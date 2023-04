Misión - Rescatar guacamayo

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

Soy la mejor princesa de este país.

¡Peeves, Peeves!

-¿Sí, mi princesa?

-Tráeme un pájaro.

Quiero tener el mejor loro de la selva tropical.

-¡Selva tropical!

-¿Qué?

¿Quién ha dicho eso?

-¡Dicho eso!

-Quiero ese pajarito, lo quiero.

¡Consíguemelo!

-Excelente elección, mi real princesa.

-Por fin eres mío,

y te voy enseñar a repetir lo buena que es la princesa.

Cinco, seis, siete, ocho.

Cinco, seis, siete, ocho.

Cinco, seis, siete, ocho.

Cinco, seis, siete, ocho.

Vale, vale, vale.

Cortad, que esto no funciona.

Estará difícil el concurso de talentos de mascota.

Ya sé lo que le falta a esta función.

Paul-E tiene un increíble giro nuevo. Mirad.

¡El "revueloteo"!

Ánimo, Paul-E.

(Música)

(TODOS) ¡Vaya!

¿A que es increíble?

Me ha dejado con la boca abierta.

Ya lo sé.

Va a ser todo un exitazo. Protagonizado por Paul-E.

¡Protagonizado por Paul-E!

No lo sé, Jia.

Yo preferiría que nuestras mascotas

bailaran todas juntas.

Animal en peligro.

Vamos allá, equipo Petronix.

(TODOS) ¡A la patrullera!

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

¡En marcha!

Hemos aterrizado en Brasil.

Creo que la princesa Petswiper ha vuelto a las andadas.

Esta vez ha robado un guacamayo.

Yo lo sé todo sobre los loros.

Son muy inteligentes, igual que Paul-E.

¡Igual que Paul-E!

Como curiosidad, son los loros más ruidosos y coloridos.

Hay que liberarlo.

Paul-E es el más adecuado para rescatar a este guacamayo.

Bien, Petronix Defenders...

(TODOS) ¡Al rescate!

Vamos allá.

(Música)

Por aquí no se ve nada.

No pueden estar lejos.

Paul-E utilizará su vista de pájaro.

Búscalos, Paul-E.

¡Búscalos, Paul-E!

(Música)

¡No, no, no y no!

Los ha encontrado.

Muy bien, Paul-E. Adelante.

Adelante.

Repite conmigo, la princesa es la mejor.

Vamos, repítelo conmigo.

Sé que sabes hablar.

La princesa es...

-Hora de la merienda, princesa.

-Eso puede esperar.

Quiero enseñarle a este lorito a decirme cosas bonitas.

-Sí, su real malcriada.

Aquí.

¡No, eso no!

A ver...

Si usas tu pianófono para hacer que se alejen de aquí,

yo puedo liberar al guacamayo.

O Paul-E puede hacer su nuevo giro, el "revueloteo".

Verás cómo abre la jaula en un abrir y cerrar de ojos.

Bien, de acuerdo, que vaya volando.

Causará sensación.

Ya lo verás.

(Música)

Los Petronix Defenders, pilla a ese pájaro, Peeves.

-Como desee, princesa.

No funciona.

¡Oh no!

¡Mi Paul-E!

Tranquila, Jia. Lo recuperaré.

Activando...

Quieto, espera un poco, déjame a mí.

Pero...

Le demostraré que no siempre se puede salir con la suya.

Tengo dos pájaros.

A un lado, princesa. Esas aves no son tus mascotas.

¿Peeves? -Sí.

-Gracias.

-¿Puedo ayudaros, princesa?

Ni se te ocurra.

Lanzando soga.

-¡No!

Chicos, ya sois libres.

¡Mis pajarillos!

Yo tengo más fuerza.

-Bueno, más vale pájaro en mano.

-Si te crees que ibas a ganar,

es que tienes la cabeza llena de pájaros.

Princesa Petswiper, eres muy mala.

¡Muy mala!

-No, la princesa Petswiper es la mejor.

-Salgamos volando.

-La princesa es la mejor.

(Música)

Vamos.

Tengo que recuperar a ese guacamayo como sea.

Espera, cálmate, Jia.

¿No crees que sería mejor trabajar en equipo?

Tienes razón.

Ha sido todo culpa mía.

Si no hubiera pensado que tenía todas las de ganar,

no se habrían salido con la suya.

Nadie tiene todas las de ganar, ni el mejor aparato.

Lo más importante es trabajar juntos.

Tienes razón.

Vamos allá, equipo. Tenemos un guacamayo que rescatar.

(AMBOS) ¡Max Modo!

(Música)

La hemos localizado. Es una carroza volante.

Va hacia el oeste.

Vamos allá.

Peeves, ¿qué está pasando?

-No os preocupéis, princesa.

Vais a tener un pájaro gigante como mascota.

¡Jia!

Vamos, Pup-E, necesita ayuda.

Activando limo.

¿Quieres jugar, Peeves? Pues vamos a jugar.

Vamos a darle un poco de "revueloteo".

Sí, vamos allá.

Y esta vez lo haremos juntos.

¡"Revueloteo"!

¡Yuju!

No tiene gracia, me quiero bajar.

¡No!

Vamos, Pup-E, atrapa la jaula.

¡Mi pajarito!

Ya eres mío.

Abre la jaula, Jia. Ahora mismo.

Libre como un pájaro.

¡Libre como un pájaro!

-¡No, no!

Ese era mi mejor pajarillo.

Ningún animal y ningún aparato es el mejor, ¿verdad, Matt?

Eso es, y este guacamayo no es una mascota.

Es un ave salvaje.

¿Qué más da?

Ni siquiera sabe decirme que soy la mejor,

y lo soy, ¿verdad, Peeves?

-Sí, princesa.

La princesa siempre es la mejor en todo.

-Soy la mejor.

Soy la mejor.

Te está dando las gracias.

Otro animal salvado, equipo.

Misión cumplida.

(TODOS) ¡Bien!

Vamos allá.

(Música)

¡Bravo, yuju!

Bien hecho.

Genial, han sido unos bailes de premio, chicos.