Misión - rescatar elefante de la sabana

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

¡Lo encontrado!

Esa es la mascota que quiero, Vivs.

Pero es demasiado grande.

(VIVS RÍE)

-Precisamente por eso he inventado esta diadema reductora, princesa.

-¡Qué bonita!

(EL ELEFANTE BARRITA)

-¡Oh! Ahora es mucho más bonita todavía.

-Una mascotita perfecta para su pequeña alteza.

-Traérmela, por favor. -Ahora mismo.

(BARRITA)

(BARRITA)

(VIVS CARRASPEA)

Hola, mascotita,

mi alteza quiere que te pongas esta correa

para dar un paseo con ella.

-¡Yuju! (RÍE)

-No te molestes en llamar a tu mamá.

No oye tus chillidos. Ya no te puede reconocer.

Bien, ¿quién me dice el nombre científico

de este animal? ¡Giraffa camelopardalis!

Correcto, Tim, sabes mucho.

Oh, he acertado diez seguidas.

¿Y si dejamos que el resto de la clase conteste también?

Jía, ¿sabrías decirme

el nombre científico de este animal?

Me lo sé, es... Loxodonta africana.

El elefante africano de la sabana, muy fácil.

Tim, el juego es para que participe todo el grupo.

Somos un equipo.

Yo no tengo la culpa de saber sobre todo.

¿Ah, sí? ¿Sabes qué otro nombre tiene el elefante?

Paquidermo. Y además necesita... Mucha agua para proteger su piel...

Del sol. Ya está bien.

(Timbre)

Oh, oh, animal en peligro.

Creo que tenemos otro trabajillo especial,

profesora Doodlewitz.

Bueno, como Tim ha resuelto

todo el cuestionario sobre animales,

se acabó la clase.

Podéis iros. (TODOS) ¡Bien!

-Y mucha suerte.

¡Petronix Defenders! (TODOS) ¡A la patrullera!

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

¡En marcha!

(Música)

La patrullera ha detectado un problema en Sudáfrica.

¡Oh, es la princesa Petswiper!

Princesa Petswiper.

La princesa malcriada que usa animales salvajes como mascotas.

Vamos a ver...

¿Un elefante del tamaño de un ratón?

No sabía que hubiera. ¿Lo ves? No lo sabes todo.

Hay que salvar a ese elefante. Salvar a ese elefante.

Petronix Defenders... (TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

En marcha.

¡Eh, esperad! (TODOS)¿Eh?

Es por aquí. ¿Y cómo lo sabes?

Porque lo sé.

Te crees que eres el único que lo sabe todo,

eres insoportable.

Tim es insoportable, Tim es insoportable.

¿Me acabas de llamar insoportable?

Yo, yo... ¿Cómo has podido, Jía?

Somos compañeros de equipo. Vale, perdón,

está bien, pero es que no dejas hablar a los demás.

Pup-E tiene razón, no hay tiempo para discusiones.

Hay que trabajar juntos.

Mirad, allí está la princesa Petswiper

con el elefante.

Hay que pensar un plan para rescatarlo.

Le lanzaré una onda sónica con mi pianófono.

Yo pararé a la princesa con mi super chorro.

¡No, esperad!

-Venga... -¿Qué le pasa, Vivs? Haz algo.

Ánimo, mascotita, camina.

No querrás estropearle el día a su alteza.

¡Yo te salvaré, pequeñín!

-¡Son los Petronix Defenders! -Cógelo, Vivs.

No harán nada mientras yo tenga mi diadema mágica.

Super... ¡Cuidado!

Oh, no, qué pequeño te has quedado.

Ten. Ven, pequeñín.

Oh... ¡Mirad lo que habéis hecho!

He perdido a mi mascota.

Os voy a convertir en pequeñines.

¡A cubierto!

Vivs, necesito mi barita para recuperar a mi pequeñín.

Tiene una diadema mágica.

La magia no es real.

Pero ha reducido a la cría de elefante.

Aquí está.

Pequeñín, pequeñín, ¿dónde estás?

Y todo porque Paul-E y yo nos hemos tropezado

con Tim y Shell-E. Lo siento.

