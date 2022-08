(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

(GRUÑE)

"EL SAFARI DE BICHOS"

(NARRADOR) "Hoy, madame Gazelle

va a llevar a Peppa y sus amigos de excursión".

-Atención, pequeños.

Hoy iremos a un safari de bichitos un poco especiales.

(TODOS) ¡Oh!

Madame Gazelle...

(GRUÑE) Pedro no está todavía.

¡Ay! Pedro Pony, ¿por qué siempre llegas tarde?

(Claxon)

¡Ya llega! ¡Ahí está!

-Perdón por llegar tarde.

Steven también quería venir.

-¿Steven?

-Es mi insecto palo.

-Está bien, puedes traer a... Steven.

Pero tú te encargarás de cuidar de él.

-Gracias, madame Gazelle.

(PEDRO RÍE) -¿Estáis todos preparados?

(A LA VEZ) ¡Sí, madame Gazelle!

-Entonces, ¡vámonos! (RÍEN)

-"Acaban de llegar al safari de bichos".

(LADRA) -¿Y vamos a ver algún animal que dé mucho miedo en este safari?

-No, qué va, Danny, todos los animales que veremos hoy

son muy pequeñitos y no dan nada de miedo.

(RUGE) (GRITA)

-"Aquí está don León".

-Buenos días. (TODOS) Buenos días, don León.

-¿Qué tal? Bienvenidos a mi safari.

-Oiga, don León, ¿sabe que me ha dado un buen susto?

(RÍE) -Lo siento mucho, señora Ñu.

-¿Cómo dice? ¡Me llamo madame Gazelle!

-¡Uy! ¡Qué cabeza tengo! A ver si consigo acordarme.

Se llama Gazelle, no Ñu.

-A los niños les hace mucha ilusión ver el safari.

-Genial. Tenéis suerte,

hoy vais a conocer a los insectos en su propio hábitat: La naturaleza.

(TODOS) ¡Oh!

-Pues Steven no vive en la naturaleza.

-¡Anda! Si también ha venido un insecto mascota.

¿Qué tal, Steven?

-Steven dice: "Hola. ¿Qué tal?".

-Fantástico. Pasajeros, subid, va a comenzar el safari de insectos.

(RÍEN)

-¡Hemos llegado! Estamos en el bosque,

que está repleto de asombrosos bichitos.

Ah, ¿sí? Pues yo no veo ningún bichito.

Toma, puedes probar a mirar con esta lupa.

(RÍE) "La lupa hace que las cosas pequeñas

se vean grandes".

¡Oh! ¡Una mariquita!

(RÍE)

-¡Oh! ¡Es una monada!

-Sí. Y la mariquita vive en esta hoja.

-Mi amigo Steven vive conmigo. Vivimos en mi casa.

"Y vemos la tele juntos".

(RÍE)

-Parece que Steven lleva una vida muy cómoda.

-Sí. Steven es muy feliz.

-¡Siguiente parada! ¡El paisaje rocoso!

Aquí vamos a conocer a otro insecto en su hábitat natural.

-¿Qué bicho es? -Es un milpiés.

Como veis, tiene muchísimas patitas peludas,

por eso camina tan rápido.

-Steven no suele caminar mucho.

-¿Y qué hace, entonces?

-Se queda muy quieto muy quieto y así parece un palo.

-¡Ah!

-Y ahora llegamos a los pastos de la sabana,

donde vive un insecto muy pequeño y especial.

-¡Uh! ¡Ay, mi madre!

¡Saltamontes!

(TODOS) ¡Oh!

(RÍEN)

-¿Y qué pasa con ellos? ¿Saltan mucho?

(RÍE) -¡Ya lo creo!

-¡Uh! ¡Hala!

-"Los saltamontes son muy rápidos".

-¡Eh! ¡Esperadme!

(RÍE) -Es lo que tienen los insectos,

tan pronto están aquí como desaparecen.

(GRITA) -¡Steven no está! (A LA VEZ) ¡Ah!

-"Steven, el insecto palo, se ha escapado".

-¡Oh, no! ¿Dónde se habrá metido?

-A lo mejor, ha oído la llamada de la naturaleza.

-Pero si vive muy a gusto conmigo. No le gusta la naturaleza.

-Tranquilo, no puede haber ido muy lejos.

-Es cierto. ¡Todos a buscar a Steven!

-Y acordaos de que Steven parece un palo.

-¿Este es Steven? -No.

-¿Es este? -No.

¿Es Steven? No.

-Uy, vaya, Steven se ha perdido en la maleza.

-Quizá sea lo mejor.

Los animales son más felices si siguen su instinto.

¿No cree, señora Ñu?

-¡Que no me llamo Ñu, me llamo Gazelle!

-Por supuesto, sí, Gazelle.

(RÍE)

¡Mirad! ¡Steven ha vuelto!

¡Bienvenido a casa, Steven!

-"A Steven, el insecto palo, le gusta el safari de bichos,

pero su casa le gusta más".

(RÍE)

(TODOS RÍEN)