Yo soy Peppa Pig.

Este es mi hermano pequeño, George.

Esta es Mamá Pig.

Y este es Papá Pig.

(RÍEN)

"El huerto de la guardería"

"Es un bonito día.

Hace sol".

Niños, atención.

Hoy vamos a dar la clase fuera,

al aire libre, en nuestro precioso huerto.

"Este es el huerto de la guardería.

Todos los niños cultivan plantas".

Peppa, ¿tú qué estás cultivando?

Esta planta, un girasol.

-Y este es el mío. Mi girasol.

-Anda, Penny Polar Bear, tú también tienes un girasol.

-Sí.

-¿Qué girasol de los tres es el más alto?

-El mío. No, el mío.

-No, el mío es más alto.

-Tranquilos, tranquilos.

-Entonces, madame Gazelle, ¿qué girasol es el más alto?

-Pues creo que todos son preciosos.

-¿Pero cuál es el más alto?

-Yo diría que son igual de altos.

(LOS TRES A LA VEZ) Vaya.

-Rebeca Rabbit, a ver, ¿tú qué estás cultivando?

-Zanahorias.

-Estupendo. -Lo que más me gusta del mundo.

-Oye, Mandy Mouse, ¿a ti qué es lo que más te gusta?

-El queso.

-Pero bueno, madre mía. ¿Has conseguido cultivar queso?

-No, no, el queso no se cultiva.

Este es de una tienda.

-Sí. Sí, claro.

-He cultivado estos tomates pequeñitos

para comérmelos con el queso.

-Muy bien, Mandy, tienen buena pinta.

Seguro que están muy ricos.

Y, Suzy Sheep, cuéntame, ¿tú qué cultivas?

-Una calabaza. Es para Halloween.

-Ya la veo.

-Pero no sé, es muy chiquitina.

-Bueno, aún falta mucho para Halloween.

Hay tiempo de sobra para que se haga grande.

-Pues llevo mirándola un buen rato y nada.

Yo no la veo crecer.

-Es que las plantas crecen despacio.

A lo mejor, si le riegas un poco...

-Bueno, vale.

-Vamos a regar todos nuestras plantas.

"A las plantas les gusta el agua".

-Qué bien lo hacéis, pequeños.

Ahora, después de trabajar tanto, toca el recreo.

(TODOS CELEBRAN)

Y como estamos en el huerto,

he pensado que hoy haremos el recreo en el bosque frondoso.

¡Me encanta el bosque frondoso!

"Este es el bosque frondoso.

Tiene dos grandes árboles.

Aquí viven muchos animales silvestres.

Mariposas,

mariquitas..."

Qué bonita.

"Hasta ranas".

(IMITA A UNA RANA)

"Sí, el bosque frondoso es un sitio muy especial".

-Vamos a jugar al escondite.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

"En un bosque con dos árboles,

no hay muchos sitios donde esconderse".

... Nueve, diez.

Quien no se haya escondido, tiempo atendido.

Me pregunto dónde estarán. No veo a nadie.

Por aquí no están.

Y nada, por aquí tampoco.

(TODOS) ¡Bu!

Miré, estamos aquí, madame Gazelle.

-¡Menuda sorpresa!

Ya está, se acabó el recreo. Volvamos a trabajar en el huerto.

(TODOS) ¡Sí, madame Gazelle!

-La horticultura es un trabajo muy duro,

pero también es muy divertido.

-Madame Gazelle, mi calabaza no sea hecho grande todavía

-Sabes una cosa,

hay quien dice que hablarles a las plantas

les ayuda a crecer más rápido. -¿De verdad?

-Sí. A vuestras plantas les vendría bien que les hablarais.

Vale. Hola, girasol. Espero que hoy estés contento.

-Os quiero, zanahorias.

-Crece, crece, ¡crece!

-Bien,

y seguro que también les gustaría que les cantáramos una canción.

-Podemos cantar la del pin pon.

-Claro, ¿por qué no?

# Las plantas regamos # y también les cantamos

# con un pin, # con un pon y con un pin. #

(CANTAN)

"A los niños les encanta el huerto de la guardería.

A todos les gusta el huerto de la guardería".