No, he sido yo el que no os ha dejado actuar.

No soy buen compañero de equipo. Supongo que yo tampoco.

Vamos, tenemos una misión. No lo veo, Vivs.

Tú me has hecho la diadema.

Ahora hazme otra cosa. -Vale.

Es un aparato fabricado por su robot.

Si conseguimos esa diadema,

devolveremos el elefante a su tamaño.

¿Pero cómo llegaremos hasta él? La grieta es muy pequeña.

¡Eso es! ¡Eso es!

Si dejamos que la princesa nos reduzca...

Nos introduciremos en esa grieta y salvaremos al elefante.

Mientras tanto, Matt y yo reprogramaremos la diadema

para devolver al elefante a su tamaño natural.

Ahora sí somos un equipo. Bien este es el plan.

Vivs, quiero a mi elefante pequeñín.

¡Vamos!

Arreglado, mi alteza pillina.

¡Oh!

¿Estoy guapa? Sí, como un sapo rosa.

¡Sapo rosa!

¿Es que no os cansáis de aguarme la fiesta?

No, princesa, para nada. Muy bien.

Qué malos rescatadores sois. # Ta, ta-da, ta-da-da. #

Tenemos que volver a intentarlo.

¿Queréis más?

¡Ha funcionado! ¡Vamos1

(GRITAN)

Busquemos al elefantito.

Elefantito.

No te asustes, elefantito. Venimos a ayudarte.

Oh...

Espera, con esto te calmarás.

Bien hecho, Jia.

¡Eh! Dejad de hacerle mimos a mi elefantito.

Ahora te toca a ti, Kitt-10.

(MAULLA)

(GRITAN)

¡Vivs, mi barita! -Sí, princesa.

¡Super gato lazo!

(LADRA)

¡Devuelve eso! ¡Ay!

Bien hecho.

Dame eso, bribonzuelo.

(RÍE)

Chicos, vamos a sacar el elefantito de aquí.

Es la hora de... ¡Max Modo!

(Música)

(BARRITA) No te asustes.

Te sacaremos de aquí.

¡Eh, os estoy viendo! ¿Qué creéis que vais a hacer?

¿Pensáis que vais a sacar a mi pequeñín? (RÍE)

¡Super corta ligaduras! ¡Eh!

¡Vivs, mi barita! -Siempre a su servicio.

¡Gracias!

¡Oh! ¡Vivs!

Oh...

Todo preparado, Tim. Sí.

¡Lanzando super cuerda!

Date prisa, Tim. Sí, ya casi estoy.

(RÍE) ¡Aquí tiene, princesa!

¡Jop!

El elefante está atado. Muy bien, subámoslo.

¡Espera, que faltamos nosotros!

Impúlsate, volveré a lanzarlo. Shell-E, modo mochila.

¡Super hidro-escudo!

Ya está, Jia. ¡Salimos!

¡Eh, devolvedme mi pequeñín!

No impedirás que rescatemos al elefante.

Os voy a... ¡Ahora, Emma!

¡Oh, no, me ha quitado mi diadema, Vivs!

¡Matt!

¡Ajá! ¡Tachan!

-¡Oh! -Aquí tiene.

Os voy a hacer muy pequeñitos.

Bien, ahora tú, Jia. Recibido, Matt.

(BARRITA)

(GRITAN)

¿Qué ha pasado?

Sabíamos que usarías tu diadema contra nosotros

y la hemos programado para desencoger.

Sí, si no es magia, Matt puede cambiar todo.

Si crees que voy a dejar que... ¡Mi diadema!

¡Cuidado, la he reprogramado!

¡Oh! ¡No, así no vale!

-¡Vivs, haz algo! -Estoy en ello, mi pequeña alteza.

Para empezar, nos largamos de aquí.

Ya no creará más problemas. Al menos por un ratito pequeñito.

(RIEN)

(GRITAN)

¡Es mamá elefante!

(BARRITAN)

¡Otro animal rescatado!

Misión cumplida. Trabajamos en equipo.

En equipo. En equipo.