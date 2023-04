Misión - rescatar foca arpa

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

(TARAREA)

"Voilá".

-Oh, es mi cumpleaños y no me ha felicitado

ninguno de mis admiradores.

Exijo que lo hagan.

-No os preocupéis, mi noble pillina,

voy a enviarles tarjetas reales.

Mientras tanto, ¡tachán!

-¡Yupi!

-Vuestros regalos. -Vaya.

-Dos magníficas focas arpa.

(RÍE)

Solo sois mías, monadas.

Decid: "Princesa Petswiper".

(SUSPIRA) ¿Dónde está Jia?

Tendría que haber venido hace un buen rato.

(MAÚLLA) (RÍE)

(RÍE) ¡Rápido, Matt, más rápido!

Espérame, Tim.

¡Hola, Matt, Tim!

¡Hola!

Hola, Emma. ¿Todo va bien?

¿Cómo? Es extraño, Jia y yo

habíamos quedado para jugar, pero no ha venido.

¡Atrápalo, Paul-E!

¡Vamos!

(RÍE)

(PÍA)

¡Bravo, lo has pillado! Lo has pillado.

Hola a todos.

Hola, Jia, ¿no te parece que se te ha olvidado algo?

¿Como qué? ¿Eh?

No me digas...

¿Qué, qué pasa? Eh...

Oh, oh, animal en peligro.

Petronix Defenders... (TODOS) ¡A la patrullera!

¡Bien!

¡Vamos!

¡En marcha!

¡Sí!

¿Eh? Hemos aterrizado en Canadá.

(RÍE)

La princesa Petswiper.

Esa malvada va a celebrar su cumpleaños con focas.

Son focas arpa, es curioso,

solo tienen pelo blanco cuando son pequeñas.

Oh, pobres criaturas.

Tenemos que liberarlas. Ella es muy mala,

los animales salvajes no son regalos.

Emma y yo iremos contigo, Matt.

Contigo, Matt.

Shell-E yo os ayudaremos desde la nave.

Genial, Petronix Defenders... (TODOS) ¡Al rescate!

Vamos allá.

Estáis llegando a la fiesta de la princesa.

Recibido, por aquí.

¿Puedo ofreceros un exquisito trozo de tarta?

(MÓVIL) "No tiene ningún mensaje."

-Oh, no, sigo esperando algún mensaje de felicitación.

¿Cómo se han podido olvidar de mi cumpleaños?

Esta es nuestra oportunidad, yo cruzaré la valla

y os haré una señal para entrar.

¿Qué tal un alegre juego de cumpleaños?

-¿Eh? Ah, vale, me apunto.

-Sí. (RÍE) Bien.

-Venga, dame unas cuantas vueltas. -Inmediatamente.

(RÍE)

-Atrapadme si podéis.

Oh, no, por aquí.

(RÍEN)

(RÍEN)

-¡Princesa!

Activando cortabarreras.

Hola, venid, pequeñinas, debemos darnos prisa.

Bueno, suficiente, a ver si tengo algún mensaje.

(MÓVIL) "No tiene ningún mensaje." -Todavía nada.

No lo entiendo. Es que duele

cuando los demás se olvidan de ti.

Como has hecho tú, por ejemplo.

¿Eh? Pero ¿qué dices?

Tú has hecho lo mismo. (CHISTA)

¿Queréis que esa malcriada nos descubra?

Yo no os he invitado a mi fiesta de cumpleaños,

ni se os ocurra tocar mis regalos.

Te equivocas, princesa, las focas no son regalos.

Ah, yo puedo hacer lo que me dé la gana, es mi cumpleaños.

De eso, nada, aunque sea tu cumpleaños.

¡Peeves, necesito mi cetro ya!

Eh, Jia, creo que eso le ha dolido.

Venid conmigo.

Ah, los Petronix son muy malos.

¿Ves lo que has hecho, Jia?

Emma, no todo es cuestión de sentimientos.

Pero eso es muy importante.

Eh, vosotras dos, dejad de discutir, somos un equipo.

