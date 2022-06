Peppa Pig - El desván de los abuelos

El desván de los abuelos.

Peppa y George, han venido a jugar a casa de los abuelos.

¡Hola abuelo pig! ¡Abelo ig!

¡Jaja! Hola Peppa, qué tal, George.

¡Jiji, jiji! Me tengo que ir. Hasta luego.

¡Adiós mami!

¿Dónde está la abuelita? ¡Hola chiquitines!

Esa es la voz de la abuela pig, pero ¿dónde está?

No sé dónde estás. Estoy aquí.

¡Abuelita pig! ¡Abela ig!

¿Por qué está la abuela en el tejado?

Porque ha subido al desván. ¿Qué es el desván?

El lugar donde se guardan todos los trastos viejos.

¡Tan viejos como tú, abuelito? ¡Ja, ja! Más viejos que yo, imagínate

¿Podemos verlos? ¡Claro que sí!

El desván está en lo más alto de la casa.

Hay que subir y subir.

Esa es la trampilla del desván. ¿Cómo vamos a subir ahí arriba?

Tengo un pequeño truco. TOC, TOC, TOC.

¡Hola mis chiquitines! ¡Abuelita! ¡Vamos, subid!

¡Uuuuyyy! ¡Jaja, jaja!

Este es el desván. -¡Ala!

Hay muchas cosas. ¡Sí!

Está lleno de trastos. ¡Jaja, jaja!

Los dos querían ver el desván y de paso, nos pueden ayudar.

Muy bien, empezaremos tirando esta caja.

¡No! Esta caja no se tira. -Pero ¿para qué quieres guardar ésto?

Es mi barco en una botella. -¡Y ésto?

Es mi otro barco en una botella. -¿Y éstos?

Son mis otros barcos en botellas, los necesito todos.

¡Jaja, jaja!

Bueno, pues algo tenemos que tirar.

¿Qué tal si tiramos esta caja? -¡No! Son mis sombreros.

¡Jiji, jiji!

¡Qué lío! ¿Qué hacemos, no sabemos que tirar?

Ya lo se. Que lo decidan George y Peppa.

¡Vale! ¡jiji! Vamos a tirar...

esta maleta tan vieja. ¡No, esa maleta no!

No es una maleta cualquiera. Veréis.

Lleva un tocadiscos. -¡Uuyy!

Y este era nuestro disco favorito.

¿Se puede poner? ¡Sí!

Llevamos años sin oírlo. (Suena música)

¡Uhh, qué tiempos aquellos! -¡Jaja, jaja!

¡Vamos mis pequeños: a bailar!

¡Jaja, jaja!

Mamá pig, viene a recoger a Peppa y a George.

(Llama a la puerta) ¡Ya he llegado!

¿Dónde os habéis metido?

Mamá pig no encuentra a nadie.

¿Y esa música?

¡Mami! ¿Qué hacéis?

Mira, estamos bailando con el disco favorito de los abuelos

Sí, me acuerdo muy bien. ¡Lo ponían a todas horas!

¡Uuyy! Y este es el que yo escuchaba,

cuando era tan pequeña como vosotros.

¿Cuál es? Se llama "Gato, gato, guau, guau"

¡Por favor! ¡Gato, gato, guau, guau, no!

¡Lo ponías a todas horas!

¡Creía que los habíamos tirado hace siglos!

(Suena música):

Los gatos hacen guau y los perros hacen miau,

¡guau, miau, guau, miau! ¡guau, guau, guau!

¡Jiji, jiji!

La oveja hace mu y la vaca hace be,

¡mu, be, guau, miau, mu, be, guau, miau,

guau, guau, guau!

¡Jaja, jaja! ¡Otra vez!

Los gatos hacen guau, los perros hacen miau,

¡guau, miau, guau, miau, guau, guau, guau!

La oveja hace mu, la vaca hace be,

¡mu, be, guau, miau, mu, be, guau, miau,

guau, guau, guau!

¡Jaja, jaja!

Ha sido muy divertido, pero todavía no hemos decidido

qué vamos a tirar.

Peppa, elige qué tiramos y qué nos quedamos.

