Misión - rescatar flamencos rosas

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

Rosa, rosa, rosa por todas partes. ¡Ay...!

Peeves, pásame el maletín.

-Ahora mismo, Princesa.

Aquí está. -¡Oh! Perfecto.

Ahora electrogrillete.

-Oh, oh. Oh.

-Atrapad esos flamencos rosas.

(RÍE)

(RÍE)

Cuánto rosa.

Estos flamencos quedarán preciosos en mi carroza.

-Excelente elección, Princesa. -(RÍE)

Hasta luego.

-(RÍEN)

¡Oh! ¿Listos? ¡Vamos!

¡Bien!

(RÍEN)

¡Genial!

Ven, les demostraremos que tú también puedes.

Eh, Matt, ¿puedo? Ajá.

Vamos, ¡cógelo!

Eh...

¿Eh? ¿Kitt-10? (MAÚLLA)

Emma, déjala, no es un perro.

¿Y eso qué tiene que ver?

No puedes darle órdenes a Kitt-10. Ella es como es.

(MAÚLLA)

(Alarma)

(AMBOS) Oh, oh.

Animal en peligro.

Petronix Defenders... (JUNTOS) ¡A la patrulla!

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

(RÍE)

¡En marcha!

(Música)

Hemos aterrizado en Kenia.

Bien. A ver cuál es el problema.

¡La Princesa Petswiper!

¡Oh, no!

Solo a ella se le ocurriría hacer que los flamencos

se porten como los caballos.

Seguro que lo hace por su color rosa.

Sí. Curiosamente tienen ese color porque comen camarones rosas.

No permitiremos que los utilice como objetos decorativos.

Kitte-10 y yo estamos listas.

¡Ia! ¡Ja! ¿Eh?

¡Ja!

Yo me quedo aquí vigilando, por si hubiera algún problema.

Yo también me quedo. ¡Perfecto!

Petronix Defenders... (JUNTOS) ¡Al rescate!

(Música)

Vamos allá.

(Música)

¡No, no, no, no estáis haciendo lo que yo os digo!

Activando visión Petronix.

¿Queréis mover las alitas de una vez?

¡Peeves, haz algo!

-Sí, Princesa.

¡Ay, ay, ay! Parad, parad, por favor.

-Vais a conseguir que me enfade.

¡Volad! ¡Volad!

Utiliza su cetro para controlar esos grilletes.

Tenemos que quitárselo.

Así podremos liberar a los flamencos.

¿Puedes distraerlos, Pup-E? (LADRA)

Vamos, ayúdale a Pup-E. (MAÚLLA)

Oh...

Bueno, será mejor que nos acerquemos a la carroza por detrás.

Buena idea. ¡Vamos!

Quiero que voléis. ¡Ah!

Genial. ¡Bien hecho, Pup-E!

¡Uh! Esto no se toca.

-Oh, un Petronix. A ver si te gusta el color rosa.

Lanzando superdiscos.

Oh, oh...

Ay.

¡Escóndete, Pup-E!

¿No ha atrapado al perro?

-No, prefiero atrapar al Petronix.

-Excelente elección, alteza. -Ya lo sé.

¡Oh, no! ¡Tiene a Matt!

¡El maletín!

Kitt-10, ¿ves ese maletín rosa de ahí?

Si lo atrapamos, la princesa no podrá usar los grilletes.

Haz como Pup-E y cógelo, por favor.

Vaya, señor Petronix, ¿no eres tan listo, verdad?

-(RÍE)

(TODOS) ¡Oh!

Oh, ¿quieres mis grilletes?

¡Toma! Aquí los tienes.

¡No, gracias!

¡Supergatolazo!

¡Peeves, atrapa al gato! ¡Cuidado!

¡Ven acá, gato revoltoso!

¡Oh, oh, oh...!

¡Ay!

¡Ah...!

Oh...

(RÍE)

Casi no puedo moverme.

Estáis monísimos así.

-Con todos mis respetos, suprema majestad, debemos irnos.

Sus mascotas no andarán muy lejos.

