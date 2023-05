Misión - rescatar pavo real azul

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal # de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da? # Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix, # soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

(Graznidos)

(RÍE) El famoso pavo real azul,

justo lo que necesito

para mi zoológico de animales bellos.

-(RÍE) -(RÍE)

-Trae, déjame ver. -No, yo primero.

Parad ya, chicos. Silencio, que lo vais a asustar.

Sí, sigue acercándote y mírate en McGorgeus 3000.

Eh... ¿Qué es eso, jefe? ¿Un espejo?

Un invento mío que utiliza filtros para embellecer a la empresa.

-Oh...

(GRAZNA)

(RÍE)

(AMBOS) Oh...

¡No! Ese era el filtro para cazar ciervos.

¿Dónde está el de los pavos reales? Ah, aquí está.

-Guau. -¿Lo veis?

Ese pajarillo vanidoso se ha enamorado

de su propio reflejo.

Tus filtros son molones, jefe. ¿Tienes alguno con orejas de gato?

-Sí, el filtro de gatitos. -Venga, vamos, atrapadlo.

Sí, sí, jefe...

(GRAZNA)

(RÍE) Esto ha estado chupado.

(RÍEN)

(Barullo)

Venga, Pup-E, sácame unas fotos.

Vale, a ver.

Ay, no me convencen.

Hola, Matt. ¿Te presentas

a un concurso de superhéroes o algo así?

No, necesito una foto de carnet para el colegio,

pero es que salgo fatal en todas. Salgo un poco soso.

(Pitidos)

Oh, oh, animal en peligro. Petronix Defenders...

(TODOS) ¡A la patrullera!

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

(RÍE) ¡En marcha!

(Música)

Hemos aterrizado en la India. A ver qué pasa...

(TODOS) ¡Danny MacTrapp!

Oh, no...

Es un pavo real azul,

famoso por desplegar sus maravillosas plumas

cuando está buscando pareja.

Su cola es espectacular,

pero el sonido que emite es bastante especial.

Tú lo has dicho, voy a imitarlo. Escuchad.

(Graznidos)

Guau, ese pavo real nos necesita.

Yo os guiaré desde la patrullera. Petronix Defenders...

(TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

Vamos allá.

-(GRAZNA) -¡Jefe,

con la cola recogida no es tan bonito!

-(GRAZNA) -(SE QUEJA)

(RÍE)

(SE QUEJA)

-(SE QUEJA) -(RÍE)

-Parad ya, pequeños inútiles. -(AMBOS) ¡A tus órdenes, jefe!

(SE QUEJAN)

-Los Petronix vienen hacia aquí. -(AMBOS) Oh, no...

Tranquilos, también tenemos filtros para ellos.

(TODOS) (RÍEN)

No pueden haberse evaporado en el aire.

Supergatoescáner.

Lo encontré. Por aquí.

Vamos allá. Eh, esperadnos.

(SE SORPRENDE)

(Ladridos)

¿Qué pasa aquí?

¡Oh! Hay que cambiar el filtro de pavo real.

-A ver qué más tengo... -¿Hay algún filtro koala?

-Eh, ¿hay alguno de rona, jefe? -Callad, chicos. Aquí está.

(RÍE)

¿Oh? Eh...

Estoy genial.

Perfecto para mi carnet escolar.

(RÍEN)

¿Eh?

¿Eh? ¿Qué?

(RÍE) Pero ¿qué está haciendo?

Eh, no es momento de andar jugando ahora.

Eh... ¿Tim? Sí, ya lo veo...

(AMBOS) ¡Hola!

(AMBAS) (SE QUEJAN)

(AMBOS) (RÍEN)

Matt, necesitamos tu ayuda. (GRUÑE Y LADRA)

(RÍEN)

(SE QUEJA) ¿Qué pasa, Pup-E?

¿Eh? Tomad, pringados.

-Vámonos, chicos. -(AMBOS) ¡Sí, jefe!

(RÍE)

Hasta luego. (RÍE)

(TOSE)

Activando cortaligaduras.

Lo siento mucho, es como si me hubieran hipnotizado.