¡Mmmm! Creo que os deberías quedar,

¡con todo! ¡Jaja, jaja!

La riña.

Peppa y Susi sheep, están jugando a las cartas.

Iguales, ¡he ganado! ¡Jaja, jaja!

Peppa es la mejor amiga de Susi.

¡Iguales! He vuelto a ganar.

¡Has hecho trampa! ¡No es verdad!

Has mirado las cartas. Eso es mentira.

Sí, pues no quiero volver a jugar contigo.

Pues yo tampoco quiero jugar contigo.

¡Vaya! Peppa y Susi se han enfadado.

Mamá sheep, ha venido a recoger a Susi.

Peppa, anda, despídete de Susi.

No quiero, no me hablo con ella.

Yo tampoco me hablo con ella.

¡Oh! las buenas amigas, se piden perdón

y hacen las paces.

Yo no pienso hacerlo. Y tú, ya no eres mi mejor amiga.

Papa pig ha hecho la cena.

¡Peppa, George, a cenar! Tenéis espaguetis.

¡Ay! ¿Por qué suspiras, Peppa?

Está un poco triste porque ha reñido con Susi.

Era mi mejor amiga y la echo de menos.

Lo mejor es que la llames.

¡Hola! Dígame.

¡Hola! ¿Se puede poner Susi, por favor?

Susi, soy Peppa. Hola Peppa.

Podemos volver a ser amigas cuando me pidas perdón.

Siento haberte dicho que hiciste trampa.

Aunque estoy segura de que hiciste trampa.

Ya, pues yo siento mucho que hayas sido mi mejor amiga.

¡Oh! Ha colgado, da igual.

Ya encontraré otra niña que quiera ser mi mejor amiga.

Hoy hace muy bueno y todos los amigos de Peppa

están en los columpios.

Dani dog, está con su mejor amigo, Pedro poni.

George está con su mejor amigo Richard rabbit.

¡Sube, baja! ¡Sube, baja!

Susi sheep, está en el columpio y está sola.

¡Ay!

Peppa está jugando en el minigolf.

También sola.

Aquí viene Emily elefant.

¿Puedo probar yo? ¡Sí!

¡Jiji, jiji! Emily, Susi y yo nos hemos enfadado

y ya no es mi mejor amiga. Ahora tú podrías ser mi mejor amiga.

Pero mi mejor amiga ya es Candi cat.

¡Oh! ¡Miau! ¡Jiji, jiji!

¡Yupi! Hola Zoe, ahora si quieres,

tú puedes ser mi mejor amiga.

Pero mi mejor amiga ya es Rebeca rabit.

¡Yupi! ¡Jaja, jaja!

Hola Susi. Hola Peppa.

¡Oh qué bien! Ya veo que sois amigas otra vez.

¡Yo no soy amiga suya! ¡Yo tampoco, nunca seremos amigas!

¡Mmmm! Este es un buen momento para hacer las paces.

Peppa, pídele perdón a Susi.

Lo haré solo si ella me lo pide a mí primero.

Le pediré perdón si me lo pide ella antes.

Tengo una idea: cuento hasta tres

y decís los siento, al mismo tiempo.

¡Bueno vale! ¡Bueno vale!

¡Una, dos y tres!

¡Lo siento!

¡Ya está! Volvéis a ser las mejores amigas.

¡Bien! ¡Jaja, jaja!

Susi, ¿jugamos juntas al minogolf?

¡Claro Peppa! ¡Jaja, jaja!

Ya son las mejores amigas, otra vez.

¡Yo primero! ¡Me toca!

Mi pelota ha entrado en el hoyo, así que, gano yo.

Pero ha entrado porque le he dado con la mía.

¡Gano yo!

¡No vale! Te estás inventado las reglas.

¡Tú te las estás inventado!

¡Gano yo! ¡No, gano yo!

¡Juju! No os dais cuenta, si sois igualitas.

¡Jiji! Por eso Susi es la mejor amiga

que puedo encontrar en el mundo.

Y Peppa es, la mejor amiga que puedo encontrar en el mundo entero.