-Hasta la vista, perdedores.

Yo me voy a presumir de mis flamencos rosas.

-¡Ajá!

¡Hasta la vista!

¡Oh!

-¡Peeves, los flamencos no vuelan bien!

-Lo siento, Princesa. ¡No puedo controlarlos!

¡Eh! ¡Estáis aquí!

Kitt-10, coje mi gatolazo y tráemelo.

(MAÚLLA)

Vamos, tráemelo.

¡No!

(MAÚLLA)

Oh... Algo me dice que esta misión nos va a costar más de lo esperado.

¿Tim? ¿Jia?

Ya vamos. Sí.

Y se me ha ocurrido una idea para manejar esos electrogrilletes.

(MAÚLLA)

¿Eh?

¡Uh! Veamos.

¡Superpianófono!

Menos mal. Gracias, Jia.

(RONRONEA)

Oh, Kitt-10, deja de juguetear. Tenemos una misión.

(MAÚLLA)

Vamos a por ti, Princesa Petswiper.

Visto que los flamencos no le obedecen, no andarán muy lejos.

Es lo que pasa cuando quieres que los animales actúen

contra su naturaleza.

Ahora vais a volar bien, ¿entendido?

-Así no se trata a una princesa.

¡Ni así no se trata a los flamencos!

Están agotados.

Bla-bla-blá, están descansando.

¡Nadie te ha pedido tu opinión!

Bien. ¡Superpianófono!

Oh...

(RÍE) -¿Eh?

¡Peeves, haz que vuelen ahora! -Ahora mismo, Princesa.

-¡Peeves, haz que vuelen mejor!

¡Oh! ¡Oh, no! Tenemos que salvarlos!

Petronix, es la hora de... (JUNTOS) ¡Max Modo!

(Música)

¡Adelante, equipo!

(JUNTOS) ¡Al rescate!

¿Eh? No lograréis impedirme que tenga

la carroza más rosa que ha tenido nunca una princesa.

Menos mal que lo tenía todo planeado.

Oh, oh...

¡Oh!

¡Emma, Tim, necesitamos ayuda!

¡De eso nada!

Shell-E, ¡superturborruedas!

(RÍE)

Jia, utiliza tu supervibración, por favor.

Buena idea.

¡Supervibraciones!

(RÍE)

¿Eh?

¡No podemos volar!

¡Cuidado!

¿Cómo podemos parar esos grilletes?

¡Oh, no! ¡Oh! Oh...

¡Oh!

Estamos atrapados. Emma, solo quedas tú.

Sé que puedes conseguirlo. Ahora voy. Descuida.

(RÍE)

¡Ay!

Peeves, ¡sujeta a los flamencos! -¡Ay! ¡Hago lo que puedo!

Ya está, Princesa. Creo que se han calmado.

-Ya era hora.

Oh, no puedo hacer nada.

No sé cómo evitar esos grilletes.

¿Qué?

(MAÚLLA)

Oh, ya lo veo. Buena idea, Kitt-10.

¡Atrápalo!

¡Supercolalazo!

¿Qué? ¡Ah! ¡No, mi cetro!

Bueno, empecemos por eliminar estos grilletes.

(TODOS) ¡Bien!

¡Ah!

¡Peeves, haz algo!

¡Lazos pegajosos!

Oh, oh... ¡Cielos!

-Oh, ¡sácanos de aquí! -Hago lo que puedo, Princesa.

-¡Ay!

¡Ah!

¡Devolvedme mi cetro!

-(GRUÑE)

-¡Oh...!

Hemos decidido confiscártelo por una temporadita.

Oh... -¡Ay!

¡Nos largamos, Peeves! ¡Arre, arre!

(RÍEN)

Ya volverá.

(JUNTOS) ¡Oh...!

Ya os podéis ir. Sois libres.

Oh... ¡Guau!

Qué bonitos son volando todos juntos.

Kitt-10 y tú sois un equipo estupendo.

Sí. Siempre y cuando no crea que le estás dando órdenes.