Ahora, lo más importante que tenemos que hacer

es quitarle el cetro a la princesa Petswiper.

Ya lo tengo, Paul-E lo atrapará.

¡Atrapará!

Ánimo, Paul-E.

¡Peeves, atrapa a ese robot lorito!

-Ahora mismo, princesa.

-¡Date prisa!

¡Paul-E! ¡No!

(RÍE) "Voilá". Oh.

Tú has sido muy mala conmigo.

Así que ahora, me llevo tu mascota. ¡Devuélveme a mi Paul-E!

¡Nunca!

(RÍE)

Arranca, Peeves.

(GRITA)

(AMBOS) ¡Jia! (GRITA)

¡Gatolazo!

Oh, gracias, Emma, por qué poquito.

Oh, tranquila, Jia.

Por favor, perdóname por haberme olvidado, es verdad, tenías razón.

Ah, mi pobre Paul-E.

Descuida, lo recuperaremos.

Hola, Tim, ¿tienes localizada a la princesa?

Claro que sí.

Os mando las coordenadas. Gracias, Tim.

¿Preparadas para colaborar?

Desde luego, Matt, además, tengo un plan.

Estupendo. Petronix...

(TODOS) ¡Max modo!

¡Sí!

(RÍE) Sois tan monos, pequeñines míos.

Al menos, no me estropearéis la fiesta.

-No os preocupéis, princesa, he encontrado un rincón

donde poner los globos y celebrar vuestra fiesta.

-¿Para qué quiero globos si nadie se acuerda de mi cumpleaños?

-Tranquila, el día no ha terminado.

No, princesa, pero la fiesta sí ha terminado.

¿Eh?

¿Otra vez esos Petronix pesados?

Peeves, dales esquinazo. -Sí, princesa.

¡Libera a Paul-E! Petición denegada.

¡Eh!

(GRITA)

¡Mi móvil! ¡El móvil que nunca suena!

El móvil de la princesa Petswiper.

¿Eh?

Peeves, ¿qué estás haciendo? He perdido a mi robot lorito.

-Lo siento, princesa.

¡Has fallado!

(PÍA)

¡Paul-E, has vuelto! Y sano y salvo.

Oh, oh, chicos, daos prisa.

Están huyendo con las focas arpa.

Sí, y ya sé cómo recuperarlas, haremos un trato con la princesa.

Buena idea, Jia. Muy bien, Paul-E,

¡Petronix Max modo!

El lugar perfecto para vuestros compañeros.

-¡Yupi!

¡Vamos, a jugar!

¡No!

¡Ay! Peeves, nos marchamos.

-De acuerdo, princesa, ¡arre!

¡Supergarras!

¿Eh? (GRUÑE)

-¡Peeves, más despacio, me estoy mareando!

-¡Lo siento, princesa, estoy intentando dejarles atrás!

Ya has oído a tu princesa, tienes que parar aquí.

Peeves, ¿qué está pasando? Se acabó, princesa Petswiper.

Ya basta.

No me ha llamado nadie y habéis arruinado mi fiesta.

Pero yo soy la princesa y yo decido cómo me divierto.

¡Princesa! Tenemos tu móvil.

Si lo quieres, ya sabes lo que debes hacer.

Libera a las focas arpa. Nadie me manda mensajes,

así que no lo necesito.

(Notificación)

(MÓVIL) "Ha recibido un mensaje."

Tienes un mensaje.

¿De veras? ¡Es mío, devuélvemelo!

(RÍE)

Estáis a salvo, pequeñines. ¡Devuélvemelo!

(RÍE)

(MÓVIL) "Que tengáis un feliz día, princesa."

-¡Oh! -Feliz cumpleaños, princesa.

-Oh, gracias, Peeves.

Oh, mamá y sus bebés, juntos otra vez.

Qué monada. Eh, Emma.

En cuanto volvamos, tenemos una cita muy importante.

Eso sería genial.

Buen trabajo, equipo Petronix.

Otro animal rescatado.

(TODOS) ¡Misión cumplida! (RÍEN)