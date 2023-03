19 misión - Rescatar cachorro de zorro

# Vamos todos juntos

# en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix.

# ¡Petronix! #

(Música)

Bienvenidos a mi función de marionetas.

Érase una vez, una preciosa muñequita

que quería tener una mascota

y birló un zorrito.

(RÍE)

-Oh, fantástico.

Encantadora.

-Oh, falta la música.

-Claro.

(Música)

-(GRUÑE) Concéntrate.

Te llevaré conmigo, te pondré un lacito

y te llamare Foxy.

-(RÍE)

(Música)

Solo hay que saltar sobre la plataforma

y el cohete saldrá propulsado.

Qué guay.

Bien, ¿listos para la cuenta atrás?

(TODOS) Tres, dos, uno...

¡Despegue!

¡Mirad cómo se alza! ¡Increíble! ¡Sí!

(RÍEN) Eh, ¿pero qué haces, amiguito?

(LADRA)

(TODOS) Oh, no.

(GRUÑE)

(JADEA)

Pup-E, eres un poco egoísta, ¿no?

Has estropeado el cohete y ya no podemos jugar con él.

Hay que compartir con los amigos.

(JADEA)

Oh, oh...

El próximo lanzamiento tendrá que esperar.

Animal en peligro.

Vamos allá, equipo Petronix.

(TODOS) ¡A la patrullera!

(Música)

(LADRA)

¡Bien!

(PÍA)

(RÍE) ¡Vamos!

(RÍE)

¡En marcha!

Sí.

(Música)

# Petronix.

(Música)

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

(Música)

# Petronix. #

Oh, hay un problema en Inglaterra.

(LLORA)

Ohhh, qué monada.

¿Eh?

Eh, Foxy, mírame.

Eso no ha estado bien.

La princesa ha robado ese zorrito salvaje.

Su lugar es el bosque,

pero aquí dice

que pertenecen a la familia de los perros.

Los cachorros son muy juguetones.

(LADRA)

(RÍE) ¿Tanto como Pup-E?

Ah... Sí,

pero también pueden ser muy astutos.

¿Por qué no os encargáis de esta misión?

Sois expertos en perros. (LADRA)

(RÍE) Creo que Pup-E estará encantado de salvar a ese zorrito.

(RÍEN)

¿Verdad que sí?

Petronix Defenders...

(TODOS) ¡Al rescate!

(LADRA)

(Música)

(RÍE)

Vamos allá.

(Música)

(LADRA)

-(GRUÑE) -Gracias, gracias, gracias.

-(RÍE) -Y ahora llegó el momento

que todos esperaban,

¡el gran final!

-¿Todavía hay más? -¿Eh?

-(TOSE) O sea, seguid, princesa.

(Aplausos)

(GRUÑE) -¿Eh?

Pero...

¡Eh, eso no entraba en la función!

Atrápalo, Bits. -¡Ven acá!

-(GRUÑE) -¡Desde el principio!

-(JADEA) Ahhh...

-¿Ah? ¡Bits!

-Oh, disculpad, alteza.

Oh, cielos, vaya con el zorrito.

-Y bien, no te distraigas, Bits.

-Como queráis.

-A por él, quiero mi mascota.

Foxy, vuelve aquí.

(Alarma)

Adelante, Tim. ¿Qué pasa?

Cambio de planes.

El zorrito se ha fugado.

La princesa y Bits lo persiguen y os llevan la delantera.

Date prisa.

(LLORA) -¡Lo encontré!

Gracias, Jia. Pup-E y yo lo salvaremos.

¿Dónde se ha metido?

-(LLORA)

-(LADRA)

(JADEA) Bien hecho, Pup-E.

¡Lo hemos encontrado! (TODOS) ¡Bien!

(OLISQUEA) -(LADRA)

-¡Foxy!

¡Foxy! Sé que quieres jugar,

pero no olvides que tenemos una misión.

Oh... Otra vez esos pesados de Petronix.

Dejad a mi zorrito.

Ven con mamá, Foxy.

De eso nada, princesa.

Este zorrito no es tuyo ni es una mascota.

(LADRA) -¡Eh!

¡Mi cetro!

Bits, recupéralo. -Ahora mismo, princesa.

-Oh, más deprisa, Bits.

-Lo encontré, princesa.

¡Cuidado, Matt! ¡Bits tiene el cetro!

Lanzando soga.

(GRITA)

-¡No, no, no!

Creo que aquí ya hemos terminado.

Nos marchamos.

