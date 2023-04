Misión - Rescatar a guepardos

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

(RÍE)

Atención.

¡Para ti, Pup-E!

(LADRA)

¡Giro acrobático!

¡Buen pase, Paul-E! ¡Ya es mío! ¡Aquí!

¡Así se hace!

¡Gol! ¡Yuju!

¡Shell-E ha marcado!

(RÍE) Qué habilidad, chicos,

habéis mejorado mucho desde que empezasteis.

(RÍEN)

(MAÚLLA)

(RONRONEA)

¿Eh? ¡Oh!

(RÍE)

Petronix, alerta, nos necesitan, Defenders, a la patrullera.

(TODOS) ¡Bien!

¡Vamos!

¡Preparados!

¡Vamos!

¡Oh! ¡Estamos en Tanzania!

A ver cuál es el problema.

Acinonyx jubatus.

¿Acino qué? Un guepardo.

Así es en latín. ¡Ah! Y tenemos tres.

Oh, si son unos cachorritos.

¿Oís eso? Están llamándose entre sí.

Algo les ha asustado y se han alejado de su mamá.

Y ahora, se están buscando.

¿Sabíais que los guepardos son tan veloces

como un coche de carreras?

Pero ese cachorrito no corre, está cojeando.

Tienes razón. ¿Tendrá la patita herida?

Oh, pobrecito, tenemos que ayudarle.

Emma, Kitt-10, ¿os unís a nosotros en esta misión?

Claro que sí, llevaremos la unidad médica.

Jia y yo os ayudaremos a localizarlos.

Genial, Petronix Defenders...

(TODOS) ¡Al rescate!

Vamos allá.

Al rescate.

Unidad médica en marcha.

(Sirena)

Chicos, tenemos al primer cachorrito.

Tiene que estar en la colina, ¿lo veis?

De acuerdo, vamos allá. (LADRA)

No hay señales de ningún cachorro.

Aquí tampoco. Pero mira.

Mira estas huellas. Gatoescáner.

Lo que suponía, mi gatoescáner confirma que son de guepardo.

Si las seguimos, lo encontraremos. Nos ayudarán las Petronix mascotas.

Pup-E, busca el rastro del cachorro como te enseñé.

(LADRA)

(RASTREA)

(LADRA)

(LADRA)

Oh, hola, guepardito, hemos venido a ayudarte, no nos tengas miedo.

Eres el mejor.

(RÍE)

Oh, eres la cosa más bonita que he visto en mi vida.

(MAÚLLA)

Ven para que pueda verte esa patita.

Muy bien, pero qué listo eres.

Voy a llevarte a la unidad médica.

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

Pobrecito. (LLORA)

(Alarma)

Jia, Tim, ¿qué pasa? Hemos localizado

al segundo cachorro, ha cruzado toda la llanura.

Vaya, ha ido muy lejos.

Pup-E y tú podéis ir a buscarlo, yo me ocupo de este cachorrito,

¿verdad, pequeñín?

(RONRONEA)

(MAÚLLA)

Petronix Max modo.

¡Allá voy!

Amiguito, activa planeadores, lo encontraremos ya.

Oh, bueno, pequeñín, vamos a examinar esa patita.

Oh, tienes una espina clavada, no me extraña que cojearas.

Te la sacaré y te pondré un vendaje.

Y... Ya está. (CHILLA)

(RÍE)

Tienes que estar muy cerca. Gracias, Tim.

(LADRA)

Bien hecho, Pup-E, el segundo cachorro.

Ahora, vamos a descender.

Vamos a vendar esa patita.

(MAÚLLA)

Bueno, ya estás curado.

(MAÚLLA)

(RÍE)

Eres una monada, ¿a que sí?

Ven.

Ya está.

Vete despacito.

Eh, mira lo que hemos encontrado.

Ya está.

Vete a jugar con tu hermano.

Oh, son tan monos que no me lo puedo creer.

¿Eh?

(RÍE) Sí, tienes razón, Kit.

(CHILLA)

El pequeñín está cansado. Espera, tengo una idea.

Kitt-10.

Ponte en modo mochila para que el cachorro eche una siesta.

(GRUÑE)

Emma, no sé si a Kitt le gusta esa idea.

¿No crees que está un poco celosa? Pero es la mejor manera

de llevar al cachorro, seguro que Kitt quiere ayudar.

Bueno, si tú lo dices...

(Alarma)

Eh, adivinad, tenemos al tercer cachorro.

Estupendo, pronto estarán todos juntos de nuevo.

El último está en un estanque cercano,

os paso los datos de la ubicación, suerte.

Gracias, chicos.

Bien, pequeñín, voy a ponerte en mi mochila Kitt.

¡Ah! ¿Dónde está Kitt-10?

Creo que se ha ido. Ya te lo he dicho, Emma.

¡Oh, no! Yo no quería ponerla celosa.

Tenemos que encontrarla. La encontraremos, ¿verdad, Pup-E?

(LADRA)

(RASTREA)

¿Por qué no le habré hecho más caso?

Tendría que haber visto que estaba molesta.

Pero el cachorro te necesitaba, enseguida vendrá,

todo irá bien, te lo prometo.

Me adelantaré con Pup-E, vosotros me seguís.

¡Petronix Max modo!

Bien, Pup-E, vamos.

Oh, Kitt ha encontrado al último cachorro.

Pero también un cocodrilo.

(Ladrido)

Te salvaremos, Kitt, a ver si ese cocodrilo juega al balón.

¡Bien, así se hace! (LADRA)

(MAÚLLA)

¡Ya llego, Kitt-10!

Oh, mi pobrecita Kitt, estoy aquí.

Aguanta, voy a recogerte.

¡Gatolazo!

Dile al cachorrito que te siga.

(MAÚLLA)

Despacio. Muy bien, Kitt.

Eres increíble.

Tú puedes.

Ánimo, ya casi está.

¡Bien, lo conseguiste!

Oh. (RONRONEA)

Perdona que no te haya hecho mucho caso, Kitt,

pero no tienes por qué estar celosa,

tú siempre serás la mejor para mí.

Bien hecho, Kitt.

(CHILLAN)

¿Qué pasa?

Eh, mamá guepardo está llamando a sus cachorros.

Mira, aquí llega.

Oh.

(AMBOS) ¡Bien!

Misión cumplida, volvamos a la patrullera.

Bienvenidos de vuelta, buen trabajo.

Esos cachorritos son una monada.

(RÍE) Sí, eran una monada.

Pero mi SuperPetronix mascota es muchísimo más bonita.

(MAÚLLA Y RONRONEA)

(RÍEN)

Oh, pero qué pillina eres.

(RÍEN)