Ante vos, el centro antigravedad.

Con un simple toque,

el pingüino se volverá tan ligero que saldrá flotando.

-Oh, qué chachi.

Déjame hacerlo.

-Así, muy bien.

-¡Yuju!

Volando por los aires.

(Música)

(JADEA)

Muy bien, Paul-E,

lo has conseguido.

"Lo has conseguido".

Demasiado alto.

¡Ay!

(RÍE) (RÍE)

Muy bien, Kitt-10. Muy bien, Pup-E.

(SUSPIRA) En fin, si no puedes volar o saltar,

este juego es complicado para ti, ¿eh, Shell-E?

(Alarma)

Chicos, animal en peligro.

Nos necesitan, Defenders.

A la patrullera. (TODOS) ¡Bien!

(Música)

¡Bien!

(Ladridos)

¡Bien!

(RÍE) ¡Vamos!

(RÍE)

¡En marcha!

¡Allá vamos!

(Música)

(Música)

Vaya, estamos aterrizando en la Antártida.

Ahora veamos dónde está el problema.

Qué raro,

ese frailecillo está flotando.

En realidad es un pingüino emperador.

Son muy grandes y te aseguro que no vuelan.

Pobrecito,

seguro que hay algún malvado detrás de esto.

Los Petronix Defenders llegarán al fondo del asunto.

Eh... Mejor id vosotros, Shell-E no puede volar ni saltar.

Solo seremos un estorbo.

Pero tú sabes mucho sobre animales. Necesitamos vuestra ayuda.

Sí, Kitt-10 y yo nos quedaremos en la nave

por si nos necesitáis.

Haremos lo que podamos, ¿verdad, Shell-E?

Muy bien, Petronix Defenders...

(TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

¡Al rescate!

(Música)

Espero no decepcionarles, Shell-E.

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

Es la princesa Petswiper.

Ella está detrás de todo esto.

Es increíble,

¿cómo ha hecho para que ese pingüino vuele?

Su robomayordomo ha usado uno de sus aparatos.

Es malísima.

(RÍE)

Otro pingüino.

(RÍE) ¡A volar!

Ya sé, está utilizando un cetro antigravedad.

Tenemos que detenerla. Venga, vamos.

(Ladridos)

Jia y yo los distraeremos. Buena idea, Matt.

Tú le quitas el cetro y lo desactivas.

¿Quién? ¿Yo?

Eh... Vale.

¡En marcha!

Cielos, espero no meter la pata.

Esto es mejor que los globos de cumpleaños,

pero yo quiero todavía más.

-Sí, princesa, aquí tiene.

-Oh... ¿Eh?

¿Qué está haciendo ese pajarraco aquí?

Haz algo, Peeves.

-Sí, princesa.

Oh...

Oh, oh...

Uo, uo, uo...

Oh, cielos.

Déjalos en paz, princesa.

Sí, los pingüinos no son mascotas.

Lanzando cuerdas.

-Quietos ahí. ¡Oh!

-(GRITA)

Estos Petronix pesados

siempre tienen que venir a estropearme la diversión.

Venga, Tim, pilla el cetro.

Eh... Sí, claro, solo...

Ni lo sueñes.

Con esa ridícula tortuga no puedes hacer nada.

(RÍE)

No, no le hagas caso, Tim. Atrápalo.

-No toques eso.

-(RÍE)

Ya era hora.

Os convertiré en globitos.

(GRITA) ¡Oh, no!

De eso nada.

Yo hago lo que quiero.

¡Toma!

¡Jia! ¿Eh? ¡Oh!

¡No! "Oh, no".

¿Qué tal por ahí arriba?

Bien, ¿verdad?

¿No me digáis? (RÍE)

Tim, debes bajarnos antes de que el viento nos aleje.

Solo tú puedes salvarlos.

¿Pero cómo?

Shell-E no sabe volar ni saltar. ¿Qué podemos hacer?

Ánimo, Tim.

Seguro que encuentras un modo de sacarnos de este apuro.

No si se suma a mi desfile volador.

¡Oh, no!

-¡Peeves! Ayúdame. -Ahora mismo, alteza.

¡Tim! ¡Cuidado!

Ay...

Saludos, princesa.

Lanzando superdisco.

¿Eh?

Atrapa el cetro, Tim.

¡Y deprisa!

Vale, lo intentaré.

(Música)

¿Qué? No permitiré que se lleve mi cetro.

¡Peeves, a por ellos!

-Enseguida, princesa.

¿Dónde se ha metido el cetro? ¿Y si se ha perdido para siempre?

Tienes razón, no podemos rendirnos.

Los amigos nos necesitan.

Emma, ¿me recibes? Aquí estoy, Tim.

Necesito que encuentres el cetro

antes de que la princesa le ponga las manos encima.

No permitiremos que eso suceda.

Ahora mismo.

(Música)

Oh, esas focas están jugueteando con el cetro.

Delante de ti, al otro lado de la colina.

Gracias, Emma.

Ahí está.

Oh, oh. Démonos prisa.

-¡Acelera, Peeves!

-Hago lo que puedo.

-Encima te quejas.

Mi carruaje habría sido más útil.

Tim, ¿has encontrado el cetro?

Sí, lo he encontrado.

Por aquí empieza a levantarse vientecillo...

Pero lo han cogido unas focas y están muy a gusto jugando con él.

Pero tú entiendes mucho de animales, Tim.

Seguro que puedes. Confiamos en ti, Tim.

Tienen razón, Shell-E, entiendo mucho de animales.

Las focas son juguetonas,

así que les enseñaré un nuevo juego.

(Música)

Hola, amiguitos, ¿jugamos a la pelotita?

(RÍE)

-Eres demasiado lento, Peeves. Ponte en modo turbo mayordomo.

-Si insistís, princesa...

(RÍE)

(GRITA) ¡No!

¡Es mío!

Da media vuelta, rápido.

Vamos, Shell-E.

Tenemos que alcanzarlos.

Activando Petronix Max Modo.

(Música)

Ánimo, Shell-E.

Superturbo ruedas.

(Música)

Necesitamos impulso

para llegar al cetro antes que ellos.

Activando superchorro.

¿Eh?

No, no, no, no.

¿Cómo nos ha podido adelantar una tortuga?

Bien hecho, Shell-E.

Es el fin del cetro antigravedad.

¿Eh?

(Música)

Ya está.

¡No! Mi cetro...

(GRITA)

-Pobre de mí,

¿estoy boca arriba o boca abajo?

(RÍE)

Estáis a salvo.

Sí, has destruido el cetro justo a tiempo.

Pero nuestra misión todavía no ha acabado.

Vamos a la colonia de pingüinos.

(Música)

Volved con vuestros amigos.

Mirad, están felices de volver a la naturaleza.

Y todo gracias a ti y a Shell-E.

Sí, no estaba seguro de conseguirlo,

pero habéis confiado en nosotros.

Estáis perfectamente capacitados para solucionar el problema.

Shell-E es increíble.

Por supuesto que sí.

¿Lo has oído, Shell-E? Lo conseguimos.

Otro animal salvado, compañeros.