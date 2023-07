Misión - rescatar caribú

# Vamos todos juntos

# en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix.

# ¡Petronix! #

(Música)

(LADRA) (RÍE)

(PÍA) ¡A correr!

Así nos ponemos en forma para la próxima misión.

(SUSPIRA) (MAÚLLA)

Vaya, me ha entrado mucha sed.

(RÍE) ¿Eh?

¿Quién quiere un batido de frutas? Gracias.

Sí, buena idea. Yo, yo.

Ay, ah.

Oh, gracias, Pup-E. Yo lo quiero con nata.

No, con una guinda.

No, con nata y una guin... (AMBOS) ¡Ohhh!

-¡Oh!

(SUSPIRA) -(GRUÑE)

-(GRUÑE) Uy, perdón. No me he dado cuenta.

(JADEA) Eh, Tim,

ya sé que estás impaciente,

pero tienes que estar más atento a lo que pasa a tu alrededor.

Sí, tienes razón.

Oh, oh.

Animal en peligro.

Disculpe, luego le ayudaremos a limpiar.

(RÍE) Gracias. Vamos, equipo Petronix.

¡A la patrullera!

(Música)

(LADRA)

¡Bien!

(PÍA)

(RÍE) ¡Vamos!

(RÍE)

¡En marcha!

(Música)

# Petronix.

(Música)

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

(Música)

# Petronix. #

Bueno, hemos aterrizado en Alaska.

Veamos cuál es el problema.

(EL CARIBÚ HACE RUIDOS)

Oh, un caribú. Vaya,

creo que te gustan los caribús, ¿no?

Claro que sí.

Siempre he soñado con hacerles una foto.

Es la época de la migración.

Los caribús viajan muy lejos para llegar a sus pastos,

por eso tienen que estar juntos.

¿Por qué no cruza como los demás,

donde el río es menos profundo?

Lo averiguaremos.

Jia, tú y Paul-E venís a...

Porfi, porfi, porfi.

Y Tim también. ¡Bien!

Tu sueño se va a hacer realidad.

Vas a conocer a un auténtico caribú.

Oh, qué bonito.

Kitt y yo nos quedaremos en la nave para daros apoyo.

(MAÚLLA)

Petronix Defenders al rescate.

(TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

En marcha.

(Música)

(RÍE)

(Música)

¿Eh?

Os paso la ubicación del caribú.

Está al otro lado de esa colina nevada.

Aceleremos.

Guau, ya sé que te emociona,

¡pero espéranos! (LADRA)

Allí está.

¿Sabíais que los caribús también se llaman renos?

Vamos a verlo más de cerca.

Activando visión Petronix.

Vaya, esa pequeña caribú está muy sola.

(EL CARIBÚ HACE RUIDOS) Tiene miedo al agua.

Oh, por eso no puede cruzar el río.

Los caribús viven y se crían en rebaños,

así que si no la llevamos al otro lado,

quedará abandonada su suerte y no podremos hacer nada.

Yo lo haré. ¡Oh! ¡Tim!

(GRITA)

¿Te has hecho daño? (EL CARIBÚ HACE RUIDOS)

(RÍE) (EL CARIBÚ HACE RUIDOS)

¡Eh, espera! ¡Ha sido sin querer!

¡Vuelve! ¡Quiero hacerte una foto!

Uhhh.

Qué mal. Lo siento mucho.

(LADRA Y JADEA) -(PÍA)

Al menos ya sabemos por qué no puede cruzar el río.

Hay que buscar la forma de ayudarle a cruzar.

Emma. Estoy en ello.

Encontraré otro camino mientras buscáis al caribú.

Tranquilos,

Paul-E la encontrará en un pispás, ¿verdad?

Verdad. (RÍE)

(Música)

Venga, sigamos a Paul-E.

(Música)

(PÍA)

(PÍA)

(Música)

(JADEAN) ¡Por allí!

Mirad, ha parado a comer.

Igual es el momento de sacarle una foto.

Muy bien, buen trabajo, Paul-E.

Oh.

Adelante, Emma. Ey, Matt,

os mando las coordenadas para que llevéis

a la pequeña "cari" a su rebaño.

Lo lograremos,

pero primero tenemos que ganarnos su confianza.

Ya voy yo. Eh, eh. Espera, Tim.

Los caribús están muy atentos a todo.

