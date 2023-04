Misión - rescatar perros husky

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt. # Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar, # peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders. # Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

-Date prisa, Peeves. Quiero mis propios husky para la carroza.

-Pues claro, princesa. Tendréis vuestro propio equipo de huskys.

Perritos, perritos, vamos.

-¡Y voilà! -Muy bien, chuchitos bonitos.

¡Hala, a correr!

-Peeves, haz que corran. -Claro, princesa.

(Trompeta)

¡Yupi!

El primero que llegue a los helados, gana.

Esperad, creo que he perdido el vale.

Igual se te ha caído.

(LADRA)

Hagamos una carrera y veamos quien pilla el vale primero.

¿Quién ganara? Pup-E.

Kitt-10. Shell-E.

Paul-E. ¡Adelante!

(Música)

Y el ganador es...

Vale, ha sido un empate.

Gracias, Pup-E. (LADRA)

¿A qué vienen esas caras? Habéis ganado todos.

Animal en peligro. Petronix Defenders.

(JUNTOS) ¡Al rescate!

(Música)

A la patrullera.

(Música)

¡Vamos!

¡En marcha!

(Música)

(Música)

Compañeros, hemos aterrizado en el Ártico,

veamos dónde está el problema.

La princesa Petswiper otra vez, ha robado una manada de perros.

Esos no son perros corrientes, son huskys siberianos.

Es cierto, son muy competitivos. ¿Tú crees que les podrías ganar?

Está claro que nuestras mascotas quieren competir.

Pobres huskys, se van a tensar enseguida.

No hay derecho, son perros de trineo para correr por la nieve,

no para tirar de una carroza.

Para salvarlos habrá que actuar con rapidez.

Pero tenemos que ir todos, ¿de acuerdo? Petronix Defenders.

(JUNTOS) ¡Al rescate!

¡Quietos! Esperadnos.

(Música)

Vamos allá.

(Música)

Más despacio, chicos.

Han encontrado algo. ¡Gatoescáner!

Sí, estas huellas son de husky siberiano.

Bien hecho, Kitt-10. Es otro empate, Emma.

Buen trabajo, chicos.

Creo que han tenido que ir en esa dirección, vamos.

Kitt-10, espéranos. ¿Qué les pasa a las mascotas?

Hoy están muy raras.

Sí, como si quisieran ser los primeros.

(Música)

(RÍE)

¿Qué habéis visto?

Mirad, allí. Activando visión Petronix.

(RÍE) Peeves, ¿por qué hemos parado?

Creo que se han cansado de arrastrar el carruaje.

-Arriba, moved esas patas.

Peeves, ¡haz que corran! ¡Ya!

-Enseguida, princesa.

Buen chico, vamos. Vamos, se buen chico.

No, no, no. Quietos.

Venga, arriba.

(GRUÑE)

Es horrible, no son caballitos de circo.

Tranquila, los rescataremos enseguida.

Tengo una idea.

Tenemos que acercarnos con cuidado y poner a Pup-E

como líder de la manada. ¡Sí, Pup-E y los guiará hasta casa!

Shhh. Perdón. No debemos asustarlos.

Exacto, Tim. Petronix Defenders, acerquémonos.

(Trompeta)

(RÍE)

(Trompeta)

¡Yupi!

Muy bien, Gia y yo estamos en posición.

Nosotros también. Muy bien, chicos.

No olvidéis esperar la señal, ¿de acuerdo? Pup-E saldrá el primero.

(LADRA) Pup-E saldrá primero.

(MAÚLLA)

Ya te tocará a ti.

Vamos, chuchos, a correr.

Aquí llegan la princesa y los huskys.

Recibido. Pup-E va primero.

(LADRA) Pup-E va primero.

Paul-E, ¡no!

(Música)

Los Petronix Defenders.

¡Para!

-¡Detenlos! -Muy bien, princesa.

(Música)

(JUNTOS) ¡Oh no!

No puede ser.

(RÍE) -Bien hecho, Peeves.

-No hay de qué, princesa.

(MAULLA) ¡Kitt-10!

No, Shell-E, vuelve aquí.

-Peeves, me toca. -Sí, princesa.

Buena puntería, princesa.

Bien, soy la mejor tiradora del mundo.

(RÍE) -Suficiente, nos vamos.

-Muy bien, princesa. ¡Arre!

(GIMEN)

Parecen asustados, princesa.

(GRUÑE) -Me da igual, haz que corran.

-Claro.

(Trompeta)

(GRITAN) ¡No tan deprisa!

Pup-E, Paul-E. ¿Estais bien?

Kitt-10, estás a salvo. Qué miedo he pasado.

Super pianófono. Os liberaré.

Las mascotas competían entre ellas y no se han ajustado

al plan para nada.

(MAÚLLA)

Estais todos bien, ahora escuchadme muy bien:

esto no es una carrera, los huskys corren en equipo

y eso mismo es lo que nosotros debemos hacer.

Los rescataremos si colaboramos, ¿verdad?

Ahora todos juntos,

(JUNTOS) ¡Petronix Maxmodo!

(Música)

¡Super turboruedas!

¡Vamos alla!

-¡Socorro!

-¡Oh, cielos!

(GRITA)

¿Qué pasa, qué es esto? (GRITA)

Ánimo, Paul-E.

¡Peeves, para a estos perros!

Ten cuidado, Gia. Tranquilo, como siempre.

¡Supergarras!

Espera, ¿qué está pasando? Adelante, corta la cuerda.

(GRITA)

Bien, Kitt-10. ¡Supergato lazo!

Que alguien pare esto, me voy a matar.

Tim, ahora tú. Ahora mismo.

¿Por qué no se para esto?

¡Super hidroescudo! Vale, tomate tu tiempo.

Se acabó, princesa Petswiper.

No he pasado miedo, quedaos con los huskys.

Yo prefiero los caballos. Peeves, es hora de irnos.

¿Peeves?

¿Peeves?

(GIME) Ya voy, princesa mía.

-Más rápido, Peeves.

-Cielos.

Es horrible, nunca cambiará.

Son tan bonitos. Misión cumplida.

Venga, nos vamos a casa, equipo.

Espero que no estéis hartos de tanto frío

porque teníamos unos helados pendientes, ¿no?

(CELEBRAN)

¿Una carrerita?

(JUNTOS) ¡Sí!

Venga.

Vale, entendido. Nada de carreras. Hay montones de helado para todos.

(RÍEN)