Esto todavía no ha acabado.

Volveré a por mí Foxy,

lo necesito para mi función.

En fin, zorrito. (LADRA)

Ya estás a salvo.

Ha sido una misión rápida, ¿eh?

Venga, nos vamos a casa.

Oh, ya sé que echas de menos al zorrito.

Es muy simpático, ¿verdad?

(LADRA) ¿Eh?

(JADEA) Oh, ¿pero qué haces tú aquí?

(LLORA)

Y lo conseguimos.

(JADEA) Oh, no me lo digas,

ha vuelto a saltar, ¿verdad? (JADEA)

Oh, ¿pero por qué haces esto? (LADRA)

Ay. (LADRA)

(Música)

¡Eh, Pup-E! ¡No!

(RÍEN)

(LADRA) ¡Pup-E!

(JADEA) (GRUÑEN)

(JADEA) (GRUÑEN)

(SUSPIRA)

Esta misión se ha complicado mucho.

Vaya, me alegro mucho de verte con Kitt-10.

Hay que darse prisa.

La princesa está volviendo.

(LADRA)

¿Eh?

(LADRA)

Pup-E,

ya sé que quieres jugar, pero estás siendo muy egoísta.

(LLORA)

Sé que sois amigos,

pero no puede venir, no es una mascota.

(LLORA)

Qué bonito.

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

-(GRUÑEN) -Aquí tenéis, mi traviesa majestad.

-Cuchi, cuchi, cuchi. -(LLORA)

-Y ahora, que siga la función.

(RÍE)

Y no estáis invitados.

Haces muy mal enfrentándote a los Defenders.

¡Lanzando gato-lazo!

(Música)

¡Oh!

(RÍE) Lo ha colado.

(RÍE)

"Voilà".

Así no podréis echarle el guante a mis mascotas.

(Aplausos)

Que te crees tú eso.

Activando superbotas.

(JADEA)

(LADRA) Ven aquí.

Impresionante.

(Abucheos)

-Así está mejor.

(JADEA) (MAÚLLA)

(AMBOS) ¿Eh?

Oh, no,

la princesa ha vuelto a robar el zorrito.

Vamos, salvemos a tu amigo.

Es hora de Petronix... (AMBOS) ¡Max Modo!

(Música)

¡Bien!

(Música)

(Música)

(MAÚLLA)

Vamos allá.

Y ahora, sigamos con la función. -Oh, sí, sí.

(Música)

-Y la muñequita estaba tan contenta de recuperar

a su zorrito... -(LLORA)

-Oh...

(MAÚLLA) -(RÍEN)

-¿Eh?

-(GRUÑEN) -(LADRA)

Estás a salvo, pequeñín.

Hasta que llegaron los malos Petronix.

(JADEA)

-Eh, mi espectáculo todavía no ha acabado.

Vamos, suéltalo, princesa. (MAÚLLA)

-Eso está por verse.

-(LLORA)

Vamos, Pup-E.

(LADRA)

-(MAÚLLA)

-(RÍEN) -No podéis atraparlos.

Lanzando cascabeles.

Has fallado, has fallado, has fallado.

-(MAÚLLA)

-(LADRA)

(LLORA) Uy, lo siento, Matt.

No pasa nada.

(RÍE) El cetro.

Matt, quítale el cetro. Recibido.

Emma, vamos a hacerlo juntos.

Sí. Activando planeadores.

(Música)

-¿Eh?

-¿Por qué nos miráis con esa cara?

(MAÚLLA)

-(GRITAN) Lanzando cascabeles.

Ajá.

(GRITA)

-¿Eh?

(GRITA) Oh...

Supercola lazo.

(GRITA) -(LADRA)

(Música)

Ya está.

Tranquilo, estás a salvo.

Se acabó la función, princesa.

¿Ah?

Vale, es igual, tampoco quería ese zorrito.

Ahora me voy a comer un postre

y no os voy a dar nada.

¡Bits!

-A vuestro servicio.

(SUSPIRA)

Esa princesa egoísta nunca cambiará.

No.

Llevemos al zorrito a su madriguera.

Sí.

(LADRA)

Tenemos que irnos, Pup-E.

(LLORA)

Sí, ya sé que es duro,

pero tu amiguito será más feliz en la naturaleza.

Además, puedes visitarlo.

(LLORA)

Oh.

(LADRA)

Otro animal salvado, equipo.

(TODOS) Misión cumplida.

(RÍE)

(AÚLLA)

-(LADRA) Eso es, Pup-E.