¡Jaja, jaja!

Un armario para los juguetes.

Peppa y George, ya se van a la cama.

¡Jiji, jiji!

¿Qué hacen todos esos juguetes en las camas?

Nada, es que viven aquí.

Guarda todos los juguetes en su sitio, antes de dormir.

Pero el cesto de los juguetes está lleno.

¡Es verdad!

Puede que necesitéis un armario nuevo.

¡Sí! Me ponga a hacer uno, mañana.

¡Déjalo! Lo último que hiciste fue, esta balda.

¿Nos os parece que me quedó muy bien?

Pero si está torcida y se mueve.

La usamos como tobogán para Teddy y el señor dinosaurio.

¡Jaja, jaja!

Compraremos un armario nuevo, ¡me habéis convencido!

Podemos comprarlo ahora, si lo hacemos por Internet.

¡Bien!

Mamá pig, utiliza el ordenador para comprar el armario.

¡Aja! A ver, cuál os gusta más.

A mí me gusta ese, ¿lo compramos?

Sí, es perfecto.

Mamá pig está comprando el armario.

¡Enhorabuena!

Acaba de adquirir un armario para juguetes.

Ya, qué bien.

Es de día, el señor cebra, el cartero, trae un paquete especial.

¡El correo! ¡Jiji, jiji!

Envío especial para la señorita Peppa pig y el señor George.

¿Qué es esto? Un armario para juguetes.

¡Ah, un armario! Pero es muy plano.

Claro, se envía desmontado.

¡Oh! No te preocupes Peppa,

montarlo es muy fácil, seguro que tus papás sabrán hacerlo.

¡Adiós! -¡Adiós!

¿Y ahora qué hacemos? Pues, montar vuestro armario nuevo.

¡Bien! ¡Jiji, jiji!

¿Qué raro? No vienen las instrucciones.

Seguramente es tan fácil de montar que no hacen falta para nada.

Mami, ¿podemos ayudar? ¡Sí! Por favor, tráeme un estante.

Un estante verde. ¡Gracias Peppa!

Ahora necesito, cuatro patas. Una, dos, tres y cuatro.

Cuatro patas azules, mami, ¡Perfecto! Acabaremos en un momento.

Ten, la puerta roja mamá pig.

¡Oh, muchas gracias! Ya está, listo.

Te ha quedado muy bien. Yo creo que es muy pequeño.

Aquí no van a caber todos nuestros juguetes.

Sí, es un poco pequeño.

¿Y eso? George ha encontrado otra pieza.

No sé, a lo mejor es una pieza de repuesto.

¿Y estas que sobran, dónde van?

¡Uy qué lío! el armario es pequeño

porque mamá pig, no ha utilizado todas las piezas.

Lo que hay que hacer es desmontarlo y empezar otra vez.

¡Otra vez no! Debería traer unas instrucciones.

(Llaman a la puerta) No sé quién será.

Hola de nuevo, he encontrado esto en mi furgoneta.

¡Son las instrucciones de montaje!

Con esto va a ser pan comido. ¡Bien!

Las instrucciones parecen muy complicadas.

No tiene sentido, no entiendo nada.

Déjeme montarlo a mí, papá pig.

Yo me entretengo mucho haciendo estas cosas.

¿De verdad? ¿Podemos ayudarle en algo?

Me tomaría una taza de té, por favor.

Lo tomo, con seis cucharadas de azúcar.

La familia está preparando té y galletas, para el señor cebra.

¡La merienda señor cebra! ¡Ala!

El armario de los juguetes, ya está montado.

¡Caramba que rapidez! ¡Sí!

Y de paso, he guardado todos los juguetes.

¡Guau! ¡Gracias señor cebra!

Han quedado estos dos muñecos, no caben.

Son Teddy y el señor dinosaurio. Ahora, ¿dónde van a vivir?

Podrías pedir otro armario fácil de montar.

Como este. ¡No!

Se me ha ocurrido otra idea mejor.

Teddy y el señor dinosaurio pueden vivir en vuestras camas.

Pero, ¿no te das cuenta? Mami, ahí es donde vivían antes.