Hay que ir despacio y con mucho cuidado.

Pup-E. (GRUÑE)

(Música)

(JADEA Y LADRA)

(EL CARIBÚ HACE RUIDOS)

(RÍE)

No me puedo creer que esté tan cerca de ella.

Tengo que sacarle una foto.

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh, no! (EL CARIBÚ HACE RUIDOS)

¡No!

Tim...

Has vuelto a espantar al caribú otra vez.

Lo siento mucho.

No me he fijado dónde pisaba.

Estaba tan emocionado con esa foto...

Alerta, Petronix.

Atención, equipo. Estoy viendo al caribú.

Se dirige hacia un oso polar.

¿Un oso?

Cielos, es su depredador.

Oh, no.

En vez de ayudarla, la hemos guiado hacia el peligro.

Ojalá yo también hubiera estado atento a todo,

como hace el caribú.

Tranquilo, Tim.

Esta misión todavía no ha acabado.

Tienes razón, Matt.

Vamos, Pup-E. (LADRA)

Tenemos que parar a ese oso.

¡Petronix Max Modo!

(Música)

¡Sí!

(LADRA)

(Música)

Oh, no.

Hay que darse prisa para proteger al caribú.

Activando ladeadores.

(Música)

(RUGE)

No, no, por aquí no pasaras.

(GRUÑE)

Tranquila, yo cuidaré de ti.

(RUGE)

Vamos, retrocede.

(GRUÑE)

(RUGE)

(EL CARIBÚ HACE RUIDOS)

Tranquilo, grandote. No te vamos a hacer daño,

pero deja al caribú en paz, por favor.

(RUGE)

Pero, a ver, dime,

¿por qué no quieres seguir tu camino, eh?

(RUGE)

Muy bien, es hora de atrapar la pelotita.

Lanzando superbala.

(Música)

(RUGE)

(Música)

(EL CARIBÚ HACE RUIDOS) Ufff, qué momento "peligro-oso".

Bien, el oso se ha ido y el caribú está a salvo.

Ahora vamos a reunirla con el resto de su rebaño.

Bien, ¿cuál es el Pla?

Ya lo tengo, buscaré un vado por el río.

Me parece genial.

Tenemos que estar muy atentos a nuestro alrededor.

Y ayudarnos cuando trabajamos en equipo.

Vamos, Shell-E.

A esta distancia no podemos asustar al caribú.

Petronix Max Modo.

(Música)

(RÍE)

(Música)

Muy bien,

nos encargaremos de que el oso polar no vuelva más.

(LADRA)

Jia, Paul-E, vuestro turno.

Caribú, aquí estás tú.

Recuerda, despacio y con cuidado.

"Superdianófono".

No tengas miedo, pequeña.

Tranquila.

Te voy a tocar una dulce melodía.

(Música)

(RÍE)

(EL CARIBÚ HACE RUIDOS)

Funciona.

Nos está siguiendo.

Y no hay ni rastro de ese enorme oso.

¿Por dónde hay que ir, Emma?

Guiadla hacia el norte. Tim y Shell-E os esperan.

Bien, gracias, Emma.

(Música)

¿Listo, ti?

Casi lo tengo.

El río baja con fuerza.

El caribú podría asustarse como la otra vez.

Eso sí que es fijarse bien.

La ayudaremos a cruzar.

¡Tim!

Ya os he visto.

Activando modo refugio.

(Música)

(RÍEN) Buen trabajo, equipo.

Vamos a alcanzar el resto del rebaño.

Ánimo, encontraremos a tu familia.

(Música)

Bien, es hora de volver con los tuyos.

(EL CARIBÚ HACE RUIDOS)

(Música)

Ohhh, esto es lo mejor.

Lo mejor.

Oh. (RÍE) De nada.

¿Igual es el momento de sacar la foto, Tim?

(RÍE) ¿Sabes una cosa?

Este recuerdo es mejor que una foto.

(EL CARIBÚ HACE RUIDOS) (RÍE)

Esto es a lo que yo llamo...

(TODOS) ¡Misión cumplida! (LADRA)

Bueno, ¿quién quiere un batido?

(RÍE)

Ahora estoy atento a todo lo que pasa a mi alrededor.

(RÍEN)

(RÍEN) ¿Qué?

¿He hecho algo mal?

(RÍEN) (LADRA)