Ahora, lo importante es encontrar a MacTrapp.

Lo buscaré, pero la selva es tan tupida

que no lo tengo nada fácil.

Se me ocurre una solución,

voy a imitar el canto del pavo real.

Esto hará que el ave que ha cazado MacTrapp reaccione.

Y encontraremos a MacTrapp. Me gusta el plan.

(RÍE) ¿Y bien? ¿Quién es el mejor?

(AMBOS) Tú eres el mejor, jefe.

¿Eh?

(Graznidos)

¿De dónde proviene ese canto?

(GRAZNA)

(SE SORPRENDEN)

Haced que se calle ese pajarraco.

No, no, no... (SISEA)

-(GRAZNA) -Es insoportable.

(SE QUEJAN)

Viene de la derecha. ¿Quieres callarte?

Bien hecho, Jia.

Cuidado, procurad no miraros en el espejo de MacTrapp.

(SE SORPRENDEN)

Esos Petronix otra vez.

Joe, usa el Gorgeus 3000 contra ellos.

Aprieta el botón verde para dirigir la pantalla.

(TODOS) (SE SORPRENDEN)

¡No! ¡No os miréis en el espejo!

¿Eh? Vaya... Soy tan adorable como Kitt-10.

Guau, soy tan guay como mi cacatúa.

(RÍEN)

¿Eh?

A ver qué tal andáis de reflejos, Petronix.

Tim, rápido, reproduce el canto del pavo.

(Graznidos)

¿Qué ha pasado?

¡A volar!

(AMBAS) (SE SORPRENDEN)

(SE QUEJAN)

(RÍEN)

¿Estáis bien las dos? Ha faltado muy poco.

Chicos, MacTrapp está huyendo. Si se aleja más, perderé la señal.

Entendido, Tim. Es el momento de...

(TODOS) ¡Maxmodo!

(Música)

Paul-E, modo supersónico.

(Música)

Démosle una lección a ese trampero.

Vamos allá, Kitt-10.

¿Eh? Oh, no...

Jefe, los Petronix vuelven a la carga.

Tal vez no tenga el filtro adecuado para los Petronix,

pero MacTrapp siempre tiene una trampa en la manga.

Apuntadlo hacia el sol.

(RÍEN)

(SE QUEJA) ¡No veo nada!

Activando bala de cañón.

Gracias, Matt.

-Eh, Moe, ¿quieres jugar? -¿Yo? Siempre.

-Venga, Kitt-10... -Ven a jugar un poquito.

¡Eh, Kitt-10! No juegues con eso.

(RÍE) Adoro a los gatos.

Modo todoterreno.

Vale, tengo una idea.

Jia, ponte de espaldas al sol para evitar el efecto del espejo.

Recibido. Lancemos un ataque coordinado.

Poneos detrás de mí.

Jefe, el espejo ya no funciona.

¡Ahora! Modo reflejo.

-(SE QUEJAN) -Jefe, no veo nada.

Emma, te toca.

Gatolazo.

(SE QUEJAN)

Ahora, voy yo. Superpoder del viento.

(SE QUEJAN)

(RESOPLAN)

Vamos a divertirnos un poco.

¿Eh?

¡Una capa! ¿Por qué no se me ocurrió antes?

Ya sabía que soy guapo, pero ahora, soy superextraguapo.

-(RÍE) -Jefe...

-¿Estás bien, jefe? -(RÍE)

(SE ESFUERZA)

Tranquilo, enseguida vas a salir de ahí.

¿Puedo probar, jefe?

Creo que Moe y Joe se quieren ver guapos.

¡Vaya! Qué simpático me veo. (RÍE)

-(MAÚLLA) -¡Eh!

¡El amante de los gatos soy yo! Quita de ahí.

(SE QUEJA)

Oh, no... ¡No puede ser! ¡No!

¡Mi maravilloso y precioso helicóptero!

(LLORA)

Ups...

Así aprenderán a no jugar con la imagen de los demás.

Ya eres libre, pavito real.

-(GRAZNA) -(TODOS) (SE SORPRENDEN)

¡Qué bonito!

Realmente, es una maravilla. (GRAZNA)